Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών προχώρησε σε βελτιωμένη επανέκδοση του λευκώματος «Στα βήματα του Τσίλλερ», μιας έκδοσης αφιερωμένης στο αρχιτεκτονικό αποτύπωμα του Ερνέστου Τσίλλερ και στη συμβολή του στη διαμόρφωση του νεότερου αστικού τοπίου της Πάτρας.

Η νέα έκδοση ενσωματώνει επισημάνσεις που προέκυψαν από τον διάλογο γύρω από την αρχική έκδοση, επιβεβαιώνοντας τη μέριμνα της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών για την τεκμηριωμένη και αξιόπιστη παρουσίαση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η αρχική έκδοση (2024) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποίησε η ΕΑΣ, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, με αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ερνέστου Τσίλλερ, του αρχιτέκτονα που με το έργο του σφράγισε την ταυτότητα της νεότερης Ελλάδας.

Κεντρική διάθεση του λευκώματος στο βιβλιοπωλείο, Το Δόντι, Καραϊσκάκη 147, Πάτρα, Τηλέφωνο: 2614005077, e-mail: [email protected]