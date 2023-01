Η ταινία «Τα Πάντα όλα» των 11 υποψηφιοτήτων για Όσκαρ από 2/2 και στην Πάτρα

Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί το ότι η ιδιαίτερη ταινία των Ντάνιελ (Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ) “Τα Πάντα Όλα - Everything Everywhere All at Once” που κυριαρχεί στα φετινά βραβεία Όσκαρ με συνολικά 11 υποψηφιότητες μεταξύ άλλων και για Καλύτερη Ταινία και σκηνοθεσία, ξαναβγαίνει από αυτή την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 στις Ελληνικές αίθουσες και μάλιστα θα παίζεται σε 2 αίθουσες των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Η ταινία αποκάλυψη του 2022 με τις συνολικά 390 υποψηφιότητες και 260 έως τώρα νίκες σε διεθνή βραβεία, κυριάρχησε με 11 υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία Όσκαρ, τις περισσότερες για φέτος, αλλά και συνολικά για το στούντιο της Α24. Η ξεκαρδιστική περιπέτεια με τη μεγάλη καρδιά και την πληθωρική σκηνοθεσία, όπως έχει χαρακτηριστεί, μας ταξίδεψε μέσα από το καταιγιστικό υπαρξιακό της χιούμορ σε ένα πολυσύμπαν με εναλλακτικές ζωές, αποτελώντας μία διασκεδαστική αλληγορία για τον πολύπλοκο σύγχρονο κόσμο.