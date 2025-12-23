Αγρίνιο: Εξιχνιάστηκε κλοπή σε επιχείρηση

Δικογραφία για κλοπή σε βάρος ημεδαπού άνδρα – Είχε αφαιρέσει περισσότερα από 2.000 ευρώ
Εξιχνιάστηκε, ύστερα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, υπόθεση κλοπής που σημειώθηκε σε επιχείρηση στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της 14ης Δεκεμβρίου 2025, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κουκούλα, περιλαίμιο και γάντια, εισήλθε σε επιχείρηση της περιοχής και αφαίρεσε από το συρτάρι της ταμειακής μηχανής το χρηματικό ποσό των 2.070 ευρώ.
Για τη διερεύνηση του περιστατικού πραγματοποιήθηκαν ενδελεχείς έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και να εξιχνιάσουν την υπόθεση.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τα περαιτέρω.
«Γολγοθάς» η Χριστουγεννιάτικη έξοδος: Οι αγρότες βάζουν στην άκρη τα τρακτέρ αλλά η ΕΛΑΣ κλείνει τους δρόμους - Η εικόνα στην Περιμετρική Πατρών
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια: Πρέπει να τα αφήνουμε αναμμένα όλη τη νύχτα;
Το λάθος που κάνουμε το πρωί στο σπίτι και αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr