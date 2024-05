Ετοιμάζεται από την Warner η νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» -Θα βγει μέσα στο 2026

Χαράς ευαγγέλια για τους αμέτρητους θαυμαστές του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» καθώς όπως έγινε γνωστό και γράφτηκε, έρχεται μία νέα ταινία μέσα στο 2026, σε περίπου 2 χρόνια από σήμερα.

Η τριλογία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών – Lord of the rings» του Πίτερ Τζάκσον ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία για το στούντιο της Warner, κερδίζοντας συνολικά πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Κι όχι μόνο αυτό αλλά η αρχική τριλογία κατάφερε να κερδίσει 30 υποψηφιότητες για Όσκαρ, φεύγοντας με 17 συνολικά βραβεία ανάμεσά τους και εκείνο της Καλύτερης Ταινίας και σκηνοθεσίας για την 3η ταινία, την «Επιστροφή του Βασιλιά» το 2004. Αξίζει να σημειωθεί πως το «The Lord of the Rings: The Return of the King» κέρδισε και τα 11 Όσκαρ για τα οποία προτάθηκε στην 76η απονομή και ισοφάρισε το ρεκόρ των 11 νικών & Όσκαρ του «Ben-Hur» (1959) και του «Titanic – Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον (1997).

Οι δε εισπράξεις μόνο της 3ης ταινίας ήταν 1 δις 156 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Και η νέα σειρά του Amazon «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης», η οποία έκανε την πρεμιέρα της το φθινόπωρο του 2022 (με τη νέα σεζόν να ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα φέτος το καλοκαίρι), παρά τις όποιες αντιδράσεις από κάποιους φαν, κατάφερε να αναθερμάνει το πάθος για τον κόσμο φαντασίας του συγγραφέα Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, κάτι που φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο και από την Warner, όπως αναφέρει το flix.gr.

Το Φεβρουάριο του 2023 η Warner ανακοίνωσε πως ετοιμάζει να επιστρέψει στη Μέση Γη με μια νέα σειρά ταινιών, με ένα νέο στούντιο κάτω από όνομα Middle-earth Enterprises, κερδίζοντας τα δικαιώματα των βιβλίων του Τόλκιν όπως τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και το «Hobbit» ανάμεσα σε άλλα.

Τώρα επιτέλους έγινε γνωστό πως η πρώτη ταινία της ολοκαίνουριας «σειράς» φιλμ θα έχει να κάνει με το Γκόλουμ έχοντας μάλιστα τον τίτλο «Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» με τον Άντι Σέρκις να σκηνοθετεί και να πρωταγωνιστεί για άλλη μια φορά στον εμβληματικό ρόλο του Γκόλουμ και μάλιστα θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2026.