Στις 16/5 στις Ελληνικές αίθουσες "Η Πόλη της Ασφάλτου" με Σον Πεν και Τάι Σέρινταν

To δραματικό θρίλερ «Η Πόλη της Ασφάλτου - Asphalt City» σε σκηνοθεσία του 55χρονου Γάλλου δημιουργού Jean-Stéphane Sauvaire που ζει μόνιμα στη Ν. Υόρκη, βγαίνει στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες σε διανομή της Tanweer, την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024.

Σενάριο: Μπεν Μακ Μπράουν, Ράιν Κινγκ.

Σκηνοθεσία: Ζαν Στεφάν Σοβέρ.

Πρωταγωνιστούν ο 63χρονος τιμημένος με 2 Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου Σον Πεν (Mystic River και Milk), ο Τάι Σέρινταν (The Card Counter, Ready Player One), ο 43χρονος Μάικλ Πιτ (Hedwig and the Angry Inch, The Dreamers), και οι Μάικ Τάισον, Κάθριν Γουότερστον.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ντέιβιν Ανγκάρο

Μοντάζ: Σάαρ Κλάιν, Κέιτι Μακκουίρι

Ημερομηνία Εξόδου: 16 Μαΐου 2024

Διάρκεια: 124 λεπτά.

Η ταινία που αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα είχε συμμετάσχει στο Επίσημο Διαγωνιστικό πρόγραμμα του 76oυ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών το 2023.

Ο Γάλλος σκηνοθέτης Ζαν Στεφάν Σοβέρ (Προσευχήσου πριν πεθάνεις) συνεχίζει να μελετά τη βία μέσα σε θεσμούς και κλειστά κυκλώματα, στρέφοντας το διερευνητικό βλέμμα του στη Νέα Υόρκη σε όλο τη άθλιο μεγαλείο της. Ο δημιουργός πλάθει ένα σπλαχνικό θρίλερ με επίκεντρο δύο διασώστες ασθενοφόρου, τις σύνθετες και εξουθενωτικές ζωές των ίδιων και των ανθρώπων που καλούνται να σώσουν.

Στην ταινία, που εμπνέεται από αληθινά περιστατικά, πρωταγωνιστεί ο 27χρονος Τάι Σέρινταν και ο Σον Πεν.