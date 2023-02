Ηθοποιοί, Παραγωγοί και Ενδυματολόγοι "ψήφισαν" την ταινία "Τα Πάντα Όλα" που ανεβάζει ταχύτητες για τα Όσκαρ

«Αυτή η στιγμή δεν ανήκει πλέον μόνο σε μένα», είπε ο Κι Χουί Κουάν. «Ανήκει επίσης σε όλους όσους έχουν ζητήσει αλλαγή». Ο Κουάν, ο οποίος εμφανίστηκε για 1η φορά στο σινεμά στο θρυλικό φιλμ «Indiana Jones and the Temple of Doom» του 1984 και την επόμενη χρονιά έπαιξε ως παιδί ηθοποιός στα «Goonies» , είπε ότι παραιτήθηκε στην πορεία από το επάγγελμα λόγω έλλειψης ευκαιριών. «Το τοπίο φαίνεται τόσο διαφορετικό εδώ από πριν», είπε.

Στις εκπλήξεις της βραδιάς των βραβείων του SAG ήταν αναμφίβολα η επικράτηση στον καλύτερο β’ γυναικείο ρόλο της Τζέιμι Λι Κέρτις, η οποία πράγματι είναι εκπληκτική στο «Τα Πάντα Όλα» και επίσης ανεβαίνουν οι πιθανότητες της να κερδίσει και το Όσκαρ αν και το φαβορί παραμένει η Άντζελα Μπάσετ για το “Black Panther: Wakanda Forever» της Μάρβελ σε σκηνοθεσία Ράιαν Κούγκλερ.

Περισσότερα για τα φετινά βραβεία του SAG στο flix.gr.

Τέλος είχαμε και την τελετή απονομής των Βραβείων της Ένωσης Σχεδιαστών Κοστουμιών των ΗΠΑ, (Costume Designers Guild Awards) στο Λος Άντζελες, με τις ταινίες «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν και «Everything Everywhere All At Once – Τα Πάντα όλα» να αποσπούν τα σημαντικά τρόπαια.

Η νίκη της Σίρλεϊ Κουράτα ήρθε καθώς η ταινία «Everything Everywhere All At Once» συγκεντρώνει δυναμική οδεύοντας στην τελική φάση της ψηφοφορίας για τα Όσκαρ που ξεκινά στις 2 Μαρτίου 2023.

Η Σίρλεϊ Κουράτα που πλέον είναι & το φαβορί στα Όσκαρ (θα κονταροχτυπηθεί με την Catherine Martin για το «Elvis» και την Mary Zophres για το «Babylon») αναδείχθηκε νικήτρια σε έναν αγώνα με τιτάνες της ενδυματολογίας που έχουν γράψει ιστορία, την Ντέμπορα Λ. Σκοτ (Avatar: The Way of Water), την Ρουθ Ε. Κάρτερ (Black Panther) που είναι υποψήφια για το Όσκαρ και τη Μάγιες Ρουμπέο (Thor: Love and Thunder), ανέφερε το «Variety». Η Σίρλεϊ Κουράτα παρέλαβε το βραβείο Ενδυματολογίας σε Ταινία Επιστημονικής Φαντασίας/Φαντασίας.