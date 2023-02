Όσκαρ: Οι ηθοποιοί με τα περισσότερα αγαλματίδια στην ιστορία του θεσμού

Μπορεί τα βραβεία Όσκαρ να μετράνε μια ιστορία εκατό χρόνων, οι ηθοποιοί που έχουν βραβευτεί πολλές φορές, ωστόσο, μετριούνται στα δάχτυλα! Μονάχα 44 ηθοποιοί έχουν παραλάβει πάνω από ένα αγαλματίδιο και μόνο επτά έχουν βραβευτεί με τρία ή περισσότερα.

Και μπορεί η βιομηχανία του θεάματος να είναι ως επί το πλείστον ανδροκρατούμενη, η κορυφή της λίστας όμως αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από γυναίκες. Ποιοι είναι λοιπόν οι ηθοποιοί που αναγνωρίστηκαν πολλαπλές φορές από την Ακαδημία;

Οι ηθοποιοί με δύο αγαλματίδια

Στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκουμε φυσικά ένα σωρό πασίγνωστα ονόματα: Από τον χαρισματικό Κρίστοφ Βάλτζ και την αείμνηστη Βίβιαν Λι για τις ερμηνείες της στα θρυλικά «Όσα παίρνει ο Άνεμος» και «Λεωφορείον ο Πόθος», μέχρι τη Ρενέ Ζελβέγκερ, την Τζόντι Φόστερ και φυσικά, τον Σον Πεν. Ο Άντονι Χόπκινς έλαβε δύο αγαλματίδια, το ένα για τη «Σιωπή των Αμνών» του 1991 και το άλλο για τον «Πατέρα» του 2020. Ο Τομ Χάνκς κέρδισε το βραβείο δύο φορές στη σειρά (1993-1994) στο απόγειο της καριέρας του, ενώ ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αναγνωρίστηκε ως πυγμάχος στο «Οργισμένο Είδωλο» του Σκορσέζε και ως γκάνγκστερ στο «Νονό» του Κόπολα. Η Κέιτ Γουίνσλετ βραβεύτηκε δύο φορές το 2004 και το 2013 (και φέτος ελπίζει να τριτώσει), ενώ τα μεγαθήρια Μάρλον Μπράντο και Ντενζέλ Ουάσινγκτον έχουν επίσης από ένα ζευγάρι αγαλματίδια. Ποιοι βρίσκονται όμως στην κορυφή της λίστας και πόσα αγαλματίδια κοσμούν το σαλόνι τους;



Ντάνιελ Ντέι Λούις – 3 Όσκαρ

Ο Ντάνιελ Ντέι Λούις αποτελεί το παροιμιώδες παράδειγμα του πολυβραβευμένου ηθοποιού: Ο Αμερικανός ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε μια ατελείωτη λίστα από δράματα υψηλού κύρους και οσκαρικά βιογραφικά, από τις «Συμμορίες της Νέας Υόρκης» στον «Τελευταίο των Μοϊκανών». Ο Λούις χαίρει 6 υποψηφιοτήτων συνολικά, ενώ έχει κερδίσει τρεις φορές το αγαλματίδιο: Για το «My Left Foot» του 1989 όπου υποδύθηκε έναν παράλυτο καλλιτέχνη, το «There Will Be Blood» του 2007 όπου υποδύθηκε τον καταχθόνιο Daniel Plainview, και για το «Lincoln» του 2012, όπου κάτω από το σκηνοθετικό μάτι του Στήβεν Σπίλμπεργκ ενσάρκωσε τον εμβληματικό πολιτικό. Σήμερα, ο Λούις έχει πάρει σύνταξη, έχοντας κλείσει την καριέρα του με το στιλάτο «Phantom Thread» του Πώλ Τόμας Άντερον.

Ίνγκριντ Μπέργκμαν- 3 Όσκαρ

Η εμβληματική σταρ της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ μπορεί να έγινε γνωστή για την εκθαμβωτική ομορφιά της, έμεινε ωστόσο στην ιστορία για τις αξέχαστες ερμηνείες της: Γεννημένη στη Σουηδία και ξεκινώντας την καριέρα της στο γερμανικό σινεμά, η Μπέργκμαν πρωταγωνίστησε αργότερα σε μερικές από τις σπουδαιότερες αμερικανικές ταινίες όλων των εποχών, από το «Casablanca» μέχρι το «Gaslight», το οποίο και της χάρισε το πρώτο της αγαλματίδιο. Η Μπέργκμαν εξοστρακίστηκε από την αμερικάνικη βιομηχανία τη δεκαετία του ‘50, μετά την αποκάλυψη της εξωσυζυγικής της σχέσης με τον Ιταλό σκηνοθέτη Ρομπέρτο Ροσελίνι. Έντονα αποδοκιμασμένη από το κράτος, τον τύπο και την εκκλησία, η ερμηνεύτρια συνέχισε την καριέρα της στην Ιταλία για αρκετά χρόνια, και τελικά επέστρεψε θριαμβευτικά στο Χόλιγουντ με το «Anastasia» του 1956, για το οποίο έλαβε το δεύτερό της Όσκαρ. Σε ηλικία 59 ετών, η Μπέργκμαν βραβεύεται για τρίτη φορά, για το ρόλο της στο «Έγκλημα στο Όριεν Εξπρές» -και οκτώ χρόνια μετά, η θρυλική σταρ κλείνει την πολυτάραχη καριέρα της, μια καριέρα που την καθιέρωσε ως σύμβολο ομορφιάς, ερμηνευτικό μεγαθήριο και έμβλημα της μεταπολεμικής Αμερικής.

Τζακ Νίκολσον – 3 Όσκαρ

Ο Αμερικανός σταρ με το τρομακτικό χαμόγελο και το τεράστιο ερμηνευτικό εύρος έσκασε με μπρίο στην κινηματογραφική σκηνή της δεκαετίας του ‘60 -και συνέχισε να σαγηνεύει το κοινό για πάνω από μισό αιώνα. Ο Νίκολσον ήταν ο Τζόκερ, ήταν ο «Ξέγνοιαστος Καβαλάρης», ήταν ο Jimmy Hoffa και σήμερα, ο (συνταξιούχος πλέον) ερμηνευτής έχει στο τσεπάκι του 12 ολόκληρες υποψηφιότητες και τρεις νίκες: Ως ένοικος φρενοκομείου στη «Φωλιά του Κούκου», ως ψυχαναγκαστικός μουντρούχος στο «As Good As it Gets», και ως πρώην αστροναύτης στο «Terms of Endearment».



Μέριλ Στρίπ – 3 Όσκαρ

Αν ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποτελεί το απόγειο του πολυβραβευμένου ερμηνευτή, η Μέριλ Στριπ ενσαρκώνει την απόλυτα καταξιωμένη ερμηνεύτρια: Η ηθοποιός από το Νιου Τζέρζεϊ μετράει τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων (21 συνολικά), ενώ έχει βραβευτεί τρεις φορές: Για το «Sophie’s Choice» (1982), το «Iron Lady»(2011), αλλά και τον σπαραχτικό ρόλο της στο «Kramer vs Kramer» του 1979.