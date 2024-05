Αντίο στην Αμερικανίδα Σούζαν Μπακλίνι, το πρώτο «θύμα» στην ταινία «Τα Σαγόνια του Καρχαρία» του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Εμφανίστηκε επίσης σε μερικές τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των «The Quest», «Quark» και «The Fall Guy». Άλλοι τίτλοι ταινιών περιλαμβάνουν «The Grizzly & the Treasure» (1975), «A Stranger in My Forest» (1976) και «Day of the Animals» (1977).

Ωραία, αναλυτική αναφορά στην Susan Backlinie έχει και το Αμερικανικό People.