Καταφθάνει την Πέμπτη 15-5 και στην Πάτρα το "Guns Up" με τον Κέβιν Τζέιμς

Λίγα λόγια για το καστ

Ο Κέβιν Τζέιμς ξεκίνησε την καριέρα του ως stand-up κωμικός στη σκηνή του Λονγκ Άιλαντ. Αφού ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Κωμωδίας του Μόντρεαλ το 1996, υπέγραψε συμφωνία με τηλεοπτικό δίκτυο για τη δημιουργία της δικής του κωμικής σειράς.

Η σειρά The King of Queens, που έκανε πρεμιέρα το 1998, προβλήθηκε για εννέα σεζόν στο CBS, με τον Τζέιμς να πρωταγωνιστεί και να εκτελεί χρέη παραγωγού. Η ερμηνεία του του χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy στην κατηγορία ‘Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Κωμική Σειρά’.

Ο Κέβιν Τζέιμς έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στη μεγάλου μήκους ταινία της Columbia Pictures «Hitch», πρωταγωνιστώντας δίπλα στον Γουίλ Σμιθ. Επίσης, έχει συμπρωταγωνιστήσει με τον Άνταμ Σάντλερ στις ταινίες Pixels, Οι Μεγάλοι, Οι Μεγάλοι 2, I Now Pronounce You Chuck and Larry και Το χάλοουιν του Χιούμπι.

Κριστίνα Ρίτσι

Υποψήφια δύο φορές για Χρυσή Σφαίρα, SAG και Emmy, η Κριστίνα Ρίτσι είναι μία από τις πιο καταξιωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Ήταν υποψήφια για βραβείο Emmy στην κατηγορία ‘Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά’ για την ερμηνεία της στην πρώτη σεζόν της σειράς Yellowjackets. Πρόσφατα, η Ρίτσι εμφανίστηκε στη σειρά του Τιμ Μπάρτον "Wednesday", δίπλα στην Τζένα Ορτέγκα.

Η Ρίτσι έχει ξεχωρίσει για διάφορους ρόλους της, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της στην ταινία του Ανγκ Λι, Η Παγοθύελλα, όπου συμπρωταγωνίστησε με τους Κέβιν Κλάιν, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζόαν Άλεν και Ελάιζα Γουντ. Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε ως Ντίντι Τρουίτ στην καυστική κωμωδία Το Αντίθετο του Σεξ, με μια ερμηνεία που της χάρισε το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σιάτλ.

Λίγο αργότερα, πρωταγωνίστησε ως Λέιλα στην ταινία του Βίνσεντ Γκάλο "Μπάφαλο 66", κερδίζοντας το Βραβείο Καλύτερης Β’ Γυναικείας Ερμηνείας από το National Board of Review για τη συνολική της δουλειά στα φιλμ Το Αντίθετο του Σεξ, Μπάφαλο 66 και Pecker του Τζον Γουότερς.

Η Ρίτσι ήταν συγκλονιστική στο "Monster" της Πάτι Τζένκινς το 2003 στο πλάι της Σαρλίζ Θερόν που κέρδισε τότε το Όσκαρ καλύτερου α' γυναικείου ρόλου.

Λουίς Γκουζμάν

Με πάνω από 30 χρόνια στον κλάδο του κινηματογράφου, ο Λουίς Γκουζμάν φέρνει επιτέλους τη βαθιά του γνώση και εμπειρία στην παραγωγή ταινιών. Είναι γνωστός εδώ και χρόνια ως ο αγαπημένος του σκηνοθέτη Στίβεν Σόντερμπεργκ, ο οποίος τον επέλεξε για τις ταινίες Εκτός Ελέγχου, Ο Εγγλέζος και Traffic, καθώς και του Πολ Τόμας Άντερσον, που τον διάλεξε για τις ταινίες Ξέφρενες Νύχτες, Μανόλια και Χτυπημένος από Έρωτα. Έχει επίσης εμφανιστεί στην τηλεόραση σε επιτυχημένες σειρές όπως το Wednesday του Netflix και το Shameless του Showtime.

Μελίσα Λίο

Γνωστή για το ξεχωριστό της έργο στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, η Μελίσα Λίο βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία του Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, The Fighter, για την οποία απέσπασε επίσης Χρυσή Σφαίρα, το Βραβείο Κριτικών Κινηματογράφου και το Βραβείο SAG για ‘Εξαιρετική Ερμηνεία Γυναίκας Ηθοποιού σε Β' Ρόλο’.

Η Λίο ήταν επίσης υποψήφια για Όσκαρ για τον ρόλο της στο δράμα των Sony Pictures Classics, Παγωμένο Ποτάμι, για το οποίο κέρδισε το Βραβείο Independent Spirit για ‘Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο’, ένα Spotlight Award από το National Board of Review και πολλές άλλες διακρίσεις.

Κατά τη διάρκεια της εξαιρετικής και πολυβραβευμένης καριέρας της, η Λίο έχει συνεργαστεί με πολλούς κορυφαίους σκηνοθέτες, όπως τον Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου στο 21 Γραμμάρια, απέναντι από τον Μπενίσιο ντελ Τόρο· τον Όλιβερ Στόουν στο Σνόουντεν· και τον Άνταμ ΜακΚέι στο Το Μεγάλο Σορτάρισμα μαζί με τον Μπραντ Πιτ και τον Κρίστιαν Μπέιλ.

Σενάριο και σκηνοθεσία: Έντουαρντ Ντρέικ

Παραγωγή: Τομπάιας Γουέιμαρ, Τζέφρι Γκρινστάιν, Τζ.Τζ. Νιούγκεντ, Τζον Κίες, Μάντι Μιούρο.

Διάρκεια: 91 λεπτά.

Διανομή: THE FILM GROUP.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ