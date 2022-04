Το indie φιλμ που έχει κάνει επιτυχία στις ΗΠΑ, "Τα Πάντα Όλα" με τη Μισέλ Γεό στις 28/4 στην Ελλάδα

H indie ταινία με τίτλο «Τα Πάντα Όλα - Everything Everywhere All at Once» που έχει κάνει εντύπωση και ανέλπιστη επιτυχία στο Αμερικάνικο boxoffice, προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες στις 28 Απριλίου 2022 σε διανομή της Tanweer.

Tην ιδιαίτερη αυτή ταινία όπου παίζει η γνωστή Μαλαισιανή ηθοποιός Μισέλ Γεό (Τίγρης και Δράκος, Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings) έχουν γράψει και σκηνοθετήσει οι Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ γνωστοί ως Ντάνιελ.

Πλάι στη Μισέλ Γεό, παίζουν και οι Τζέιμς Χονγκ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Στέφανι Σου, Κε Χούι Κουάν, Χάρι Σαμ Τζούνιορ.

Ως μία ξεκαρδιστική περιπέτεια με μεγάλη καρδιά και πληθωρική σκηνοθεσία, μία καταιγιστική υπαρξιακή κωμωδία σε ένα πολυσύμπαν με εναλλακτικές ζωές & μία διασκεδαστική αλληγορία για τον πολύπλοκο σύγχρονο κόσμο, χαρακτηρίζει την ταινία το σχετικό δελτίο Τύπου. H Μισέλ Γεό και η σταρ των φιλμ «Halloween» & «True Lies», Τζέιμι Λι Κέρτις υποδύονται απολαυστικά κόντρα ρόλους και υπηρετούν το τολμηρό και αντισυμβατικό όραμα δύο ευφυέστατων και μαξιμαλιστών δημιουργών, γνωστών ως Ντάνιελς.

Σύνοψη

Η Έβελιν, μία εξουθενωμένη Κινεζοαμερικανίδα, όχι μόνο δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον πατέρα, τον σύζυγο και την κόρη της, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τους φόρους της. Όταν της δίνεται η δυνατότητα να μεταπηδήσει σε άλλα σύμπαντα, τίποτα δεν την έχει προετοιμάσει για αυτό που την περιμένει.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Λάρκιν Σάιπλ

Μοντάζ: Πολ Ρότζερς

Μουσική: Son Lux

Διάρκεια: 2 ώρες και 20 λεπτά.

Μία αχαλίνωτη ταινία

Στον τοίχο του γραφείου του Ντάνιελ Κουάν υπάρχει ένα έργο του Ικέντα Μανάμπου με τίτλο History of Rise and Fall, ένα περίτεχνο σχέδιο με παγόδες, ανθισμένα κλαδιά κερασιάς και σιδηροδρομικές γραμμές, ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του μαξιμαλιστικού στυλ του Μανάμπου.

«Τα έργα του είναι έντονα, γεμάτα λεπτομέρειες» εξήγησε ο Ντάνιελ Κουάν. «Αλλά όταν πηγαίνεις λίγο πίσω, καταλαβαίνεις ότι βλέπεις ένα δέντρο».

Ο Κουάν και το έτερο δημιουργικό του ήμισυ, ο Ντάνιελ Σάινερτ έπρεπε να βρουν το δικό τους δέντρο. Αυτό συνέβη γύρω στο 2016, όταν προέκυψε το πρώτο προσχέδιο του Everything Everywhere All At Once, ένα πρότζεκτ που άρχιζε να μοιάζει με το ζουμαρισμένο χάος του έργου του Μανάμπου. Σε μία φωτογραφία που έβγαλαν εκείνο το διάστημα διακρίνεται ένα διάγραμμα που προκαλεί πονοκέφαλο, πιάνει έναν ολόκληρο τοίχο και αραδιάζει καμιά δωδεκαριά χρωματικά κωδικοποιημένες πλοκές, μουτζούρες με ιδέες, κι αυτό που μπορεί να είναι ή να μην είναι ένα φαλλικό σκαρίφημα (ή το όπλο του Τσέχοφ).

Εκείνο το διάστημα, ο Κουάν ανησυχούσε ότι η ταινία πάνω στην οποία δούλευε ήταν υπερβολική. Κάτι που δεν μας ξαφνιάζει, αφού ο ίδιος ο τίτλος μας προϊδεάζει για αυτό που κάνει την ταινία τόσο γνήσια μοναδική και υπερβατική.

Βλέποντας το ολοκληρωμένο υλικό σήμερα, η ταινία διατηρεί το μαξιμαλιστικό, σπαρταριστό ύφος της, παραμένοντας δύσκολη να την περιγράψουν ακόμα και οι ίδιοι οι δημιουργοί της.

«Έχουμε την περιγραφή του οικογενειακού δράματος, της επιστημονικής φαντασίας και της φιλοσοφίας» λέει ο Σάινερτ. Ή μπορείς να πεις ότι είναι μία ταινία κουνγκ φου που πηδάει σε πολυδιάστατα σύμπαντα με τη Μισέλ Γεό στο επίκεντρο να παίζει την απρόθυμη σωτήρα. Υπάρχει και η περιγραφή για τα χάσματα γενεών, το ίντερνετ και τον τρόμο του να ζεις στη σύγχρονη εποχή. Υπάρχει και αυτό: μία ταινία για μία γυναίκα που προσπαθεί να πληρώσει τους φόρους της. Δεν είναι λάθος, είναι άλλωστε η αφετηρία της ιστορίας.

*Την ταινία “Τα Πάντα όλα” ενδεχομένως να την δούμε και στην Πάτρα στο Odeon Veso Mare.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα Αμερικάνικα ταμεία ήδη έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 17,7 εκατ. δολάρια, ένα ποσό εντυπωσιακό για ένα τέτοιο ιδιοσυγκρασιακό φιλμ!

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ