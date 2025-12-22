Πάτρα: Το Cine Cabaret – The Show στον Πολυχώρο Πολιτισμού Μηχανουργείο

Το Cine Cabaret – The Show θα παρουσιαστεί την Κυριακή 28/12/2025 στις 22:00 στη Μουσική Σκηνή του Πολυχώρου Πολιτισμού Μηχανουργείο στην οδό Ευμήλου πίσω από το ναό Αγ. Ανδρέου στην Πάτρα.

Είσοδος 5 ευρώ.

Κρατήσεις τραπεζιών: 6937492516.

Ένα κινηματογραφικό cabaret night που ζωντανεύει στη Μουσική Σκηνή του Πολυχώρου Πολιτισμού Μηχανουργείο. Το Cine Cabaret επιστρέφει με ανανεωμένο Χριστουγεννιάτικο πνεύμα, που συνδυάζει χορό, lip sync performance και ζωντανό χιούμορ, μετατρέποντας την αίθουσα σε ένα αληθινό κινηματογραφικό σύμπαν.Για πρώτη φορά στην Πάτρα, εμβληματικοί γυναικείοι χαρακτήρες του σινεμά ανεβαίνουν στη σκηνή, φέρνοντας μαζί τους εικόνες, ατμόσφαιρες και συναισθήματα από αγαπημένες ταινίες και musicals. Και όλα αυτά… υπό την καυστική, απροσδόκητα ξεκαρδιστική καθοδήγηση ενός παρουσιαστή-έκπληξη.

LINEUP ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

• Opening Act – The Grinch

Καυστικός σχολιασμός, πράσινη ενέργεια, απρόοπτες παρεμβολές.

• Act 1 – Satine (Sparkling Diamonds)

Από το Moulin Rouge!, σε μια είσοδο που λάμπει όσο και η ίδια.

• Act 2 – Sally Bowles (Mein Herr)

Η Sally Bowles δίνει ρυθμό, attitude και αυθεντικό cabaret.

• Act 3 – Saraghina (Be Italian)

Από το Nine, η απόλυτη δασκάλα του πάθους και του ρυθμού.

• Act 4 – Santanico Pandemonium (After Dark)

Η σκοτεινή βασίλισσα της νύχτας από το Dusk Till Dawn.

• Act 5 – Jessica Rabbit (Why Don’t You Do Right)

Η femme fatale που «δεν είναι κακιά – απλά τη ζωγράφισαν έτσι».

• Act 6 – El Tango de Roxanne (Duet)

Ένα ντουέτο γεμάτο ένταση, ζήλια και θεατρικότητα από το Moulin Rouge!.

• Finale – Mean Girls Christmas Act (Jingle Bell Rock)

Το πιο iconic χριστουγεννιάτικο φινάλε, με ρυθμό, χιούμορ και λάμψη.

Τι είναι το Cine Cabaret;

Μια πρωτότυπη καλλιτεχνική ιδέα που ενώνει τον κινηματογράφο, το θέατρο και το χορό σε μια ενιαία, ζωντανή εμπειρία. Οι χαρακτήρες «δραπετεύουν» από τις ταινίες τους και γίνονται μέρος ενός ενιαίου σύμπαντος, όπου ο Grinch σχολιάζει, παρεμβαίνει και κατευθύνει τον θεατή μέσα από το ταξίδι.

Ένα πρόγραμμα που ακροβατεί ανάμεσα στο θέατρο, την ποπ κουλτούρα, το burlesque και το σύγχρονο performance art.

Ένας κόσμος όπου το χιούμορ συναντά τη δεξιοτεχνία, η νοσταλγία το kitsch και η λάμψη την απόλυτη ελευθερία της έκφρασης.

Γιατί να το δεις;

• Γιατί τέτοιο cabaret δεν έχει ξαναγίνει στην Πάτρα.

• Γιατί είναι ταυτόχρονα αστείο, λαμπερό, θεατρικό και απρόβλεπτο.

• Γιατί θα δεις αγαπημένες εμβληματικές σκηνές… όπως δεν τις είδες ποτέ.

• Και γιατί —παρά την αντίστασή του— ο Grinch ίσως τελικά αγαπήσει τα Χριστούγεννα.

Cine Cabaret: εκεί που το σινεμά συναντά το burlesque… και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.