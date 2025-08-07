Νετανιάχου: “Θέλουμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο της Γάζας - Δεν θα την προσαρτήσουμε”

Σε συνέντευξη που έδωσε λίγες ώρες πριν το υπουργικό συμβούλιο, στο οποίο αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο κατάληψης ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως η χώρα του σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρου του παλαιστινιακού θύλακα.

«Έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της λωρίδας.

Όπως είπε ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η «ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί, να απελευθερώσουμε τον πληθυσμό της Γάζας και να την παραδώσουμε σε μια πολιτική κυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ».

«Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας και τον λαό της Γάζας από τον φρικτό τρόμο της Χαμάς», προσέθεσε.

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν έχει σκοπό να κυβερνήσει. «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο», προσέθεσε.