Πάτρα: "Τα Πάντα Όλα", η αλλόκοτη ταινία που συγκινεί στο τέλος και διεκδικεί 11 βραβεία Όσκαρ

Είναι αναμφίβολα η πιο «απίθανη» φετινή επιλογή για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας και δεν λέμε, αξίζει που συμπεριλήφθηκε στις 10 ταινίες που διεκδικούν το κυριότερο Όσκαρ της 95ης απονομής στις 12 Μαρτίου 2023 αλλά συνάμα τολμούμε να πούμε πως αν ίσχυε όπως στο παρελθόν αυστηρώς η 5άδα, ίσως και να μην είχε χωρέσει.

Από την άλλη, η αλλόκοτη ταινία «Everything Everywhere All at Once – Τα Πάντα» σε σενάριο και σκηνοθεσία των Ντάνιελς (των σχεδόν συνομήλικων Daniel Kwan και Daniel Scheinert που είναι 34-35 χρονών) πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό, διεκδικεί όχι μόνο το Όσκαρ καλύτερης ταινίας αλλά συνολικά 11 αγαλματίδια, τα περισσότερα από κάθε άλλη ταινία φέτος. Είναι υποψήφια και στη σκηνοθεσία και στο πρωτότυπο σενάριο και είναι πολύ δυνατή και στις κατηγορίες των ερμηνειών με την Μαλαισιανής καταγωγής Μισέλ Γέο να έχει πολλές πιθανότητες να είναι αυτή που θα φύγει με το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου ενώ υποψήφιοι είναι και η 32χρονη Stephanie Hsu στον καλύτερο β’ γυναικείου ρόλο, ο 51χρονος Ke Huy Quan, αλλοτινό παιδί ηθοποιός από τα «Goonies» των 80ς, υποψήφιος στον β’ ανδρικό και φυσικά η 64χρονη Τζέιμι Λι Κέρτις που είναι υπέροχη στο ρόλο της δημόσιας υπαλλήλου της εφορείας κερδίζοντας την 1η της υποψηφιότητα για Όσκαρ στην 40χρονη και πλέον κινηματογραφική της καριέρα.