Πάτρα: Κινηματογραφικές προβολές στις Γραμμές Τέχνης

Η Cdriva ProdActions και η Teucris Films, προβάλλουν έξι (6) βραβευμένες ταινίες μικρού και μεσαίου μήκους του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου στον Πολυχώρο Πολιτισμού - Θέατρο Γραμμές Τέχνης (στην οδό Μαιζώνος 271, έναντι σταθμού τρένου) στην Πάτρα, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 στις 8 μμ.

Με αυτόν τον τρόπο επιλέξαμε να κλείσουμε την πλούσια σε παραστάσεις και δράσεις χρονιά, να ευχηθούμε τα καλύτερα για το νέο χρόνο και να δώσουμε ραντεβού σε... λίγες ημέρες, τις αρχές του 2026 με νέα δρώμενα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Γενική είσοδος 5€.

Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/kinimatografikes-proboles-stis-grammes-texnis/

Κρατήσεις: 6972661333 (πρωινές ώρες, 9:00-13:00) και 6945184025 (απογευματινές ώρες 17:00-20:00).

Η Ελληνική Φιλοσοφία σε 60 δευτερόλεπτα- 01:00

Μπορεί να αποδοθεί ολόκληρη η Ελληνική Φιλοσοφία σε 60 δευτερόλεπτα;

Η ταινία συμμετείχε στο Culture Cinema Film Festival (C2F2) στην Ινδία τον Ιούλιο του 2024.

Thilsri International Film Festival (Ινδία) βραβείο BEST ONE MINUTE SHORT FILM καλύτερη ταινία διάρκειας 1 λεπτού. Οκτώβριος 2024.

Το Μυστικό του Αγρινίου- 08:09

Πώς συνδέεται ένα ορεινό χωριό της Αχαΐας με το Αγρίνιο;

Η ταινία συμμετείχε στο 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου (Bridges International Film Festival of Peloponnese) στην Κόρινθο. Τιμητική Μνεία, Νοέμβριος 2024.

Πρέβεζα Η Αισιόδοξη Πόλη- 10:29

Έζησε μόνο 32 ημέρες στην πόλη της Πρέβεζας και επέλεξε να αυτοκτονήσει εκεί. Γιατί;

Τι ήταν αυτό, το οποίο ώθησε τον μεγάλο Έλληνα ποιητή Κώστα Καρυωτάκη στο απονενοημένο διάβημά του στη συγκεκριμένη πόλη;

Η ταινία προκρίθηκε να συμμετάσχει στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Goa της Ινδίας (11th Goa Short Film Festival). 26-27 Οκτωβρίου 2024.

Το Περιδέραιο της Αρμονίας- 6:58

Τι σημαίνει να είσαι τόσο τυχερός, ώστε να ανακαλύψεις το σπανιότερο και πολυτιμότερο κόσμημα του κόσμου, το οποίο όμως… είναι και το πλέον κακότυχο;

Και εάν το ανακάλυπτες… θα το αναγνώριζες;

Η ταινία συμμετείχε στο 5th Alibag Short Film Festival της Ινδίας τον Οκτώβριο του 2024.

Η Αμάλθεια και το Άλας- 9:15

Από ένα σπασμένο κέρατο τα πλούτη της ζωής να μην εξαντλούνται. Και όχι υλικά πλούτη, αλλά πλούτη για να ζήσεις και να τρέφεσαι. Υπήρχε;

Η ταινία, επιλέχτηκε να συμμετάσχει στα:

– 2ο Kisffo Karditsa International Film Festival Opseis όπου κατατάχτηκε ως “Finalist”. Αύγουστος 2024.

– 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Σαλαμίνα (Salamina International Short Film Festival). 1-3 Νοεμβρίου 2024.

– 2024 UNICA KOREA International Film Festival – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Νότια Κορέα. 16-17 Νοεμβρίου 2024.

Ζάλογγο - Μετά το Τέλος – Πριν τη Λήξη- 22:23

Τι συμβαίνει άραγε το χρονικό εκείνο διάστημα, όπου έχεις λάβει την απόφαση να θέσεις τέρμα στη ζωή σου και το τέλος σου είναι αναπόφευκτο, αλλά η διαδικασία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί;

Και πώς μπορείς να διαχειριστείς το χρονικό αυτό διάστημα και τις στιγμές από το ένα έως το μηδέν, τη στιγμή της μη αναστρέψιμης μετάβασης στο επέκεινα;

Και ποια η θέση της ελεύθερής σου βούλησης τότε;

Ένα ιστορικό γεγονός και ένας αυτόχειρας ποιητής ίσως μας υποδεικνύουν την απάντηση.

Μετά το τέλος αλλά πριν τη λήξη…

Η ταινία συμμετείχε στο μη διαγωνιστικό τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες (BRIDGES LOUTRAKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL) τον Ιούνιο του 2024.

Το καλοκαίρι του 2024, συμμετείχε επίσης στο 4th edition of C2F2 (Culture Cinema Film Festival) στην Ινδία και έλαβε το βραβείο καλύτερης ταινίας στην κατηγορία “Philosophy”.