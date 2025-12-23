Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καλαμάτα: Χριστουγεννιάτικη γιορτή για δημοσιογράφους και τις οικογένειές τους

Χαρούμενες στιγμές και ευχές για υγεία και προσωπική ευτυχία γέμισαν τη γιορτή

Χριστουγεννιάτικη γιορτή με χαμόγελα, ευχές και ζεστή ατμόσφαιρα διοργάνωσαν οι δημοσιογράφοι της Καλαμάτας μαζί με τις οικογένειές τους.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ αναφέρει τα εξής:

Δώρα αγάπης για τα παιδιά ευχές και χαμόγελα στόλισαν την Χριστουγεννιάτικη γιορτή των δημοσιογράφων και των οικογενειών τους στην Καλαμάτα.

Υγεία και προσωπική ευτυχία ευχήθηκαν σε όλους τους παρευρισκόμενους οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας.

#tags ΕΣΗΕΠΗΝ Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Καλαμάτα

