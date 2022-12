Η νέα ταινία του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, «Χτύπος Στην Καλύβα» έρχεται 2 Φεβρουαρίου στις Ελληνικές αίθουσες

Από τον εμπνευσμένο σκηνοθέτη Ινδοαμερικανό σκηνοθέτη της «Έκτης Αίσησης», Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, έρχεται η νέα του ταινία με τίτλο «Χτύπος Στην Καλύβα - Knock at the Cabin», που χαρακτηρίζεται ως ένα ψυχολογικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Ντέιβ Μπαουτίστα (Guardians of the Galaxy), τον Μπεν Όλντριτζ (Fleabag), τον Τζόναθαν Γκροφ (Mindhunter), τη Νίκι Αμούκα-Μπερντ (Old), την Άμπι Κουίν (Little Women) και τον Ρούπερτ Γκριντ (Servant, Harry Potter).

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε μια απομακρυσμένη καλύβα, ένα νεαρό κορίτσι και οι δυο γονείς του καταλήγουν όμηροι τεσσάρων οπλισμένων αγνώστων με άγνωστα κίνητρα, οι οποίοι απαιτούν από την οικογένεια να προβεί σε μια αδιανόητη επιλογή προκειμένου να αποτρέψει το τέλος του κόσμου.

Το φιλμ προγραμματίζεται να βγει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tulip στις 2 Φεβρουαρίου 2023 ταυτόχρονα με την έξοδο του στις Αμερικάνικες αίθουσες από το στούντιο της Universal.

Διάρκεια: 110 λεπτά.

Το σενάριο των Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, Steve Desmond και Michael Sherman έχει βασιστεί στο βιβλίο του 2018 «The Cabin at the End of the World» του Paul G. Tremblay.

Να θυμίσουμε πως η αμέσως προηγούμενη ταινία του 52χρονου Σιάμαλαν, το «Old» με την αρκετά πρωτότυπη σεναριακή ιδέα είχε προβληθεί και στην Πάτρα το καλοκαίρι του 2021 και οι παγκόσμιες εισπράξεις του είχαν ξεπεράσει τα 90 εκατ. δολάρια.