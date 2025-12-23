Αγρίνιο: Εξιχνιάστηκε κλοπή σε επιχείρηση

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, υπόθεση κλοπής που σημειώθηκε σε επιχείρηση στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της 14ης Δεκεμβρίου 2025, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κουκούλα, περιλαίμιο και γάντια, εισήλθε σε επιχείρηση της περιοχής και αφαίρεσε από το συρτάρι της ταμειακής μηχανής το χρηματικό ποσό των 2.070 ευρώ.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού πραγματοποιήθηκαν ενδελεχείς έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τα περαιτέρω.





