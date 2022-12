80ες Χρυσές Σφαίρες: Ποιοί αγνοήθηκαν από τις λίστες των υποψηφίων

Οι υποψηφιότητες των φετινών Golden Globes – Χρυσών Σφαιρών που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 12/12/2022 ικανοποίησαν σε μεγάλο βαθμό, κι όπως διαβάσαμε μετά τις περσινές, μεγάλες επικρίσεις και το γεγονός ότι η τελετή έγινε σε κλειστό κύκλο και χωρίς να μεταδοθεί τηλεοπτικά, ούτε καν διαδικτυακά, άλλαξαν πολλά πράγματα και το σημαντικότερο διευρύνθηκαν κατά πολύ τα μέλη της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Χόλιγουντ - Hollywood Foreign Press Association, τα οποία σχεδόν διπλασιάστηκαν. Φέτος έχουμε αισίως τις 80ες Golden Globes Awards και από τις ευχάριστες εκπλήξεις αν και αναμενόμενη ήταν η υποψηφιότητα για την ταινία «The Whale» του Brendan Fraser για α’ ανδρικό ρόλο σε δράμα. Η υποψηφιότητα ήρθε παρά κάποια δημόσια, αρνητικά σχόλια του Φρέιζερ για το θεσμό των Σφαιρών και πως αν θα προτεινόταν για το βραβείο δεν σκόπευε να παραστεί.

Επίσης σχολιάζεται ευρέως και το διαβάσαμε και στο deadline.com πως παρόλη την περσινή φασαρία και τις κατηγορίες που δέχθηκαν οι Χρυσές Σφαίρες ότι δεν έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν τη διαφορετικότητα, και φέτος τα πράγματα δεν είναι θεαματικά καλύτερα. Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι Los Angeles Times στις υποψηφιότητες για την 80η απονομή των Golden Globe Awards δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα φιλμ με δυνατά θέματα και μαύρους ήρωες στις μεγάλες κατηγορίες της καλύτερης ταινίας είτε για δράμα είτε για κωμωδία-μιούζικαλ.

Και ποιοι λείπουν για παράδειγμα από αυτές τις σημαντικότατες κατηγορίες, το «The Woman King» αλλά και το «Black Panther: Wakanda Forever» όταν το 1ο Black Panther είχε φτάσει έως και την υποψηφιότητα του Όσκαρ καλύτερης ταινίας το 2018. Επίσης γίνεται λόγος για τον πλήρη αποκλεισμό του «Till» που είναι μια αμερικανική βιογραφική δραματική ταινία του 2022 σε σκηνοθεσία Chinonye Chukwu που περιγράφει μία αληθινή ιστορία της Mamie Till-Bradley, εκπαιδευτικού και ακτιβίστριας που αναζήτησε δικαιοσύνη για το φόνο του 14χρονου μόλις γιου της, Emmett το 1955. Δεν προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα ούτε και η Danielle Deadwyler, η οποία την περασμένη εβδομάδα κέρδισε το βραβείο Gotham καθώς και της καλύτερης γυναίκας ηθοποιού στα Critics Choice Celebration of Black Cinema & Television.

Η επιστροφή του Will Smith μετά τη νίκη του στα Όσκαρ με την «Μέθοδο των Γουίλιαμς» που επισκιάστηκε από το χαστούκι που έδωσε live στη σκηνή της απονομής στον παρουσιαστή Κρις Ροκ, με την ακριβή παραγωγή του AppleTV+, “Emancipation - Απελευθέρωση” σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά έμεινε επίσης εκτός νυμφώνος στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών, μάλλον αναμενόμενα ενώ το ίδιο θα συμβεί και στα Όσκαρ κυρίως και για το λόγο ότι η ταινία αν και καλογυρισμένη και με ένα σοβαρό θέμα όπως η δουλεία, δεν έχει πάρει ιδιαίτερα θερμές κριτικές.

Η Viola Davis για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο αξιόλογο «The Woman King» που είδαμε και στην Πάτρα, πάντως προτάθηκε όπως και ο 30χρονος Jeremy Pope για το «The Inspection» σε σκηνοθεσία Elegance Bratton, όπως και η Angela Bassett για το «Black Panther: Wakanda Forever» στο β’ γυναικείο, και αυτοί εν ολίγοις ήταν οι μαύροι ηθοποιοί που μπήκαν στις λίστες των υποψηφίων φέτος. Καμία γυναίκα σκηνοθέτις αφροαμερικανή δεν προτάθηκε και έτσι έμειναν εκτός η δημιουργός του «Woman King», Gina Prince-Bythewood και του προαναφερόμενου «Till», Chinonye Chukwu. Όπως τονίζεται είναι κρίμα που στις Χρυσές Σφαίρες καμία γυναίκα σκηνοθέτις δεν τέθηκε υποψήφια σε μία χρονιά με πολύ δυνατές υπογραφές, όπως η Σάρα Πόλει του «Women Talking» και η Μαρία Σρέιντερ του «She Said – Κάποια μίλησε» για το σκάνδαλο Χάρβει Γουάινστιν.

Όπως διαβάσαμε στο deadline.com. το σώμα των εκλεκτόρων των Χρυσών Σφαιρών εκτός των 90 βασικών μελών πλέον εμπλουτίστηκε και από ακόμη 100 άλλα μέλη και από πολλές άλλες χώρες. Οι Ασιάτες γενικά τα πήγαν καλά όπως οι ηθοποιοί του «Everything Everywhere All at Once», Michelle Yeoh στον α’ γυναικείο και Ke Huy Quan στο β’ ανδρικό. Από την ταινία «Triangle of Sadness – Το Τρίγωνο της θλίψης» του Ρούμπεν Έστλουντ που ήταν και ελληνική συμπαραγωγή προτάθηκε στον β’ γυναικείο η Dolly De Leon, η οποία θα φτάσει μάλλον και στα Όσκαρ (ηθοποιός με καταγωγή από τις Φιλιππίνες) ενώ τα κατάφεραν και η Ana de Armas του «Blonde», η οποία είναι Κουβανή και ο Mεξικανόs Diego Calva του φιλμ «Babylon».

Ο Guillermo del Toro είναι υποψήφιος στην κατηγορία του Animated Feature και του τραγουδιού με το όμορφο «Pinocchio» που προβλήθηκε και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε, ωστόσο ο συμπατριώτης του, επίσης Μεξικανός Alejandro González Iñárritu με το «Bardo» που επίσης προβλήθηκε στην Πάτρα, αγνοήθηκε παντελώς ακόμα και στην κατηγορία της καλύτερης ξενόγλωσσης παραγωγής.

Τέλος πολύς λόγος έγινε για τον σούπερ σταρ Tom Cruise, ο οποίος ήταν αξιομνημόνευτος στο απόλυτα επιτυχημένο «Top Gun: Maverick». Παρόλ’ αυτά δεν μπόρεσε ο Κρουζ παρά το μεγάλο εκτόπισμα του ως ηθοποιός και όνομα να λάβει υποψηφιότητα. Το παρήγορο έστω είναι πως η ταινία τέθηκε υποψήφια, στη μεγάλη κατηγορία για Best Picture – Drama καθώς ο Κρουζ είναι εκ των παραγωγών και αν συμβεί το ίδιο και στα Όσκαρ ο Τομ Κρουζ θα είναι υποψήφιος στην καλύτερη ταινία.

Να σημειωθεί ακόμα πως οι Golden Globes έδωσαν ένα καλό σπρώξιμο στο φιλμ της Paramount «Babylon» του Ντάμιεν Σαζέλ όπου παίζει και ο Μπραντ Πιτ (προτάθηκε για καλύτερη ταινία στην κατηγορία Comedy/Musical). Το μεγάλο φαβορί και με τις περισσότερες υποψηφιότητες (8) είναι το "The Banshees of Inisherin» του Μάρτιν ΜακΝτόνα (Τρεις Πινακίδες στο Έμπινγκ, έξω από το Μιζούρι), ενώ η αυτοβιογραφική ταινία του Steven Spielberg «The Fabelmans» πήρε 5 υποψηφιότητες, και 6 η έκπληξη, το φιλμ «Everything Everywhere All at Once» που θα έχει καλή τύχη και στα Όσκαρ. Αρνητική έκπληξη πάντως θεωρήθηκε η μη υποψηφιότητα του σκηνοθέτη του «Tár» με την Κέιτ Μπλάνσετ (αγαπημένη ταινία των κριτικών), Τοντ Φιλντ, ο οποίος ωστόσο είναι υποψήφιος στην κατηγορία του καλύτερου σεναρίου.

Και βέβαια το μέγα ερώτημα είναι αν οι υποψήφιοι και δη τα δυνατά ονόματα θα εμφανιστούν στο κόκκινο χαλί μιας και μέχρι πρότινος μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα και νίκη ήταν κατόπιν το καλύτερο εισιτήριο και για τα Όσκαρ.

Κείμενο: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ