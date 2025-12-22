Ελληνικό box office: «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» κράτησαν την κορυφή και κοντεύουν τα 250.000 εισιτήρια

Η τεράστια επιτυχία της Ελληνοκυπριακής κινηματογραφικής παραγωγής «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» (διασκευή του μυθιστορήματος του Κάρολου Ντίκενς) σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη συνεχίζεται με την ταινία όπου παίζει και ο Γιάννης Μπέζος ταιριαστή με το εορταστικό κλίμα των ημερών, να κρατιέται στην κορυφή του εγχώριου box office, αφήνοντας στη 2η θέση, το καινούριο «Avatar» φιλμ του Τζέιμς Κάμερον που μας ταξιδεύει & πάλι στον πλανήτη Πανδώρα.

Το «Avatar: Φωτιά και Στάχτη» όπως αναφέρει το flix.gr, πήγε φανταστικά αλλά όχι και σαρωτικά.

Στο εξωτερικό, το ξεκίνημα του "Avatar: Fire and Ash" (προβάλλεται & σε 3d) ήταν αρκετά δυνατό φτάνοντας ήδη τα 345 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις (τα περίπου 90 από το Αμερικάνικο box office).

Tην ίδια ώρα επιτυχία έχει σημειώσει και μία ακόμα Ελληνική κινηματογραφική παραγωγή διαφορετικού ύφους από τα "Κάλαντα των Χριστουγέννων", η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη με τον Βασίλη Μπισμπίκη που σε σχεδόν 4 εβδομάδες προβολής, έχει φτάσει τα 130.000 εισιτήρια. Η "Σπασμένη Φλέβα" απ' όσο είδαμε, θα συνεχιστεί η προβολή της στη Βέσο Μάρε και την Χριστουγεννιάτικη εβδομάδα.

Την πρωτοκαθεδρία όλων πάντως απειλεί η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή που έρχεται με φόρα στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας μας ανήμερα τα Χριστούγεννα, 25/12 ενώ την ίδια γιορτινή μέρα βγαίνει και άλλο Ελληνικής παραγωγής φιλμ, με τίτλο "Ο Έρωτας Γράφεται..." σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μυριανθόπουλου με πρωταγωνιστές την Πατρινή ηθοποιό Έλλη Τρίγγου και τον Γιάννη Ποιμενίδη.

Από τις νέες ταινίες της τρέχουσας εβδομάδας, «Η Αγγελία» του Πολ Φιγκ με την Σίντνει Σουίνι, έκοψε στο ξεκίνημα προβολής της σε 40 αίθουσες πανελλαδικά, 7.757 εισιτήρια (προβάλλεται & στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε).

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ