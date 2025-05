Μαντέψτε τις πιο εμπορικές ταινίες: Ευτυχώς υπάρχουν τα παιδιά και θησαυρίζει το Χόλιγουντ

10: Sonic 3, της Paramount με το μπλε σκαντζοχεράκι

9: Mufasa της Disney με τον ανεξάντλητο βασιλιά των λιονταριών

8: Kung Fu Panda 4 από την εταιρεία Universal

7: Dune: Μέρος Δεύτερο, στην έρημο με Τιμοτέ Σαλαμέ και Ζεντάγια

6: It Ends With Us το γυναικείο best seller από τη Universal με Mπλέικ Λάβλι, Τζάστιν Μπαλντόνι

5: Wicked: Μέρος Πρώτο, το φαντασμαγορικό μιούζικαλ της Universal με Αριάνα Γκράντε και Σύνθια Ερίβο

4: Εγώ ο Απαισιότατος 4, το μεγάλο hit της Universal σπάει ακόμα ταμεία

3: Deadpool και Wolverine με υπερδυνάμεις και Χιου Τζάκμαν από τη Disney

2: Moana 2 η εξωτική πριγκίπισσα της Disney

1: Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2. Η πιο κερδοφόρα ταινία του 2024! Κόστος $500 εκατομμύρια, έσοδα $1,15 δισεκατομμύρια , κέρδος $650 εκατομμύρια. Πέτυχε εισπρακτικό ρεκόρ και στην Ελλάδα