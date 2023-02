Πάτρα: Τι προβάλλουν τα Options Cinemas από τις 2 έως και τις 8 Φεβρουαρίου 2023

Προβάλλεται το υποψήφιο για 11 Όσκαρ "Τα Πάντα όλα", το φιλμ τρόμου "Χτύπος στην Καλύβα", η "Αυτοκρατορία του Φωτός" και το "Αστερίξ και Οβελίξ: Στο Δρόμο για την Κίνα"

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 στα Options Cinemas (πρώην Odeon Veso Mare) στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, θα προβάλλονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, οι παρακάτω ταινίες. Αίθουσα 4 στις 16.20 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 18.40 & στις 21.00 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 17.10 και στις 19.30 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 2 στις 20.10 καθημερινά «Αστερίξ και Οβελίξ: Στο Δρόμο για την Κίνα - Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu» Με ένα all-star καστ και μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές στην ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, οι πολυαγαπημένοι Αστερίξ και Οβελίξ επιστρέφουν σε μια ακόμη εντυπωσιακή, ξεκαρδιστική περιπέτεια που θα μας πάει ένα ταξίδι στη μακρινή Κίνα! Βρισκόμαστε στο έτος 50 π. Χ. Η αυτοκράτειρα της Κίνας μόλις φυλακίστηκε μετά από πραξικόπημα που υποκινήθηκε από έναν προδότη πρίγκιπα. Με τη βοήθεια ενός εμπόρου και του πιστού της σωματοφύλακα, η μοναχοκόρη της αυτοκράτειρας, πριγκίπισσα Σας-Γι, καταφέρνει να διαφύγει στη Γαλατία για να ζητήσει βοήθεια από -ποιους άλλους;- τους ξακουστούς πολεμιστές, Αστερίξ και Οβελίξ. Οι δύο αχώριστοι ήρωές μας δέχονται ευχαρίστως να βοηθήσουν την πριγκίπισσα να σώσει τη μητέρα της και να ελευθερώσει τη χώρα της. Έτσι αρχίζουν ένα μεγάλο ταξίδι προς την Κίνα, όπου τους περιμένει μια τεράστια περιπέτεια. Όμως τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν ο Καίσαρας και ο ισχυρός στρατός του, διψασμένοι για μια νέα κατάκτηση, αποφασίζουν να κατευθυνθούν κι αυτοί προς την Κίνα… Διανομή από τη Rosebud.21 και την Spentzos Film. Δέκα χρόνια μετά την τελευταία ταινία με πρωταγωνιστές το θρυλικό δίδυμο (τους υποδύονταν οι Κριστιάν Κλαβιέ και Ζεράρ Ντεπαρντιέ), οι περιπέτειες του Αστερίξ ανανεώνονται με μια ολόφρεσκια ιστορία, την ορεξάτη σκηνοθετική ματιά του Γκιγιόμ Κανέ, κι ένα εντελώς καινούργιο καστ που περιλαμβάνει μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του γαλλικού σινεμά (Γκιγιόμ Κανέ, Ζιλ Λελούς, Βενσάν Κασέλ, Μαριόν Κοτιγιάρ στο ρόλο της βασίλισσας της Αιγύπτου, μεταξύ άλλων) αλλά και τον θρύλο των γηπέδων Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς! Πρόκειται για μια ακόμη θριαμβευτική επιστροφή στη μεγάλη οθόνη για μια ιστορία που έχει, άλλωστε, αποδειχθεί άτρωτη στο πέρασμα του χρόνου. Γραμμένη από τον Ρενέ Γκοσινί και εικονογραφημένη από τον Αλμπέρ Ουντερζό, η σειρά «Περιπέτειες του Αστερίξ» πρωτοκυκλοφόρησε στο γαλλο-βελγικό περιοδικό κόμικ Pilote στις 29 Οκτωβρίου του 1959. Στην Ελλάδα, το κόμικ πρωτοκυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και πλέον είναι διαθέσιμο από τη Μαμούθ Comix σε άλμπουμ των 50 περίπου σελίδων. Η σκηνοθεσία είναι του Γκιγιόμ Κανέ. Διάρκεια: 112 λεπτά. H ταινία προβάλλεται & μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Αίθουσα 2 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 8 στις 18.30 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου "Τα Πάντα όλα - Everything everywhere all at once" Η ταινία των Ντάνιελ (Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ) “Τα Πάντα Όλα” που κυριαρχεί στα φετινά βραβεία Όσκαρ με 11 υποψηφιότητες μεταξύ άλλων & για Καλύτερη Ταινία, επανακυκλοφορεί στις αίθουσες σε διανομή της Tanweer. Η ταινία - αποκάλυψη του 2022 με τα αμέτρητα διεθνή βραβεία αλλά και την εμπορική επιτυχία στο Αμερικάνικο box office και στον υπόλοιπο κόσμο με εισπράξεις που πλησίασαν τα 110 εκατ. δολάρια, προέρχεται από το studio της Α24. Είναι μία πρωτότυπη, ξεκαρδιστική περιπέτεια με μεγάλη καρδιά και πληθωρική σκηνοθεσία, που ταξιδεύει τον θεατή μέσα από το καταιγιστικό υπαρξιακό της χιούμορ σε ένα πολυσύμπαν με εναλλακτικές ζωές, αποτελώντας μία διασκεδαστική αλληγορία για τον πολύπλοκο σύγχρονο κόσμο. H Μισέλ Γεό (“Τίγρης και Δράκος”) και η Τζέιμι Λι Κέρτις (Η Νύχτα με τις μάσκες) υποδύονται απολαυστικά κόντρα ρόλους και υπηρετούν το τολμηρό και αντισυμβατικό όραμα δύο ευφυέστατων και μαξιμαλιστών δημιουργών, γνωστών ως Ντάνιελ. Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Στέφανι Σου και Κε Χούι Κουάν με τις μοναδικές ερμηνείες τους. Και οι τέσσερις ηθοποιοί είναι υποψήφιοι στα Όσκαρ. Διάρκεια: 140 λεπτά.

Αίθουσα 5 στις 20.00 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου και στις 22.00 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 23.00 καθημερινά "Knock at the Cabin - Χτύπος στην Καλύβα" Ενώ κάνουν διακοπές σε μια απομονωμένη καλύβα, ένα νεαρό κορίτσι και οι γονείς του, αιχμαλωτίζονται από τέσσερις οπλισμένους αγνώστους, που απαιτούν από την οικογένεια να κάνει μια αδιανόητη επιλογή για να αποτρέψει την Αποκάλυψη. Η οικογένεια, έχοντας περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο, πρέπει να αποφασίσει τι θα πιστέψει προτού χαθούν όλα. Πρόκειται για τη νέα του οραματιστή Ινδοαμερικανού κινηματογραφιστή Μ. Νάιτ Σιάμαλαν (Η Έκτη Αίσθηση, Άφθαρτος). Πρωταγωνιστούν ο Ντέιβ Μπατίστα (Φύλακες του Γαλαξία), ο Τζόναθαν Γκροφ (Χάμιλτον), και οι Μπεν Άλντριτζ (Fleabag), Νίκι Αμούκα – Μπερντ (OLD), Άμπι Κουίν (Μικρές κυρίες) καθώς και ο Ρούπερτ Γκριντ (Χάρι Πότερ). Διάρκεια: 100 λεπτά. Διανομή από την TULIP ENTERTAINMENT.

Αίθουσα 6 στις 22.20 καθημερινά "Η Αυτοκρατορία του Φωτός - Empire of Light" Με φόντο μία παραθαλάσσια πόλη της Αγγλίας στις αρχές των ‘80s, η Hilary (την υποδύεται η βραβευμένη με Όσκαρ, Olivia Colman), που εργάζεται σε έναν παλιό κινηματογράφο και ταλαιπωρείται με θέματα ψυχικής υγείας, συναντά τον νεαρό Stephen (Micheal Ward), που έχει μόλις πιάσει δουλειά στο σινεμά. Οι δύο πρωταγωνιστές μοιράζονται την ίδια ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και μέσα από την παράξενη και τρυφερή τους σχέση θα βιώσουν τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής, του κινηματογράφου και της κοινότητας. Σκηνοθεσία: Sam Mendes της Οσκαρικής ταινίας «Αμερικάνικη Ομορφιά» του 2000. Ο Σαμ Μέντες υπογράφει και το σενάριο ενώ είναι & παραγωγός. Παίζουν οι: Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, Toby Jones και ο Colin Firth. Διάρκεια: 115 λεπτά. Διανομή από Feelgood.

Αίθουσα 7 στις 17.20 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 5 στις 18.20 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου «Δύο Φίλοι Και Ένας Ασβούλης - Two Buddies And A Budger» Ταινία κινουμένων σχεδίων από τη Νορβηγία σε σκηνοθεσία: Gunhild Enger & Rune Spaans. Σενάριο: Øystein Dolmen Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Αποστόλης Ψυχράμης, Φώτης Πετρίδης, Λητώ Αμπατζή, Ντορίνα Θεοχαρίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Βασίλης Μήλιος, Άγγελος Λιάγκος. Διάρκεια: 77 λεπτά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ζωή στο τούνελ κυλάει όμορφα για τον Τούτσον, τον Λούντιγουντ και τον Ασβό! Μια ζωή γεμάτη τραγούδι, λαχταριστή μαρμελάδα και φιλικά πειράγματα. Αλλά μια μέρα τους επισκέπτεται ένας αυστηρός αγωγός τρένου που θέλει να τους διώξει. Τα τούνελ είναι για τρένα, όχι για ανθρώπους, λέει. Αλλά οι Τούτσον και Λούντιγουντ έχουν μια ιδέα: ο παππούς του Τούτσον, ο θρυλικός πειρατής Κάπτεν Τούτσον είναι ο μόνος που μπορεί σίγουρα να τους σώσει. Που βρίσκεται όμως; Το ταξίδι της αναζήτησης του Κάπτεν Τούτσον οδηγεί τους καλύτερους φίλους στα πιο απίστευτα μέρη και όπου κι αν ταξιδεύουν, καταλήγουν σε μπελάδες - με πεινασμένες πολικές αρκούδες, ακραία γλυκά γλυκόριζας, επιθετικά αγγελάκια και ληγμένο μουρουνέλαιο. Αλλά αποδεικνύεται ότι η βοήθεια που αναζητούσαν είναι πιο κοντά από ότι περίμεναν, για την ακρίβεια βρίσκεται μέσα στο σπίτι στο τούνελ, έχει εκατό κεφάλια και περισσότερα από δεκατέσσερα πόδια... Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 1 στις 18.00 μόνο τη Δευτέρα 6/2, Αίθουσα 8 στις 21.10 καθημερινά πλην Δευτέρας "Βαβυλώνα - Babylon" Από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθεσίας για το «La La Land», Ντάμιεν Σαζέλ, η «Βαβυλώνα» είναι μία ταινία τοποθετημένη στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1920, η οποία ακολουθεί την άνοδο και την πτώση πολλαπλών χαρακτήρων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αχαλίνωτης παρακμής και διαφθοράς στις απαρχές του Χόλιγουντ. Με πρωταγωνιστές τους σταρ Μπραντ Πιτ, Μάργκοτ Ρόμπι και τον Ντιέγκο Κάλβα του "Narcos", η ταινία με την τρίωρη διάρκεια έχει ήδη προξενήσει πολλές συζητήσεις στις ΗΠΑ ενώ οι εισπράξεις στα ταμεία μέχρι στιγμής είναι στα σχεδόν 42 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Στη χώρα μας σε 2 εβδομάδες προβολής έχει κόψει 26.000 εισιτήρια. Στο καστ του φαντασμαγορικού και τολμηρού φιλμ συμπεριλαμβάνονται και οι Τζιν Σμαρτ, Γιόβαν Αντέπο και Λι Τζουν Λι ενώ εμφανίζονται επίσης οι: Πι Τζέι Μπερν, Λούκας Χάας, Ολίβια Χάμιλτον, Τόμπι ΜακΓκουάιρ, Μαξ Μινγκέλα, Ρόρι Σκόβελ, Κάθριν Γουότερστον, Φλι, Τζεφ Γκάρλιν, Έρικ Ρόμπερτς, Ίθαν Σάπλι, Σαμάρα Γουίβινγκ και η Ολίβια Γουάιλντ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Τζακ Κόνραντ, έναν αστέρα του κινηματογράφου που ξέρει από πάρτι, με την Μάργκοτ Ρόμπι να πρωταγωνιστεί ως Νέλι ΛαΡόι, μια επίδοξη ηθοποιό & τον Ντιέγκο Κάλβα ως Μάνι Τόρες, έναν άνθρωπο που θα έκανε τα πάντα για να εργαστεί στις ταινίες. Διανομή από την Tulip. Η "Βαβυλώνα" κέρδισε 3 υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία Όσκαρ καλύτερης μουσικής (Justin Hurwitz), καλύτερης καλλιτεχνικής διεύθυνσης και κοστουμιών (Μary Zophres).

Αίθουσα 1 στις 21.30 καθημερινά, Αίθουσα 2 στις 22.30 καθημερινά "Plane - Εκτός Ελέγχου" Ένας πιλότος θα βρεθεί στη δίνη μιας εμπόλεμης ζώνης όταν εξαιτίας μιας καταιγίδας θα κάνει αναγκαστική προσγείωση στο επιβατηγό αεροσκάφος του. Ταινία δράσης, συμπαραγωγή ΗΠΑ και Αγγλίας 2022 σε σκηνοθεσία: Jean-Francois Richet Σενάριο: Charles Cumming & J.P. Davis Παίζουν οι ηθοποιοί: Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Paul Ben-Victor, Remi Adeleke, Joey Slotnick, Evan Dane Taylor, Claro de los Reyes, Daniella Pineda και ο Τόνι Γκόλντγουιν. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή: Spentzos. Η ταινία σε 3 εβδομάδες προβολής έχει ξεπεράσει τα 31,3 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Στη χώρα μας έκοψε το πρώτο 4ήμερο προβολής της, κοντά στα 11.500 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 20.00 καθημερινά "Η Φάλαινα - The Whale" H εξαιρετική και θεατρικών αποχρώσεων δραματική ταινία “The Whale” είχε συμμετάσχει στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Ο Ντάρεν Αρονόφσκι (“Μαύρος Κύκνος”, “Μητέρα”, «Ρέκβιεμ για ένα όνειρο») επιστρέφει εντυπωσιακά και αποσπά μία ακόμα αξέχαστη ερμηνεία από τον πρωταγωνιστή της ταινίας του, Μπρένταν Φρέιζερ, ο οποίος παραδίδει μία σπαρακτική και καθηλωτική ερμηνεία, για την οποία ήταν υποψήφιος για την Χρυσή Σφαίρα α’ ανδρικού και τώρα απέσπασε υποψηφιότητα στα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών. Επίσης ο Mπρένταν Φρέιζερ είναι υποψήφιος για το Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου. Υποψήφια για Όσκαρ είναι και η Χονγκ Τσάου στην κατηγορία του καλύτερου β' γυναικείου ρόλου ενώ υποψηφιότητα κέρδισε η ταινία και για το καλύτερο μακιγιάζ. Το σενάριο έχει βασιστεί στο θεατρικό έργο του Σάμιουελ Ντ. Χάντερ. Η Φάλαινα είναι ένα συγκινητικό, λυτρωτικό, ανθρωποκεντρικό δράμα με πρωταγωνιστή έναν αυτοκαταστροφικό παχύσαρκο άντρα που παλεύει να συμφιλιωθεί με την αποξενωμένη κόρη του και με τα λάθη του παρελθόντος. Πλάι στον συγκλονιστικό και αγνώριστο από το μακιγιάζ, Μπρένταν Φρέιζερ, ο οποίος έχει κερδίσει το βραβείο Critics Choice Award, παίζουν η Σαμάνθα Μόρτον, η 20χρονη Σέιντι Σινκ (“Stranger Things”) και η Ταιλανδή Χονγκ Τσάου που είναι επίσης υποψήφια για το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών στον β’ γυναικείο ρόλο. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 1 ώρα και 57 λεπτά. To φιλμ μέχρι στιγμής έχει κάνει παγκόσμιες εισπράξεις 15 εκατ. δολαρίων. Στο ελληνικό box office η "Φάλαινα" εξελίσσεται σε μεγάλη, αργή επιτυχία έχοντας σε 4 εβδομάδες ξεπεράσει τα 76.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 17.00 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 1 στις 18.00 καθημερινά εκτός Δευτέρας, Αίθουσα 7 στις 19.00 καθημερινά (3d) "Avatar: The Way of Water" Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του 1ου Avatar σε σκηνοθεσία του τιμημένου με Όσκαρ, Τζέιμς Κάμερον με τη διάρκεια του φτάνει τα 190 λεπτά. Προβάλλεται και σε 3d. Ο Jake Sully (Sam Worthington) και η Neytiri (Zoe Saldaña) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας. Δεκατρία (13) χρόνια πριν ο βραβευμένος με Όσκαρ για τον «Τιτανικό», James Cameron μάς σύστησε έναν πρωτόγνωρο κόσμο με το επικό Avatar, μια ταινία που άλλαξε τους κανόνες της κινηματογραφικής εμπειρίας και σημείωσε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στον πλανήτη Πανδώρα και να αφεθούμε σε ένα νέο, καθηλωτικό κινηματογραφικό ταξίδι με την πρώτη follow-up εντυπωσιακή ταινία, το πολυαναμενόμενο Avatar: The Way of Water. Στο οικολογικό έπος μιας οικογένειας που, με φόντο συναρπαστικούς κόσμους πάνω και κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, παλεύει να παραμείνει ζωντανή και ενωμένη, πρωταγωνιστούν οι Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Kate Winslet, Britain Dalton, James Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion και Bailey Bass. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία σε σχεδόν 7 εβδομάδες προβολής στις Ελληνικές αίθουσες έχει κόψει 405.372 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευτεί στα 2 δις 118 εκατ. δολάρια. Το νέο "Avatar" κέρδισε και 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσα τους και για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Αίθουσα 1 στις 16.10 μόνο σαββατοκύριακο "Vic the Viking: The Magic Sword - Βικ, ο Βίκινγκ: Το Μαγικό Σπαθί" Παιδική ταινία ανιμέισον σε σκηνοθεσία: Eric Cazes και σενάριο: Eric Cazes, Sophie Decroisette & Oliver Huzly. Η ταινία είναι παραγωγής Γερμανίας, Γαλλίας και Βελγίου. Στη μεταγλωττισμένη κόπια στα ελληνικά δανείζουν τις φωνές τους οι ηθοποιοί: Γιάννης Καραούλης, Πέτρος Κονόμου, Σκεύος Πολυκάρπου, Εύρος Βασιλείου, Γιώργος Ευαγώρου, Κρίστη Χαραλάμπους, Θανάσης Δρακόπουλος, Χάρης Αριστείδου, Μάρκος Δρουσιώτης, Άρης Κυπριανού, Χρήστος Γρηγοριάδης. Διάρκεια: 82 λεπτά Χρονολογία παραγωγής: 2019 Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Βικ ονειρεύεται να σαλπάρει με τον πατέρα του σε μέρη μακριά από τις σκανδιναβικές ακτές. Αλλά εκείνος δεν είναι και πολύ σίγουρος ότι ο γιος του έχει τα προσόντα να γίνει ένας τρανός και αληθινός Βίκινγκ. Όλα αλλάζουν όταν ο πατέρας του αρπάζει ένα μυστηριώδης σπαθί από τον μεγαλύτερο εχθρό του. Ο Βικ ξαφνικά βρίσκεται να ζει την περιπέτεια της ζωής του.

Αίθουσα 6 στις 16.00 μόνο το σαββατοκύριακο "Minions 2: The Rise of Gru" Τα Μίνιονς - και ο Γκρου φυσικά - επιστρέφουν σε ένα prequel / συνέχεια του animated saga της απόλυτης κακίας, σε σκηνοθεσία του Κάιλ Μπάλντα. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του '70 κι ο μικρός Γκρου, που ονειρεύεται να γίνει ο χειρότερος κακός της Ιστορίας, έχει βάλει στόχο: να αποδείξει ότι είναι τόσο κακός, ώστε να γίνει μέλος της ομάδας Vicious 6 που θαυμάζει. Ωστόσο όλα θα πάνε χάλια και ο Γκρου αντί για μέλος, γίνεται ο χειρότερος εχθρός των Vicious 6: στο πλευρό του για να γλιτώσει θα σταθούν, φυσικά, οι μικροσκοπικοί δυσνόητοι αξιολάτρευτοι κίτρινοι φίλοι του, ο Κέβιν, ο Στιούαρτ κι ο Μπομπ. Πρόκειται για την τέταρτη «συνέχεια» του επιτυχημένου franchise του «Εγώ, ο Απαισιότατος» που προβάλλεται & μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγεται και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Η ταινία στο ελληνικό box office έχει φτάσει τα σχεδόν 350.000 εισιτήρια ενώ στο εξωτερικό οι παγκόσμιες εισπράξεις υπολογίζονται σε περισσότερα από 940 εκατ. δολάρια. Στην αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι φωνές των: Στιβ Καρέλ, Ταράτζι Π. Χένσον, Μισέλ Γιέο, Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, Λούσι Λόλες, Τζούλι Αντριους, Ντολφ Λούντγκρεν, Ντάνι Τρέχο. Διάρκεια: 88 λεπτά Διανομή: Tulip Entertainment.

Αίθουσα 6 στις 18.00 καθημερινά "Puss in Boots 2: The Last Wish - Ο Παπουτσωμένος Γάτος: H Τελευταία Επιθυμία» Η DreamWorks Animation παρουσιάζει μια νέα περιπέτεια από το σύμπαν του Σρεκ, καθώς ο τολμηρός Παπουτσωμένος Γάτος, που ζει στην παρανομία, ανακαλύπτει ότι έχει πληρώσει το βαρύ τίμημα για το πάθος του για κίνδυνο αλλά και την αδιαφορία του για ασφάλεια. Ο Γάτος έχει κάψει τις οκτώ από τις εννέα ζωές του, αν και στην πορεία έχασε το μέτρημα. Η ανάγκη του να ανακτήσει αυτές τις ζωές θα στείλει τον Παπουτσωμένο Γάτο στην πιο μεγάλη του αναζήτηση. Ξεκινάει λοιπόν ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο Δάσος για να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών και να επαναφέρει τις χαμένες του ζωές. Αλλά με μόνο μία ζωή να του έχει απομείνει, ο Γάτος θα πρέπει να ταπεινωθεί και να ζητήσει βοήθεια από την πρώην σύντροφο και θανάσιμη εχθρό του, την Κίτι Ελαφροπατούσα! Στην προσπάθειά τους, ο Γάτος και η Κίτι θα έχουν τη βοήθεια (τόσα ήξεραν) από ένα φλύαρο, αμείλικτα χαρούμενο σκύλο, τον Πέρο. Μαζί, το τρίο των ηρώων μας θα πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά, από όσους τους καταδιώκουν! Ο ξακουστός γάτος επιστρέφει, πιο… απελπισμένος από ποτέ, καθώς το πάθος του για περιπέτειες τον έχει φέρει στα όρια της μακροζωίας του. Πρόκειται για συνέχεια της πετυχημένης animation ταινίας του 2011 που γεννήθηκε μέσα από την παγκόσμια επιτυχία του Σρεκ. To 1o “Puss in Boots” είχε κάνει εισπράξεις 555 εκατ. δολαρίων. Με τη φωνή του Αντόνιο Μπαντέρας. Σκηνοθεσία: Joel Crawford Σενάριο: Paul Fisher. Η ταινία διανομής Tulip προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Το φιλμ έχει κάνει παγκόσμιες εισπράξεις 336,3 εκατ. δολαρίων ενώ στα ελληνικά ταμεία σε 6 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα 121.127 εισιτήρια. Να προσθέσουμε πως η ταινία είναι υποψήφια για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης παραγωγής ανιμέισον.