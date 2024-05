Eurovision: Τι συνέβη το 1998 και πήραμε μία από τις χειρότερες θέσεις στην ιστορία;

Το 2016 στη Στοκχόλμη, το ποντιακό συγκρότημα Argo με το τραγούδι «Utopian Land» έμεινε εκτός τελικού, βάζοντας τέλος σε ένα σερί προκρίσεων στον τελικό, το οποίο κρατούσε από το έτος που εισάχθηκαν στη Eurovision (2004). Ο αποκλεισμός τους σημαδεύτηκε από την χαμηλότερη θέση που πήρε ποτέ η Ελλάδα στον διαγωνισμό (14η από τις 16 χώρες του Ημιτελικού, με 44 βαθμούς). Μέχρι τότε, η χειρότερη θέση της Ελλάδας είχε σημειωθεί το 1998.

Η Eurovision του 1998, η οποία φιλοξενήθηκε στο Μπέρμιγχαμ, ήταν μία από τις πιο μουσικά ενδιαφέρουσες και αγωνιώδεις διοργανώσεις των 90s που έμεινε στην ιστορία λόγω της Ντάνα Ιντερνάσιοναλ, της πρώτης τρανς γυναίκας που κέρδισε τον διαγωνισμό για λογαριασμό του Ισραήλ. Το νικητήριο «Diva» αναδείχθηκε πρώτο μετά από μια ψηφοφορία θρίλερ, καθώς το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ιμάανι (Imaani) και το «Where Are You?» (δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πετύχετε σε κάποιο μπαρ της Αθήνας ακόμη και σήμερα) και η Μάλτα με την Κιάρα (Chiara) και το γλυκανάλατο «The One that I Love» μονομαχούσαν μέχρι τo τέλος. Αν η Βόρεια Μακεδονία έδινε το δωδεκάρι της στην Μάλτα αντί στην Κροατία, τότε πιθανότατα θα μιλούσαμε για άλλη Eurovision.

Εκείνη τη χρονιά, η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τον 19χρονο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αν το αναζητήσετε στο YouTube, θα εκπλαγείτε με την αύρα που αποπνέει η φωνή του και με το πόσο ανεπηρέαστος είναι από ένα φαινόμενο μικροφωνισμού που συνέβη ζωντανά. Σε σύνθεση του ίδιου και του Ζήνωνα Ζινδιλή, το «Γένεσις» κατετάγη 11ο από τις 25 χώρες που συμμετείχαν. Όσο για την Ελλάδα, το δωδεκάρι των Κύπριων έσωσε τη Διονυσία Καρόκη και το συγκρότημα «Θάλασσα» από την τελευταία θέση. Χάρη σ’ αυτό, το «Μια κρυφή ευαισθησία» σκαρφάλωσε στην 20η θέση. Πέραν της χειρότερης επίδοσης που σημείωσε από το 1974, η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις επόμενες δύο διοργανώσεις λόγω κακής επίδοσης και οικονομικών προβλημάτων, αντίστοιχα. Ωστόσο, τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει ήδη από νωρίς.

Ένα επεισοδιακό παρασκήνιο

Το ντοκιμαντέρ του BBC, «Νaked Eurovision», που βρήκαμε τυχαία στο YouTube από έναν χρήστη που επανασχεδιάζει τις βαθμολογίες των διοργανώσεων πριν το 2003, αποτελεί έναν καλτ θησαυρό για όσους Eurofans θέλουν να σκαλίσουν το παρασκήνιο εκείνης της Eurovision. Μεγάλο μέρος της αφήγησης του ντοκιμαντέρ κινείται γύρω από τον θόρυβο που προκάλεσαν οι συντελεστές της ελληνικής συμμετοχής.