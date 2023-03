Η ταινία «Τα Πάντα Όλα» πήρε και το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Σεναριογράφων

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές έχει ως εξής:

Πρωτότυπο Σενάριο: Everything Everywhere All At Once – Τα Πάντα Όλα

Διασκευασμένο Σενάριο: Women Talking

Σενάριο Ντοκιμαντέρ: Moonage Daydream (την ταινία για τον Ντέιβιντ Μπόουι πρόβαλλε πριν λίγο καιρό η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας)

Δραματική Σειρά: Severance

Κωμική Σειρά: The Bear

Νέα Σειρά: Severance

Μίνι Σειρά: The White Lotus

Επεισόδιο Animation: Rectify – Undone

Επεισόδιο Δραματικής Σειράς: Plan and Execution – Better Call Saul

Επεισόδιο Κωμικής Σειράς: The One, The Only – Hacks

Κωμωδία/Variety Talk: Last Week Tonight With John Oliver

Κωμωδία/Variety Sketch: Inside Amy Schumer

Κωμωδία/Variety Special: Jerrod Carmichael: Rothaniel

TV & New Media Motion Pictures: Honor Society

Κουίζ Με Συμμετοχή Κοινού: Baking It

Ημερήσια Δραματική Σειρά: Days of Our Lives

Παιδική Τηλεοπτική Σειρά: Thursday – Life by Ella

Short Form New Media: Three Busy Debras

Ντοκιμαντέρ – Τωρινά Γεγονότα: Liew, Politics and Democracy – Frontline

Ντοκιμαντέρ – Εκτός Τωρινών Γεγονότων: Episode Two: An American (1775-1790) – Benjamin Franklin

News Script — Regularly Scheduled, Bulletin, or Breaking Report: The Water Crisis in Jackson, Mississippi – CBS Evening News With Norah O’Donnell

News Script — Analysis, Feature, or Commentary: Targeting Americans – 60 Minutes

Ψηφιακά Νέα: How Oregon’s Prison System Retaliated Against Its Most Effective Jailhouse Lawyer – HuffPost

Ραδιοφωνικό/Ηχητικό Ντοκιμαντέρ: The War in Jennifer Weiss – Crime Show

Ραδιοφωνικά/Ηχητικά Νέα – Προγραμματισμένα, Εκτακτα, Τίτλοι: Hail And Farewell: Saluting 5 Who Made a Difference – CBS Radio

* Ραδιοφωνικά/Ηχητικά Νέα – Ανάλυση, Θέματα ή Σχόλιο:* What I Wish I Knew Before I Started IVF – The Waves

On-Air Promotion: CBS Celebrates Juneteenth – CBS News.