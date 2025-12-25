Πάτρα: Μαγική η Χριστουγεννιάτικη συναυλία των Αρσακείων Σχολείων

Εντυπωσιακή η Χριστουγεννιάτικη συναυλία των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Διακόσιοι είκοσι (220) μαθητές ερμήνευσαν με μοναδικό τρόπο χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε διάφορες γλώσσες υπό τη διεύθυνση της μουσικού των Σχολείων Λάρας Λυμπεροπούλου και καθήλωσαν τους πολίτες μεταφέροντας μηνύματα χαράς, ειρήνης, προσφοράς και ελπίδας.

Τους παρευρισκόμενους υποδέχτηκε, εκ μέρους των Διευθύνσεων και των Συλλόγων διδασκόντων των Αρσακείων Σχολείων, ο Διευθυντής του Λυκείου Μάνος Πετράκης, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Πατρών Κώστας Πελετίδης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συγκεντρώθηκαν τρόφιμα που προσφέρθηκαν για να διανεμηθούν από τις κοινωνικές δομές του Δήμου σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Οι Διευθύνσεις των Σχολείων εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς το Δήμο Πατρών για τη φιλοξενία, προς τους χορηγούς ΣΙΔΕΡΗΣ NUTS IKE, ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ, συγχαίρουν τους μαθητές για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση και εύχονται σε όλους χρόνια πολλά.