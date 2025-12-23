Καλαμάτα: Χριστουγεννιάτικη γιορτή για δημοσιογράφους και τις οικογένειές τους

Χριστουγεννιάτικη γιορτή με χαμόγελα, ευχές και ζεστή ατμόσφαιρα διοργάνωσαν οι δημοσιογράφοι της Καλαμάτας μαζί με τις οικογένειές τους.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ αναφέρει τα εξής:

Δώρα αγάπης για τα παιδιά ευχές και χαμόγελα στόλισαν την Χριστουγεννιάτικη γιορτή των δημοσιογράφων και των οικογενειών τους στην Καλαμάτα.

Υγεία και προσωπική ευτυχία ευχήθηκαν σε όλους τους παρευρισκόμενους οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας.