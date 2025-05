Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 15 έως και 21-5-2025

Στα νέα φιλμ που ξεκινούν να προβάλλονται είναι το ψυχολογικό θρίλερ "Hurry Up Tomorrow" με τον The Weeknd & η γκανγκστερική περιπέτεια "Guns Up"

Το πρόγραμμα προβολών στις 8 αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 15 έως και την Τετάρτη 21-5-2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 7 στις 20.30 καθημερινά και στις 22.40 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου "Hurry Up Tomorrow" Μπορεί να τα βρήκε σκούρα με την απογοητευτική σειρά "The Idol", ωστόσο, ο 35χρονος Καναδός ποπ σταρ The Weeknd δεν πτοείται και τώρα δοκιμάζει την τύχη του στη μεγάλη οθόνη κάνοντας όπως διαβάσαμε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με το συγκεκριμένο φιλμ που στις ΗΠΑ είχε προγραμματισμένη πρεμιέρα στις 14 Μαΐου 2025. Σε σκηνοθεσία του πολύ ενδιαφέροντα Τρέι Έντουαρντ Σουλτς-Trey Edward Shults ("Έρχεται τη Νύχτα", "Krisha"), το θρίλερ "Hurry Up Tomorrow", όπως αναφέρει το Αθηνόραμα, έχει σε πολλά σημεία το αποτύπωμα του Weeknd. Εκτός από ρόλο παραγωγού και πρωταγωνιστή, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει το νέο ομώνυμο δίσκο του βασισμένο στην ταινία, της οποίας το σενάριο, μάλιστα, έχει εμπνευστεί από δική του ιδέα. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από ένα μουσικό που υποφέρει από αϋπνία, ο οποίος συναντά έναν παράξενο άγνωστο που τον οδηγεί σε ένα ταξίδι που θα ανατρέψει όλα όσα ήξερε για τον εαυτό του. Πλάι στον The Weeknd βρίσκονται οι γνωστοί ηθοποιοί Τζένα Ορτέγκα ("Scream IV", "Wednesday") και Μπάρι Κίγκαν ("Bird", "Saltburn", "Τα Πνεύματα του Ινισέριν"). Διανομή: Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 105 λεπτά. Αίθουσα 1 στις 20.10 καθημερινά "Guns Up" Γκανγκστερική περιπέτεια με την Κριστίνα Ρίτσι και τον 60χρονο Αμερικανό κωμικό ηθοποιό Κέβιν Τζέιμς σε σκηνοθεσία και σενάριο του Έντουαρντ Ντρέικ. Όταν μια δουλειά στραβώσει, ένας πρώην αστυνομικός που δουλεύει τις νύχτες ως μπράβος, έχει μόλις ένα βράδυ στη διάθεσή του για να απομακρύνει την οικογένειά του από την πόλη. Παίζουν και οι Λουίς Γκουζμάν, Μελίσα Λίο. Διάρκεια: 92 λεπτά. Πρόκεται για Αμερικανική παραγωγή 2025. Διανομή από την The Film Group. ΣΙΝΕΜΑ / 14/05/2025, 17:00 Καταφθάνει την Πέμπτη 15-5 και στην Πάτρα το "Guns Up" με τον Κέβιν Τζέιμς Καταφθάνει την Πέμπτη 15-5 και στην Πάτρα το "Guns Up" με τον Κέβιν Τζέιμς Αίθουσα 6 στις 18.10 μόνο Παρασκευή, σαββατοκύριακο και Τετάρτη, και στις 20.40 και 23.00 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 21.40 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου "Βλέπω το Θάνατό σου: Δεσμοί Αίματος - Final Destination: Bloodlines" Η αιματηρή επιστροφή του franchise τρόμου. Η 1η ταινία είχε βγει στις αίθουσες πριν από 25 χρόνια το 2000. Στο έκτο κεφάλαιο (φιλμ) της σειράς μια φοιτήτρια βασανίζεται από έναν εφιάλτη που επαναλαμβάνεται, στον οποίο μακελεύεται ολόκληρη η οικογένειά της. Τότε, γνωρίζεται με ένα άτομο που είναι κομβικό στο να ανατρέψει τη θανατηφόρα μοίρα που τους περιμένει. Η σκηνοθεσία είναι των των Ζακ Λιπόβσκι και Άνταμ Μπ. Στάιν. Πρωταγωνιστούν οι: Κέιτλιν Σάντα Χουάνα, Τέο Μπριόνες, Ρίτσαρντ Χάρμον, Όουεν Πάτρικ Τζόινερ, Άννα Λορ, Γκαμπριέλ Ρόουζ, Μπρεκ Μπάσινγκερ, Ράια Κιλστέντ, Αλεξ Ζαχάρα, Ειπριλ Τέλεκ, Μαξ Λόιντ-Τζόουνς. Διάρκεια: 110 λεπτά. Διανομή: Tanweer. Αίθουσα 3 στις 20.00 μόνο το σαββατοκύριακο 17 & 18-5, Αίθουσα 4 στις 21.00 μόνο το σαββατοκύριακο 17 & 18-5, Αίθουσα 5 στις 18.30 και στις 22.00 μόνο το σββατοκύριακο 17 & 18-5, Αίθουσα 7 στις 22.40 μόνο το σαββατοκύριακο 17 & 18-5 "Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία - Mission: Impossible – The Final Reckoning" Αμερικανικής παραγωγής κατασκοπική ταινία δράσης σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μακουάρι, ο οποίος έγραψε & το σενάριο μαζί με τον Έρικ Τζέντρεσεν. Είναι η συνέχεια του "Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση – Μέρος Πρώτο" (2023) και η όγδοη (8η) ταινία της ιδιαίτερα επιτυχημένης σειράς ταινιών "Επικίνδυνη Αποστολή-Mission Impossible" με πρωταγωνιστή τον ατρόμητο και αγέραστο σούπερ σταρ Τομ Κρουζ στο ρόλο του Ίθαν Χαντ, πράκτορας της IMF. Εκτός του Κρουζ παίζουν και οι Βινγκ Ρέιμς, Χένρι Τσέρνι, Σάιμον Πεγκ, Βανέσα Κίρμπι, Εσάι Μοράλες, Χέιλι Άτγουελ, Σέι Γουίγκαμ, και Πομ Κλεμεντίφ. Με φημολογούμενο προϋπολογισμό, κοντά στα 400 εκατομμύρια δολάρια, η παραγωγή αυτή της Paramount θεωρείται ήδη μια από τις πιο ακριβές ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ. Διάρκεια: 149 λεπτά. Διανομή από Feelgood. To προηγούμενο φιλμ "Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση – Μέρος Πρώτο" είχε φτάσει σε εισπράξεις τα 567 εκατ. δολάρια. Αίθουσα 8 στις 21.20 καθημερινά "Ο Λογιστής 2-The Accountant 2" Μετά την εμπορική επιτυχία του πρώτου "Λογιστή" το 2016, ο χολιγουντιανός σταρ και βραβευμένος με Όσκαρ για τα φιλμ "Επιχείρηση Argo" και "Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ", Μπεν Άφλεκ επέστρεψε στο ρόλο του Κρίστιαν Γουλφ, της μαθηματικής ιδιοφυΐας που πάσχει από Σύνδρομο Άσπεργκερ. Μοναχικός κι εντελώς αντικοινωνικός, ο Γουλφ διατηρεί ως βιτρίνα ένα απλό λογιστικό γραφείο, ενώ στην πραγματικότητα "καθαρίζει" τα οικονομικά προβλήματα διαφόρων διεθνών εγκληματικών οργανώσεων: από τρομοκράτες μέχρι καρτέλ ναρκωτικών. Τώρα, στο σίκουελ, οι περιπέτειες του Γουλφ ξεκινούν όταν μετά τη δολοφονία μιας παλιάς γνωριμίας του ανακαλύπτει το μυστηριώδες μήνυμα "βρες το λογιστή". Αυτήν τη φορά, όμως, στο πλάι του θα βρίσκεται, επίσης, ο αποξενωμένος αδερφός του (Τζον Μπέρνταλ) που μοιράζεται την ίδια ροπή προς τη βία με εκείνον. Σκηνοθεσία: Γκάβιν Ο'Κόνορ. Εκτός του 52χρονου Άφλεκ, παίζουν οι Τζον Μπέρνταλ, Τζ. Κ. Σίμονς (Όσκαρ β' ανδρικού για το φιλμ "Χωρίς Μέτρο"), Ντανιέλα Πινέδα, Άλισον Ρόμπερτσον, Γκραντ Χάρβεϊ. Διάρκεια: 132 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία σε 3 εβδομάδες προβολής έχει κάνει εισπράξεις 83,6 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως. Στη χώρα μας η ταινία έχει κόψει έως και 11 Μαΐου 2025, 52.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Αίθουσα 1 στις 22.20 καθημερινά "Αμαρτωλοί-Sinners" Ο σκηνοθέτης Ράιαν Κούγκλερ των κινηματογραφικών επιτυχιών "Black Panther", "Κριντ: Η Γέννηση Ενός Θρύλου", συνεργάζεται & στη νέα του ταινία με τον ταλαντούχο 38χρονο Αφροαμερικανό ηθοποιό Μάικλ Μπ. Τζόρνταν. Επίσης παίζουν οι Τζακ Ο’Κόνελ και Χάιλι Στάνφιλντ. Η συγκεκριμένη ταινία που εκτυλίσσεται στη δεκαετία του 1930 στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, συνδυάζει τον υπερφυσικό τρόμο και το σινεμά εποχής με το θρίλερ. Η υπόθεση αφορά δύο δίδυμα αδέρφια (ο Michael B. Jordan σε διπλό ρόλο) τα οποία αποφασίζουν να επιστρέψουν στην πόλη που μεγάλωσαν, ώστε να αρχίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Αγνοούν, όμως, πως εκεί τους περιμένει μια εφιαλτική πραγματικότητα. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 137 λεπτά. Το φιλμ στο εξωτερικό σε σχεδόν 4 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 287,1 εκατ. δολάρια ενώ στη χώρα μας έως και τις 11-5 έχει κόψει πανελλαδικά 30.000 εισιτήρια. Αίθουσα 2 στις 19.30 και στις 22.10 καθημερινά, Αίθουσα 3 στις 20.20 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου "Thunderbolts*" Τα Marvel Studios παρουσιάζουν την ταινία “Thunderbolts*”, μια ασεβή συνάθροιση της δολοφόνου σε κατάθλιψη Yelena Belova (στο ρόλο η ταλαντούχα Florence Pugh) με την λιγότερο αναμενόμενη ομάδα απροσάρμοστων υπερηρώων. Μία ομάδα αντισυμβατικών υπερηρώων της Marvel, λοιπόν αφού εγκλωβιστούν σε μια παγίδα θανάτου, ξεκινούν μια επικίνδυνη αποστολή που τους φέρνει αντιμέτωπους με τις πιο σκοτεινές πτυχές του παρελθόντος τους. Στην ταινία επιστρέφουν χαρακτήρες του Marvel Cinematic Universe όπως οι Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Ghost (Hannah John-Kamen) και Valentina Allegra de Fontaine (την υποδύεται η Julia Louis-Dreyfus), στο πλευρό κάποιων νέων συναρπαστικών ηρώων. Σκηνοθεσία: Jake Schreier Παραγωγή: Kevin Feige Εκτελεστική παραγωγή: Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez και Scarlett Johansson. Διάρκεια: 126 λεπτά. Διανομή από Feelgood. Το φιλμ έως και 11-5 έχει φτάσει στη χώρα μας τα 42.163 εισιτήρια σύμφωνα με τον πίνακα στο flix.gr. Στο εξωτερικό σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής το "Thunderbolts*" άγγιξε τα 275 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Αίθουσα 3 στις 22.50 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου "Until Dawn" Ταινία υπερφυσικού τρόμου Aμερικανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Ντάβιντ Φ. Σάντμπεργκ. Ένα χρόνο μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της αδελφής της, Μέλανι, η Κλόβερ και οι φίλοι της πηγαίνουν στην απομακρυσμένη κοιλάδα όπου εξαφανίστηκε, αναζητώντας απαντήσεις. Καθώς εξερευνούν ένα εγκαταλελειμμένο κέντρο επισκεπτών, ένας μασκοφόρος αρχίζει να τους καταδιώκει και να τους δολοφονεί τον ένα μετά τον άλλο… μόνο για να ξυπνήσουν και να βρεθούν πάλι στην αρχή της ίδιας βραδιάς. Παγιδευμένοι στην κοιλάδα, αναγκάζονται να ζουν την ίδια νύχτα ξανά και ξανά, με μια διαφορά. Η απειλή του δολοφόνου αλλάζει μορφή, αποκτώντας μια ολό και πιο αιμοβόρα διάσταση. Το "Until Dawn" είναι ένα φιλμ τρόμου επιβίωσης που βασίζεται από το ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι Until Dawn του 2015. Διάρκεια: 94 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Στο "Until Dawn" παίζουν η Έλα Ρούμπιν, ο 71χρονος Πίτερ Στορμάρε, γνώριμος μας από την Οσκαρική ταινία "Fargo" του 1996, και η Μάια Μίτσελ, ο Belmont Cameli και ο Willem van der Vegt. Στη χώρα μας η ταινία έχει κόψει σε περίπου 3 εβδομάδες προβολής, 32.258 εισιτήρια. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 44,5 εκατ. δολάρια. Αίθουσα 1 στις 18.00 την Παρασκευή, το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 19.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Μια Ταινία Minecraft" Περιπέτεια Αμερικανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Τζάρεντ Χες, βασισμένη στο γνωστό video game. Τέσσερις απόκληροι μεταφέρονται ξαφνικά μέσα σε έναν παράξενο κόσμο όπου ευδοκιμεί η φαντασία και τα πάντα έχουν τη μορφή κύβου. Για να επιστρέψουν στο σπίτι του, όμως, θα πρέπει πρώτα να δαμάσουν αυτό το πρωτοφανές σύμπαν, ξεκινώντας μια περιπέτεια γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Στο φιλμ παίζουν οι Τζακ Μπλακ, Τζέισον Μομόα, Έμμα Μάιερς, Ντανιέλ Μπρουκς, Σεμπάστιαν Γιουτζίν Χάνσεν, η 63χρονη κωμική ηθοποιός Τζένιφερ Κούλιτζ, κ.α. Διάρκεια: 101 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας έχουν φτάσει τα 910,1 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo.com. Στη χώρα μας το «Μια Ταινία Minecraft» έχει κόψει έως και τις 11-5, 195.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Αίθουσα 4 στις 21.00 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου "The Ugly Stepsister" Μια horror εκδοχή της Σταχτοπούτας, από την Νορβηγία. Η Ελβίρα καθώς προσπαθεί απεγνωσμένα να ανταγωνιστεί την εκθαμβωτικά όμορφη θετή αδερφή της. Σε ένα παραμυθένιο βασίλειο όπου η ομορφιά είναι μεγάλη υπόθεση, η Ελβίρα είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να τραβήξει το βλέμμα του Πρίγκιπα. Πρόκειται για σκηνοθετικό ντεμπούτο της Emilie Blichfeldt. Η ταινία όπου παίζουν οι Lea Myren, Thea Sofie Loch Næss, Ane Dahl Torp, και Flo Fagerli, είχε πρωτοπροβληθεί στο μεταμεσονύκτιο τμήμα του Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Σάντανς στη Γιούτα τον Ιανουάριο 2025 και ακολούθησε η προβολή στο 75ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου τον περασμένο Φεβρουάριο. Διάρκεια: 110 λεπτά. Διανομή: The Film Group. Η ταινία είναι ακατάλληλη για τους κάτω των 18 ετών. Στο ξεκίνημα προβολής του το φιλμ έκοψε σε 36 αίθουσες πανελλαδικά, 2.464 εισιτήρια. Αίθουσα 3 στις 17.50 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Καγιάρα: Ηρωίδα των Ίνκας" Animation ταινία συμπαραγωγής 2025, Περού και Ισπανίας σε σκηνοθεσία των Cesar Zelada, Dirk Hampel. Σε μια αυτοκρατορία όπου μόνο οι άντρες μπορούν να γίνουν τσάσκι -αγγελιαφόροι των Ίνκας- η νεαρή Καγιάρα τολμά να αψηφήσει τους κανόνες και να διεκδικήσει τη θέση της. Όταν ο αυτοκράτορας δηλητηριάζεται και η αυτοκρατορία απειλείται, η Καγιάρα ξεκινά μια επικίνδυνη αποστολή στα βάθη του Αμαζονίου για να βρει το μοναδικό αντίδοτο που μπορεί να τον σώσει. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα και κινδύνους να την καταδιώκουν σε κάθε της βήμα, η Καγιάρα πρέπει να αποδείξει πως το θάρρος δεν έχει όρια. Μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη δράση, μυστήριο και δύναμη ψυχής, εμπνευσμένη από τον αρχαίο πολιτισμό των Ίνκας. Σενάριο: Brian Cleveland, Jason Cleveland, Cesar Zelada. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι Έλενα Δελακούρα, Ακίνδυνος Γκίκας, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός, κ.α. Διανομή από την Neo Films. Διάρκεια: 90 λεπτά. Αίθουσα 4 στις 19.10 την Παρασκευή, το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη (μεταγλωττισμένο) "Ο Πειρατής Μαυροδόντης και η Κόμισσα του Γκρελ-Captain Sabertooth and the Countess of Grel" Ανιμέισον φιλμ Νορβηγικής παραγωγής 2025 με διάρκεια 77 λεπτά. Η σατανική πριγκίπισσα του Γκρελ στήνει παγίδα στον πειρατή Μαυροδόντη, παρασύροντας το πλοίο του στο νησί της. Με το μαγικό φίλτρο της υποτάσσει το πλήρωμά του, εκτός από τη μικρή Ρέιβεν, η οποία είναι η μόνη ελπίδα του ατρόμητου Βασιλιά των Εφτά Θαλασσών. Σκηνοθεσία: Γιαπράκ Μοράλι, Ράζμους Σίβερτσεν, Άρι Άουστνες. Η ταινία "Ο Πειρατής Μαυροδόντης και η Κόμισσα του Γκρελ" έχει κόψει σε σχεδόν 3 εβδομάδες προβολής 11.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Διανομή από την Tanweer. Ακούγονται οι Βαγγέλης Στρατηγάκος, Μαρία Χάνου, Πέγκυ Μανωλά, Μάρκος Χαριτόπουλος, Φοίβος Ριμένας. Αίθουσα 7 στις 18.20 μόνο την Παρασκευή και το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Η Αρκουδοσυμμορία: Ταξίδι στο Χρόνο - Boonie Bears: Time Twist" Ταινία κινουμένων σχεδίων από την Κίνα, με τετράποδους ήρωες. Ο Βικ, ένας πρώην ξυλοκόπος και φίλος με τους αρκούδους Μπρίαρ και Μπράμπλ, νιώθει απογοητευμένος από τη ζωή του. Όταν ένας τρελός επιστήμονας του προσφέρει την ευκαιρία να ζήσει ξανά την ζωή του, αλλά αυτή την φορά με πολυτέλεια στην πόλη, ο Βικ αποδέχεται την πρόταση. Όμως, τότε διαγράφεται το χωροχρονικό του συνεχές και οι δύο καλύτεροι του φίλοι κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Αποφασισμένος να διορθώσει το λάθος του, ο Βικ ξεκινά ένα ταξίδι μέσα από τις διαταραγμένες αναμνήσεις του, πριν αυτές χαθούν για πάντα. Σκηνοθεσία: Λινγκ Γιοντσάνγκ. Διάρκεια: 96 λεπτά. Διανομή από την Rosebud.21. Με περισσότερους από 460 εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως, τα Boonie Bears είναι ένα από τα δημοφιλέστερα animation franchise στον κόσμο, έχοντας κυκλοφορήσει σε πάνω από 130 χώρες. Συνδυάζοντας συναρπαστικές περιπέτειες με οικολογικά μηνύματα και χιούμορ, έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία τόσο τηλεοπτικά όσο και κινηματογραφικά, κερδίζοντας τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Με πάνω από 10 ταινίες και αμέτρητα τηλεοπτικά επεισόδια, τα Boonie Bears έρχονται για 1η φορά στην Ελλάδα έτοιμα να την γοητεύσουν! Η παιδική αυτή ταινία στο ξεκίνημα προβολής της έκοψε σε 45 αίθουσες πανελλαδικά, 1.440 εισιτήρια. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ Συντάξεις Ιουνίου 2025: Αναλυτικά οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά Τραμπ στις Κάννες: "Είναι παγκόσμια απειλή, αυταρχικός, φασίστας, άξεστος" Ελληνικό: Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση των 3 θανάτων – Η Κλαούντια και ο «συμβολαιογράφος» Έσβησε ο Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ρόμπερτ Μπέντον του Οσκαρικού "Κράμερ εναντίον Κράμερ"