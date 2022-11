Στη λίστα νικητών των «Τhe Restaurant and Bar Design Awards» το Delta στο Νιάρχος

Τα τελευταία χρόνια ο θεσμός των Τhe Restaurant and Bar Design Awards επιβραβεύει ξεχωριστούς σχεδιαστικά χώρους γεύσης, φιλοξενίας και lifestyle ανά την υφήλιο και ειδικά φέτος είχε να διαλέξει ανάμεσα σε 1220 εστιατόρια και μπαρ από 66 χώρες! Τελικά 39 ήταν εκείνα που μπήκαν στη λίστα των κορυφαίων με πρώτο το 1111 Ones Restaurant & Lounge στο Χονγκ – Κονγκ (Υπερθέαμα ψάξτε το ιντερνετικά). Στην κατηγορία όμως In Another Space είχαμε και ελληνική επικράτηση: Ανάμεσα σε 27 ευρωπαϊκά ρεστοράν από Παρίσι , Λονδίνο, Στοκχόλμη, Βερολίνο, Μαδρίτη διακρίθηκε το Delta στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο 2άστερος θαυμαστός γαστρονομικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας. Εδώ το Kois Associated Architects δημιούργησε το ονειρικό καλλιτεχνικό σκηνικό του κρεμαστού δάσους των φίκων και το καταπληκτικό γλυπτό sci-fi μπαρ από μπρούτζο των Βουκένα-Πετρίδη.