Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 13 έως και 19-3-2025

O Steven Soderbergh είναι γνωστός στο σινεφίλ κοινό χάρη σε ταινίες όπως η "Έριν Μπρόκοβιτς" όπου πήρε Όσκαρ ερμηνείας η Τζούλια Ρόμπερτς, το "Traffic", αλλά και τις ταινίες "Η συμμορία των έντεκα", "Η συμμορία των δώδεκα" και "Η συμμορία των δεκατριών" με το all star cast.

Ο Τόνι Σερβίλο που είχε ξεχωρίσει και τιμηθεί με το βραβείο David di Donatello για το Οσκαρικό φιλμ του Πάολο Σορεντίνο "The Great Beauty" το 2013 που είχαμε δει και στην Πάτρα, υποδύεται στο φιλμ "Sicilian Letters" τον Κατέλλο, πράκτορα της Ιταλικής μυστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με το σενάριο των Fabio Grassadonia και Antonio Piazza που υπογράφουν & τη σκηνοθεσία, στη Σικελία του 2000, ύστερα από πολλά χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα που σχετίζονται με τη μαφία, ο πολύπειρος πολιτικός Κατέλο δεν έχει πια τίποτα. Τότε, τον προσεγγίζει η Ιταλική Μυστική Υπηρεσία πείθοντάς τον να τους βοηθήσει στη σύλληψη του τελευταίου μεγάλου αφεντικού του οργανωμένου εγκλήματος που βρίσκεται σε φυγή.

Είναι η ολοκαίνουρια ταινία της Marvel Comics με κεντρικό χαρακτήρα τον υπερήρωα Sam Wilson (The Falcon) που αφότου ο Steve Rogers αποσύρθηκε, είναι ο νέος Captain America!

"Captain America: Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος - Captain America: Brave New World"

Το σενάριο είναι βασισμένο & στο ντοκιμαντέρ "Last Breath" του 2019.

"Τελευταία Ανάσα - Last Breath"

Το "The Monkey" της εταιρείας Neon έχει κάνει έως τώρα στο εξωτερικό εισπράξεις 52,6 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας έως και τις 9 Μαρτίου 2025 έχει κόψει 25.000 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

O 40χρονος γοητευτικός ηθοποιός Theo James που έχει και Ελληνική καταγωγή, κέρδισε την διεθνή αναγνώριση και προσοχή, παίζοντας τον Tobias Eaton στην επιτυχημένη τριλογία ταινιών "The Divergent".

"The Monkey"

Το "The Brutalist", διάρκειας 215 λεπτών (με διάλειμμα 15 λεπτών), αφηγείται την ιστορία του οραματιστή αρχιτέκτονα Λάζλο Τοτ, τον οποίο ενσαρκώνει ο βραβευμένος με Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου για τον "Πιανίστα" το 2003, Έιντρεν Μπρόντι, ο οποίος κέρδισε μετά το βραβείο Bafta και το Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου φέτος.

"The Brutalist"

"Ο Πάντινγκτον στο Περού - Paddington in Peru"

Συμπρωταγωνιστεί ο Dave Bautista (Guardians of the Galaxy).

"In the Lost Lands"

"Γουλιέλμος Τέλλος -William Tell"

Αίθουσα 8 στις 20.00 μόνο την Παρασκευή 14-3

"Η Επίθεση των Τιτάνων: Η Τελευταία Επίθεση - Attack on Titan: The Last Attack"

Ταινία anime Ιαπωνικής παραγωγής 2024 σε σκηνοθεσία Γιουιτσίρο Χαγιάσι.

Μία επική προσθήκη στο δημοφιλές anime franchise για τους φαν του είδους.

Διάρκεια: 145 λεπτά.