ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Με επιτυχία δόθηκε η πρεμιέρα της παράστασης "Ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα"

Η πρεμιέρα της παράστασης Ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα, του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζαμπουλάκη, έφερε στη σκηνή του ανακαινισμένου θεάτρου Μπάρρυ ένα από τα πλέον απαιτητικά και βαθιά εξομολογητικά κείμενα του αμερικανικού θεάτρου, που θέτει ερωτήματα για το σήμερα και συνομιλεί με τις υπαρξιακές και κοινωνικοπολιτικές αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου.

Η ανάγνωση του έργου από τον σκηνοθέτη ανέδειξε την οικογενειακή σύγκρουση, φωτίζοντας τα τραύματα και τις υπόγειες εντάσεις που το διαπερνούν, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε τη φορτισμένη οικογενειακή ατμόσφαιρα του αριστουργήματος του Ευγένιου Ο’ Νηλ. Η παράσταση αναπτύχθηκε ως μια πολυδιάστατη μουσική παρτιτούρα, όπου τα σκηνικά, οι φωτισμοί και η μουσική υπηρέτησαν με ακρίβεια τον κόσμο του έργου.

Την πρεμιέρα της παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας το περασμένο Σάββατο 20/12 τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο Βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Διονύσης Πλέσσας, Αναστασία Τογιοπούλου, Αποστόλης Αγγελής και Τάκης Πετρόπουλος, ο επικεφαλής της παράταξης Σπιράλ Πέτρος Ψωμάς, ο πρόεδρος του Καρναβαλικού Οργανισμού Παύλος Σκούρας, η πρόεδρος του ΔΣ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας Λυδία Καραθανασοπούλου, μέλη του ΔΣ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, δημοσιογράφοι, συντελεστές της παράστασης και φίλοι του θεάτρου.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Χριστόφορος Βογιατζής

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζαμπουλάκης

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Θάνος Βόβολης

Σχεδιασμός Ήχου: Χρύσανθος Χριστοδούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη, Φωτογραφίες Παράστασης: Χριστόφορος Βογιατζής

Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου, Εκτέλεση Βίντεο: Δάφνη Τσιντζέλη

Γλυπτική Σύνθεση Αφίσας: Δημήτρης Μεράντζας

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου

Teaser: Διονύσης Μπάστας.

Διανομή:

Τζέιμς Ταϊρόν: Βασίλης Κόκκαλης

Μαίρη Καβάν Ταϊρόν: Θεοδώρα Σιάρκου

Τζέιμς Ταϊρόν Τζούνιορ: Βαγγέλης Παπαγιαννόπουλος

Έντμοντ Ταϊρόν: Δημήτρης Καρακούσης

Καθλίν: Γεωργία Μυλωνά.

Η πρεμιέρα της παράστασης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025.

Το έργο είναι κατάλληλο για άτομα άνω των 15 ετών.

Πληροφορίες-Κρατήσεις: 6931390620 κ. Αγγελική Μαλαφούρη.

Παραστάσεις κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00, έως και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026.

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/dipethe-patras-taksidi-megalis-meras-mesa-sti-nyxta/?lang=el

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος 12 ευρώ,

Φοιτητές-Μαθητές-Ομαδικό και άνω των 65 ετών, 8 ευρώ και

ΑΜΕΑ- Συνοδοί, Άνεργοι 5 ευρώ.