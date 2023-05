FNL Best Restaurant Awards: Τα σκήπτρα των υψηλών γεύσεων σε Delta και Αστέριο Κοστούδη

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος απέσπασε το ειδικό βραβείο Best All day City Restaurant of the Year για το εστιατόριο Artisanal

Ενδεικτικά αναφερόμαστε στα πιο gourmet βραβεία:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

3 αστέρια: Delta Restaurant, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθήνα. .Elements, Canaves Oia Epitome Hotel Lauda, Andronis Boutique Hotel, Σαντορίνη Σπονδή, Αθήνα Squirrel, Danai Beach Resort and Villas, Χαλκιδική

2 αστέρια: Hervé, Αθήνα Le Pavillon, Αθήνα Patio, The Margi Hotel, Αθήνα Pelagos, Four Seasons Astir Palace, Αθήνα Soil, Αθήνα The Treehouse, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική The Ziller’s, Αθήνα Tudor Hall, King George Hotel, Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

3 αστέρια: Selene, Katikies Garden, Σαντορίνη Botrini’s, Αθήνα Etrusco, Κέρκυρα

2 αστέρια: Botrini’s, Katikies Santorini Hotel, Σαντορίνη Aleria, Αθήνα CTC, Αθήνα Galazia Hytra, Summer Senses Hotel, Πάρος Hytra, Αθήνα Noble Gourmet Restaurant, Elysium Resort & Spa, Ρόδος

