Η ταινία «Everything Everywhere All at Once – Τα Πάντα Όλα» κέρδισε 5 βραβεία στα Critics Choice Awards 2023

Η ταινία «Everything Everywhere All at Once – Τα Πάντα Όλα» που είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 14, βραβεύθηκε σε πέντε (5) κατηγορίες στην 28η τελετή απονομής των Critics Choice Awards, των βραβείων που απονέμει η Ένωση Κριτικών (Critics Choice Association) αναγνωρίζοντας επιτεύγματα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, τα οποία & θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ. Η τελετή έγινε στο Λος Άντζελες την Κυριακή 15/1/2023.

Το φιλμ των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ που στη χώρα μας πέρασε κάπως απαρατήρητο όταν προβλήθηκε στις αίθουσες στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, κέρδισε, μεταξύ άλλων, τα βραβεία της Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σεναρίου. Παραλαμβάνοντας το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στην οποία κέρδισαν βετεράνους όπως οι Τζέιμς Κάμερον, Μπαζ Λούρμαν και Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Ντάνιελ Κουάν κράτησε τον φάκελο και έδειξε το δικό του όνομα και το όνομα του συνεργάτη του στο κοινό και ο Ντάνιελ Σάινερτ είπε με νόημα: «Δεν είναι λάθος!».

Απευθυνόμενος στους συνυποψηφίους τους, ο Ντάνιελ Σάινερτ πρόσθεσε: «Ευχαριστώ όλους τους αφηγητές και τους κινηματογραφιστές που με ενέπνευσαν να γίνω σκηνοθέτης, είστε στην ίδια κατηγορία με εμένα. Αυτό είναι απεχθές! Γεια σας! Αλλά με εμπνεύσατε και αυτό σημαίνει πολλά. Και οι ταινίες σας έχουν αλλάξει τη ζωή μου».

Ο Κουάν ευχαρίστησε τη μητέρα του, η οποία ήταν η έμπνευσή του για την Έβελιν Γουάνγκ, την οποία υποδύεται Μισέλ Γεό στην ταινία. «Ήταν το πρώτο άτομο που φύτεψε τον σπόρο στο μυαλό μου ότι θα μπορούσα να γίνω σκηνοθέτης» είπε ο Κουάν. «Είναι ίσως η πρώτη Ασιάτισσα μετανάστρια στην Αμερική που είπε ποτέ στον γιο της να πάει σε Σχολή Κινηματογράφου».

Ο Μπρένταν Φρέιζερ κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «The Whale - Η Φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι που παίζεται αυτές τις μέρες και στην Πάτρα.

«Η Φάλαινα έχει να κάνει με την αγάπη. Πρόκειται για τη λύτρωση. Είναι το να βρίσκεις το φως σε ένα σκοτεινό μέρος» είπε εμφανώς συγκινημένος ο Φρέιζερ. Αφού ευχαρίστησε τους συμπρωταγωνιστές του, Χονγκ Τσάου, Ντάνιελ Σινκ, Τάι Σίμπκινς και τον σκηνοθέτη Ντάρεν Αρονόφκσι υπογράμμισε πως: «ήμουν στην ερημιά και μάλλον θα έπρεπε να είχα αφήσει ένα ίχνος από τριμμένα ψίχουλα. Αλλά με βρήκες και, όπως όλοι οι καλύτεροι σκηνοθέτες, απλώς μου έδειξες πού να πάω για να φτάσω εκεί που έπρεπε να είμαι».

Το φιλμ «RRR» σε σκηνοθεσία S.S. Rajamouli αποτέλεσε την έκπληξη της βραδιάς κερδίζοντας την βραβείο της Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Ο βετεράνος σταρ Τζεφ Μπρίτζες στο μεταξύ που τιμήθηκε με το βραβείο Συνολικής Καριέρας στην 28η ετήσια τελετή των Critics Choice Awards και παρέλαβε το τρόπαιο από τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «The Big Lebowski – Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι», Τζον Γκούντμαν, αναφέρθηκε συγκινητικά στον αείμνηστο πατέρα του Λόιντ Μπρίτζες, επίσης ηθοποιό.

Ο Τζεφ Μπρίτζες εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους συνεργάτες και τους υποστηρικτές του και ευχαρίστησε τον αείμνηστο πατέρα του.

«Είναι τα γενέθλια του πατέρα μου σήμερα. Φοράω τα μανικετόκουμπα του. Δεν θα ήμουν εδώ πάνω χωρίς τον πατέρα μου» τόνισε ο Τζεφ Μπρίτζες.

Ο Λόιντ Μπρίτζες πέθανε το 1998 σε ηλικία 85 ετών.

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές έχει ως εξής:

Καλύτερη Ταινία: Everything Everywhere All At Once

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Κέιτ Μπλάνσετ, «Tar»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Μπρένταν Φρέιζερ, «The Whale»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Κε Χουί Κουάν, «Everything Everywhere All At Once»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Άντζελα Μπάσετ, «Black Panther: Wakanda Forever»

Νεαρός/η Ηθοποιός: Γκάμπριελ ΛαΜπέλε, «The Fabelmans»

Καστ: Glass Onion: A Knives Out Mystery

Σκηνοθεσία: Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ, «Everything Everywhere All At Once»

Πρωτότυπο Σενάριο: Everything Everywhere All At Once

Διασκευασμένο Σενάριο: Women Talking

Φωτογραφία: Top Gun: Maverick

Σκηνικά: Babylon

Μοντάζ: Everything Everywhere All At Once

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Elvis

Εφέ: Avatar: The Way of Water

Καλύτερη Κωμωδία: Glass Onion: A Knives Out Mystery

Καλύτερο Animation: Guillermo del Toro’s Pinocchio

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: RRR

Τραγούδι: Naatu Naatu, «RRR»

Μουσική: Tar.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ