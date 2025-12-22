Can Can: Τέλος στη συνεργασία με τον Στέφανο Παπαδόπουλο μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση Μαζωνάκη

Τη λήξη της συνεργασίας του με τον Στέφανο Παπαδόπουλο ανακοίνωσε το νυχτερινό κέντρο Can Can, μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν τη μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Can Can διευκρινίζει πως οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων δεν αφορούν την επιχείρηση, επισημαίνοντας ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της καλλιτεχνικής ισορροπίας του προγράμματος.

Όπως αναφέρεται, οι δημόσιες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη του καταστήματος έγιναν εν μέσω έντονης αναστάτωσης, καθώς ο χώρος εργασίας ενεπλάκη αιφνιδιαστικά σε μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ο απόλυτος σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας, καθώς και στο δικαίωμα κάθε πολίτη να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση δεν συνιστά αξιολόγηση της ουσίας της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η διεύθυνση του Can Can, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, επιθυμεί να αποσαφηνίσει τη θέση της και να διευκρινίσει τα ακόλουθα: Ως ιστορικός χώρος διασκέδασης με πολυετή πορεία, λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό προς όλους τους καλλιτέχνες. Οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρησή μας. Οι αυθόρμητες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εξέφρασαν την αναστάτωση από την ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας μας σε μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Σεβόμαστε απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη αφορούσε αποκλειστικά τον σεβασμό στην πολυετή καλλιτεχνική του πορεία και όχι την ουσία της εκκρεμούς υπόθεσης. Υπό το βάρος των εξελίξεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του καλλιτεχνικού μας προγράμματος, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με τον κ. Στέφανο Παπαδόπουλο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.