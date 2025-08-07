Ασπροβάλτα: «Είδα τους ανθρώπους πανικόβλητους και τραυματισμένους από γυαλιά» λέει μάρτυρας μετά την έκρηξη φιάλης υγραερίου

Ισχυρή έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε υπήκοοι Σερβίας – εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

Πιο σοβαρά τραυματίστηκε 41χρονος που φέρει εγκαύματα από την έκρηξη φιάλης υγραερίου που αναστάτωσε την κωμόπολη της Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιποι έχουν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τραύματα από θραύσματα γυαλιών.

Για το περιστατικό, συνελήφθη η ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων, ηλικίας 86 ετών.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου.

«Άκουσα μια έκρηξη και άρχισε η κόρη μου να φωνάζει… Άκουσα φωνές μέσα από το σπίτι», είπε σε δηλώσεις του ένας από τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο. Μια άλλη αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε στους δημοσιογράφους: «Είδα τους ανθρώπους πανικόβλητους και τραυματισμένους από γυαλιά».

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Αναφορικά με το περιστατικό έκρηξης φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή της Ασπροβάλτας, το ΕΚΑΒ αναφέρει σε ανακοίνωσή του, πως οι δυνάμεις του ανταποκρίθηκαν άμεσα, με τα πρώτα ασθενοφόρα να φθάνουν στο σημείο εντός τριών λεπτών από τη λήψη της κλήσης.

Δύο τραυματίες -ένας άνδρας με εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40% και μία γυναίκα με εγκαύματα 1ου βαθμού σε ποσοστό 20% – διακομίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε ελεγχόμενη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Η επιχειρησιακή ανταπόκριση υπήρξε άμεση και πλήρως συντονισμένη, διασφαλίζοντας τη σταθεροποίηση της κατάστασης των τραυματιών, αλλά και την ταχεία και ασφαλή διακομιδή τους.

newsit.gr