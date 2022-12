Το φιλμ έκπληξη «Τα Πάντα Όλα» κυριαρχεί με 14 υποψηφιότητες στα 28α Critics' Choice Awards

Το φιλμ έκπληξη «Τα Πάντα Όλα» με τη Μισέλ Γέο που δεν παίχθηκε στην Πάτρα στα τέλη του περασμένου Μαΐου όταν και έκανε πρεμιέρα στη χώρα μας, συνεχίζει να μαζεύει υποψηφιότητες και προηγείται με 14 για τα βραβεία της Ένωσης Κριτικών της Αμερικής - Critics Choice Awards.

Οι υποψηφιότητες των 28ων Critics Choice Awards ανακοινώθηκαν λοιπόν ενόψει της απονομής που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 στο Fairmont Century Plaza Hotel στο Los Angeles, στην California.

Όπως αναφέρει η αναάρτηση του flix.gr, σε έναν χαμό από υποψηφιότητες, όπου κάποιες κατηγορίες έχουν 11 υποψηφιότητες (όπως εκείνη της Καλύτερης Ταινίας), άλλες έχουν 10 (όπως εκείνη της σκηνοθεσίας) άλλες 7 και άλλες 6, η ταινία των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, «Τα Πάντα Όλα - Everything Everywhere All at Once» ηγείται με 14 υποψηφιότητες, με το «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ να ακολουθεί με 11 και τις ταινίες «The Banshees of Inisherin» και «Babylon» με 9.

Το «Blonde» και η Άνα Ντε Αρμας στο ρόλο της Μέριλιν Μονρόε δεν βρίσκεται πουθενά, ενώ το «Black Panther: Wakanda Forever» δεν υπάρχει στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, όπως πολλοί κάποιοι θα περίμεναν. Από την σκηνοθεσία απουσιάζει και ο Ράιαν Τζόνσον με το «Glass Onion: A Knives Out Mystery», το οποίο όμως παίζει στην κατηγορία για Καλύτερη Ταινία.

Πρόκειται για την κύρια κριτική ένωση στην Βόρεια Αμερική και μέχρι πρόσφατα αποτελούσε έναν καλό προπομπό για τις Οσκαρικές υποψηφιότητες.

Οι υποψηφιότητες των 28ων Critics Choice Awards είναι οι εξής:

Καλύτερη Ταινία

Avatar: The Way of Water του Τζέιμς Κάμερον

Babylon

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

RRR

Tár

Top Gun: Maverick

Women Talking.

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Όστιν Μπάτλερ – Elvis

Τομ Κρουζ – Top Gun: Maverick

Κόλιν Φάρελ – The Banshees of Inisherin

Μπρένταν Φρέιζερ – The Whale

Πολ Μέσκαλ – Aftersun

Μπιλ Νάι – Living

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Κέιτ Μπλάνσετ – Tar

Βαϊόλα Ντέιβις – The Woman King

Ντανιέλ Ντέντγουαϊλερ – Till

Μάργκο Ρόμπι – Babylon

Μισέλ Γουίλιαμς – The Fabelmans

Μισέλ Γέο – Everything Everywhere All At Once.

B’ Ανδρικός Ρόλος

Πολ Ντέινο – The Fabelmans

Μπρένταν Γκλίσον – The Banshees of Inisherin

Τζαντ Χίρτς – The Fabelmans

Μπάρι Κέογκαν – The Banshees of Inisherin

Κε Χε Κουάν – Everything Everywhere All At Once

Μπράιαν Ταϊρί Χένρι – Causeway.

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Άντζελα Μπάσετ – Black Panther: Wakanda Forever

Τζέσι Μπάκλεϊ – Women Talking

Κέρι Κόντον – The Banshees of Inisherin

Τζέιμι Λι Κέρτις – Everything Everywhere All At Once

Στέφανι Χσου – Everything Everywhere All At Once

Τζανέλ Μονάε – Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Καλύτερος Νέος/α Ηθοποιός

Φράνκι Κόριο – Aftersun

Τζαλίν Χαλ – Till

Γκάμπριελ ΛαΜπελ – The Fabelmans

Μπέλα Ράμσεϊ – Catherine Called Birdy

Μπανκς Ρεπέτα – Armageddon Time

Σάντι Σινκ – The Whale

Καλύτερο Καστ

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

The Woman King

Women Talking.

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Τζέιμς Κάμερον – Avatar: The Way of Water

Ντάμιεν Σαζέλ – Babylon

Τοντ Φιλντ – Tar

Μπαζ Λούρμαν – Elvis

Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ – Everything Everywhere All At Once

Μάρτιν ΜακΝτόνα – The Banshees of Inisherin

Σάρα Πόλεϊ – Women Talking

Τζίνα Πράις-Μπάιδγουντ – The Woman King

Σ. Σ. Ρατζαμούλι – RRR

Στίβεν Σπίλμπεργκ – The Fabelmans.

Πρωτότυπο Σενάριο

Tár

Everything Everywhere All at Once

The Banshees of Inisherin

The Fabelmans

Aftersun.

Διασκευασμένο Σενάριο

The Whale

Living

Glass Onion: A Knives Out Mystery

She Said

Women Talking

Φωτογραφία

Avatar: The Way of Water

Empire of Light

Tár

The Fabelmans

Top Gun: Maverick

Babylon.

Σκηνικά

Black Panther: Wakanda Forever

The Fabelmans

Avatar: The Way of Water

Everything Everywhere All at Once

Elvis

Babylon

Μοντάζ

Babylon

Top Gun: Maverick

Avatar: The Way of Water

Everything Everywhere All at Once

Elvis

Tár.

Κοστούμια

Black Panther: Wakanda Forever

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Everything Everywhere All at Once

Elvis

The Woman King

Babylon.

Καλύτερο Μακιγιάζ

Babylon

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Whale.

Εφέ

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Everything Everywhere All at Once

RRR

Top Gun: Maverick

Καλύτερη Κωμωδία

The Banshees of Inisherin

Bros

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

The Unbearable Weight of Massive Talent.

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

Wendell & Wild.

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Close

Decision to Leave

RRR

Καλύτερο Τραγούδι

Carolina – Where the Crawdads Sing

Ciao Papa – Guillermo del Toro’s Pinocchio

Hold My Hand – Top Gun: Maverick

Lift Me Up – Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu – RRR

New Body Rhumba – White Noise

Καλύτερη Μουσική

Guillermo del Toro’s Pinocchio

The Batman

Tár

Women Talking

Babylon

The Fabelmans.