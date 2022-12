Οι ταινίες που προβάλλονται στα Options Cinemas (πρώην Odeon Veso Mare) από 15 έως και 21 Δεκεμβρίου 2022

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα κυριαρχεί η πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου "Avatar: The Way of Water" του Τζέιμς Κάμερον

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 15 έως και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 στα Options Cinemas (πρώην Odeon Veso Mare) στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα θα παίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, οι παρακάτω ταινίες. Αίθουσα 3 στις 17.30 και στις 21.30 καθημερινά εκτός Δευτέρας, Αίθουσα 8 στις 17.30 και στις 21.30 μόνο τη Δευτέρα 19/12 και στις 19.30 και 23.30 καθημερινά πλην Δευτέρας, Αίθουσα 7 στις 18.30 και στις 22.30 καθημερινά (σε 3d), Αίθουσα 4 στις 22.00 καθημερινά Αίθουσα 1 στις 19.00 και στις 23.00 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 20.00 καθημερινά και στις 0.00 μόνο την Παρασκευή και το Σάββατο 17/12, Αίθουσα 2 στις 16.30 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 20.30 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 21.00 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 15.30 μόνο το σαββατοκύριακο "Avatar: The Way of Water" Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του 1ου Avatar σε σκηνοθεσία του τιμημένου με Όσκαρ, Τζέιμς Κάμερον κάνει πρεμιέρα και η διάρκεια του φτάνει τα 190 λεπτά. Θα παιχθεί και σε 3d. Ο Jake Sully (Sam Worthington) και η Neytiri (Zoe Saldaña) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας. Δεκατρία (13) χρόνια πριν ο βραβευμένος με Όσκαρ για τον «Τιτανικό», James Cameron μάς σύστησε έναν πρωτόγνωρο κόσμο με το επικό Avatar, μια ταινία που άλλαξε τους κανόνες της κινηματογραφικής εμπειρίας και σημείωσε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στον πλανήτη Πανδώρα και να αφεθούμε σε ένα νέο, καθηλωτικό κινηματογραφικό ταξίδι με την πρώτη follow-up εντυπωσιακή ταινία, το πολυαναμενόμενο Avatar: The Way of Water. Στο οικολογικό έπος μιας οικογένειας που, με φόντο συναρπαστικούς κόσμους πάνω και κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, παλεύει να παραμείνει ζωντανή και ενωμένη, πρωταγωνιστούν οι Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Kate Winslet, Britain Dalton, James Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion και Bailey Bass. Διανομή από την Feelgood.

Αίθουσα 6 στις 14.00, στις 16.00 και στις 18.00 μόνο το σαββατοκύριακο "Το Πολικό Εξπρές - The Polar Express" - επανέκδοση Η θρυλική ανιμέισον ταινία σε σκηνοθεσία του Robert Zemeckis, Αμερικανικής παραγωγής 2004. Το φιλμ επιχειρεί μία πιστή εικονογράφηση ενός παιδικού βιβλίου του Κρις Βαν Όλσμπεργκ με χρησιμοποίηση αληθινών ηθοποιών, όπως ο Τομ Χανκς, που στη συνέχεια υπέστησαν ψηφιακή επεξεργασία. Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια δανείζουν τις φωνές τους οι: Κώστας Αποστολίδης, Πέτρος Δαμουλής, Λουκάς Φραγκούλης, Πάρις Σκαρτσολιάς, Υρώ Λούπη, Άρης Αντωνόπουλος, Παναγιώτης Φιλιππαίος, Σταύρος Μαυρίδης, Άνναλι Βάμβουρα. Διάρκεια: 100 λεπτά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Άραγε πόσοι πιστεύουν ακόμα στον Άγιο Βασίλη; Όχι πάντως ο μικρός ήρωας της ταινίας μας. Μέχρι που ένας παράξενος θόρυβος και μια λάμψη τον ξυπνούν το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Έξω από την πόρτα του δεν βρίσκονται οι τάρανδοι και το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, αλλά ένα τρένο που τον προσκαλεί σε ένα μακρινό ταξίδι στον Βόρειο Πόλο. Τόσο ο οδηγός της μυστηριώδους αμαξοστοιχίας, όσο και οι μικροί επιβάτες του, φορώντας όλοι τις πιτζάμες τους, θα ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία που θα τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι τα θαύματα είναι αληθινά, μόνο για όσους πραγματικά πιστεύουν… Ένα ταξίδι στη χαμένη μαγεία των Χριστουγέννων, που θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους. Η συγκεκριμένη ταινία έκανε στην πρώτη προβολή της εισπράξεις 314 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως.

Αίθουσα 7 στις 14.10 και στις 16.20 μόνο το σαββατοκύριακο "Lyle, Lyle Crocodile - Λάιλ: Ο Φίλος μου ο Κροκόδειλος" Σκηνοθεσία: Josh Gordon & Will Speck Σενάριο: Will Davies Η οικογενειακή αυτή ταινία Αμερικανικής παραγωγής συνδυάζει πραγματικούς ηθοποιούς με στοιχεία ανιμέισον. Παίζουν οι: Javier Bardem, Constance Wu, Brett Gelman, Scoot McNairy, Winslow Fegley. Διάρκεια: 106 λεπτά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όταν η Οικογένεια Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) μετακομίζει στη Νέα Υόρκη, ο μικρός γιός Josh δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά του στο νέο σχολείο και τους νέους φίλους. Όλα όμως αλλάζουν όταν ανακαλύψει στη σοφίτα του νέου σπιτιού, τον Λάιλ (με τη φωνή του ποπ σταρ Shawn Mendes), έναν κροκόδειλο που αγαπά το τραγούδι, τα αφρόλουτρα, το χαβιάρι και την καλή μουσική. Οι δυο τους γίνονται γρήγορα οι καλύτεροι φίλοι, αλλά όταν ο Λάιλ απειλείται από τον γκρινιάρη γείτονα κύριο Grumps (Brett Gelman), η οικογένεια Primm πρέπει να μείνει ενωμένη σαν ορχήστρα και παρέα με τον χαρισματικό ιδιοκτήτη του Λάιλ, Hector P. Valenti (Javier Bardem) να αποδείξουν στον κόσμο ότι την οικογένεια τη βρίσκει κανείς στα πιο αναπάντεχα μέρη ακόμα και στο πρόσωπο ενός τραγουδιστή κροκόδειλου με χρυσή καρδιά. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας ήδη φτάνουν τα 87,6 εκατ. δολάρια. Στο ελληνικό box office η ταινία σε 2 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα 10.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 5 στις 15.10 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 17.10 καθημερινά πλην του σαββατοκύριακου, και στις 19.10 καθημερινά "Καραγκιόζης The Movie" Η ταινία «Kαραγκιόζης The Movie», διάρκειας 74 λεπτών, βγήκε στις αίθουσες σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ. Το σενάριο υπογράφει ο γνωστός καραγκιοζοπαίκτης Άθως Δανέλλης. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία animation ελληνικής παραγωγής, με πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη! ΣΥΝΟΨΗ Ο Διοικητής του χωριού αποφασίζει να διορίσει έναν δημόσιο γραμματέα γιατην εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς οι υπάλληλοί του αναγκάζονται να παραμελούν την εργασία τους για να εξυπηρετούν τους αναλφάβητους συμπολίτες τους στην γραπτή τους επικοινωνία. Ο Χατζηαβάτης αναλαμβάνει να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο για τη θέση, ώσπου συναντά τον Καραγκιόζη που τον εντυπωσιάζει με τις γραμματικές γνώσεις που λέει πως έχει και η αναζήτηση λαμβάνει τέλος! Μετά από μια ξεκαρδιστική συνάντηση με τον Διοικητή, ο Καραγκιόζης γίνεται ο Γραμματικός του χωριού και πιάνει, γεμάτος όρεξη και άδειος γνώσεων, μολύβι και χαρτί. Σκηνοθεσία: Άκης Καρράς, Χρήστος Λειβαδίτης, Αικατερίνη Παπαγεωργίου. Σενάριο: Άθως Δανέλλης. Φωνές: Άθως Δανέλλης, Έλενα Μαραγκού. Η ταινία στο ξεκίνημα της έκοψε σε 91 αίθουσες πανελλαδικά, 7.216 εισιτήρια.

Αίθουσα 4 στις 15.30 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 17.40 καθημερινά "Παράξενος Κόσμος - Strange World" Η νέα ταινία ψηφιακού ανιμέισον από το στούντιο της Ντίσνει είναι γεγονός και κυκλοφόρησε στις αίθουσες σε διανομή της Feelgood. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντον Χολ. Τρεις γενιές της θρυλικής οικογένειας εξερευνητών Κλέιντ βρίσκονται σε μια αχαρτογράφητη και επικίνδυνη περιοχή, όπου παραμονεύουν μυθικά πλάσματα. Οι διαφορές τους μπορεί να υπονομεύσουν την, αναμφίβολα, πιο κρίσιμη αποστολή τους. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι Ντένις Κουέιντ, Λούσι Λιου, Τζέικ Τζίλενχαλ, κ.α. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Βαγγέλης Στρατηγάκος, Γιάννης Στεφόπουλος, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός, Τζωρτζίνα Καραχάλιου, Στεφανία Γουλιώτη, Άγγελος Λιάγκος, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ίρις Πανταζάρα, Γιώργος Μαντάς, Νικόλας Ζωζός, Βασιλική Σούτη, Μαρία Πλακίδη, Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Στέλιος Ψαρουδάκης, Ανδρέας Ρήγας, Πάνος Τοψίδης, Χαρά Ζησιμάτου. Διάρκεια: 102 λεπτά. Η ταινία σε 3 εβδομάδες προβολής έχει κόψει στα ελληνικά ταμεία 21.000 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι μέχρι στιγμής στα 54,1 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 4 στις 19.45 καθημερινά "Violent Night - Άγρια Νύχτα" Περιπέτεια, αμερικάνικης παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Τόμι Γουιρκόλα, με τους Ντέιβιντ Χάρμπουρ, Τζον Λεγκουιζάμο, Αλέξις Λάουντερ, Άλεξ Χάσελ, Μπέβερλι Ντ'Άντζελο κ.α. Ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ (Hellboy) είναι ο Άι-Βασίλης στην ταινία «Άγρια Νύχτα» που ξεκίνησε καλά στα Αμερικανικά ταμεία με εισπράξεις 28 εκατ. δολαρίων συν ακόμη 15,8 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο. Μια ομάδα μισθοφόρων εισβάλει την παραμονή των Χριστουγέννων σε μια έπαυλη μιας πλούσιας οικογένειας, παίρνοντας όλους όσους βρίσκονται μέσα για ομήρους. Ωστόσο δεν είναι προετοιμασμένοι για έναν μαχητή-έκπληξη: ο Άγιος Βασίλης τυγχάνει να βρίσκεται στη γειτονιά και πολύ σύντομα θα δείξει στους κακοποιούς ότι δεν είναι και τόσο άγιος. Διανομή από την Tulip. Διάρκεια: 101 λεπτά. Η ταινία που χαρακτηρίζεται ως μια μαύρη γιορτινή κωμωδία δράσης, έρχεται από τους ατρόμητους παραγωγούς των ταινιών «Nobody», «John Wick», «Atomic Blonde», «Deadpool 2», «Bullet Train» και «Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw». Ο βραβευμένος με Emmy, Τζον Λεγκουιζάμο (John Wick) υποδύεται τον αρχηγό των μισθοφόρων. Το φιλμ στο ελληνικό box office ήρθε το 4ήμερο 8-11/12/2022 πρώτο 11.278 εισιτήρια σε 84 αίθουσες πανελλαδικά.

Αίθουσα 2 στις 17.30 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου "Black Panther: Wakanda Forever" Τέσσερα χρόνια μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη ταινία που είχε φτάσει & έως τα Όσκαρ, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στον επικό και συναρπαστικό κόσμο της Wakanda. Ο Ryan Coogler ανέλαβε και πάλι τη σκηνοθεσία -αυτή τη φορά, δυστυχώς, χωρίς τον απόλυτο πρωταγωνιστή Chadwick Boseman που έφυγε από τη ζωή- και υπόσχεται να εδραιώσει ακόμα περισσότερο το σύμπαν της Wakanda, παρουσιάζοντάς μας πρωτόγνωρες περιοχές, αλλά και ένα νέο υποβρύχιο βασίλειο στα πρότυπα της Ατλαντίδας. Η δεύτερη ταινία φιλοξενεί το καστ της πρώτης, με τις Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira και τον Winston Duke, ενώ μας συστήνει καινούριους χαρακτήρες στα πρόσωπα των Tenoch Huerta Mejía, Alex Livinalli, Mabel Cadena και της Dominique Thorne. Οι βραβευμένες με Όσκαρ για την πρώτη ταινία Hannah Beachler και Ruth E. Carter αναλαμβάνουν και πάλι τα ηνία της σκηνογραφίας και των κουστουμιών. Τη δυναμική γυναικεία παρουσία πίσω από την κάμερα συμπληρώνει η διευθύντρια φωτογραφίας Autumn Durald Arkapaw. Μετά τον θάνατο του Βασιλιά T'Challa, η βασίλισσα Ramonda (Angela Bassett), η πριγκίπισσα Shuri (Letitia Wright), ο M’Baku (Winston Duke), η Okoye (Danai Gurira) και οι ελίτ πολεμίστριες Dora Milaje, αγωνίζονται για να προστατεύσουν το έθνος τους από τις παγκόσμιες δυνάμεις. Όταν ο Namor (Tenoch Nuerta), ο βασιλιάς ενός κρυμμένου υποθαλάσσιου έθνους, τους προειδοποιεί ότι πλησιάζει μία παγκόσμια απειλή που σκοπεύει να αντικρούσει με δυσάρεστες μεθόδους, οι κάτοικοι της Wakanda ενώνουν τις δυνάμεις τους, με την ατρόμητη πολεμίστρια Nakia (στο ρόλο η Lupita Nyong’o) και τον Everett Ross (Martin Freeman), ώστε να χαράξουν ένα νέο μονοπάτι για το βασίλειο της Wakanda. Σενάριο - σκηνοθεσία: Ryan Coogler. Διάρκεια: 161 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Στις 80ες Χρυσές Σφαίρες προτάθηκε η Άντζελα Μπάσετ για καλύτερο β' γυναικείο ρόλο για το «Black Panther: Wakanda Forever» ενώ υποψηφιότητα έλαβε και η Ριάνα για το τραγούδι της ταινίας με τίτλο «Lift me Up». Στα ταμεία της Αμερικής η ταινία έχει φτάσει τα 411 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις συν ακόμη 359 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο. Στη χώρα μας έχει φτάσει σε 5 εβδομάδες τα σχεδόν 130.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 0.00 καθημερινά εκτός Παρασκευής και Σαββάτου, Αίθουσα 2 στις 00.10 μόνο Παρασκευή & Σάββατο "You Are not My Mother - Δεν είσαι η Μητέρα μου" Ταινία ψυχολογικού τρόμου Ιρλανδικής παραγωγής 2021 σε σκηνοθεσία της Κέιτ Ντόλαν. Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο της δημιουργού. Πρωταγωνιστούν οι: Χέιζελ Ντάουπ, Κάρολιν Μπράκεν, Ίνγκριντ Κρέιγκι Η μητέρα της Σαρ, η Άντζελα, εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Απομένει μόνο το εγκαταλελειμμένο αμάξι της στη μέση ενός χωραφιού. Όταν το επόμενο βράδυ επιστρέφει στο σπίτι χωρίς καμία εξήγηση, είναι ξεκάθαρο για τη Σαρ και τη γιαγιά της, τη Ρίτα, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Διανομή από NeoFilms. Διάρκεια: 93 λεπτά.

Αίθουσα 2 στις 14.40 μόνο το σαββατοκύριακο "Σώσε το Δέντρο" Ισπανικής παραγωγής ανιμέισον φιλμ σε σκηνοθεσία Iker Alvarez. Σενάριο: Segundo Altolaguirre, Matías Goldberg & Fernando Salem. Διάρκεια: 78 λεπτά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε έναν κόσμο που απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το φυσικό περιβάλλον, εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που λένε ιστορίες για δέντρα, φανταστικά όντα με δυνάμεις πέρα από τη φαντασία μας. Και μαζί τους, από τη στιγμή που θα φυτρώσει ο σπόρος, ένα ξωτικό είναι ο αχώριστος σύντροφός τους, μαζί θα μεγαλώσουν, θα ανθίσουν, θα υποφέρουν. Οι μοίρες τους συνδέονται για πάντα. Γεννιούνται και πεθαίνουν ταυτόχρονα, ή τουλάχιστον έτσι λένε οι παλιοί θρύλοι, αλλά τι γίνεται με τα δέντρα της πόλης; Τώρα κινδυνεύουν. Τα δέντρα πεθαίνουν και μαζί τους και τα ξωτικά Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να τους βοηθήσετε… Σώστε τα δέντρα! Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Αίθουσα 1 στις 15.00 και στις 17.00 μόνο το σαββατοκύριακο "Μίνιονς 2: Η Άνοδος του Γκρου" Τα Μίνιονς - και ο Γκρου φυσικά - επιστρέφουν σε ένα prequel / συνέχεια του animated saga της απόλυτης κακίας, σε σκηνοθεσία του Κάιλ Μπάλντα. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του '70 κι ο μικρός Γκρου, που ονειρεύεται να γίνει ο χειρότερος κακός της Ιστορίας, έχει βάλει στόχο: να αποδείξει ότι είναι τόσο κακός, ώστε να γίνει μέλος της ομάδας Vicious 6 που θαυμάζει. Ωστόσο όλα θα πάνε χάλια και ο Γκρου αντί για μέλος, γίνεται ο χειρότερος εχθρός των Vicious 6: στο πλευρό του για να γλιτώσει θα σταθούν, φυσικά, οι μικροσκοπικοί δυσνόητοι αξιολάτρευτοι κίτρινοι φίλοι του, ο Κέβιν, ο Στιούαρτ κι ο Μπομπ. Πρόκειται για την τέταρτη «συνέχεια» του επιτυχημένου franchise του «Εγώ, ο Απαισιότατος» που προβάλλεται & μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγεται και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Η ταινία στο ελληνικό box office σε 17 εβδομάδες προβολής έχει αγγίξει τα 337.000 εισιτήρια ενώ στο εξωτερικό οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 939,5 εκατ. δολάρια. Στην αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι φωνές των: Στιβ Καρέλ, Ταράτζι Π. Χένσον, Μισέλ Γιέο, Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, Λούσι Λόλες, Τζούλι Αντριους, Ντολφ Λούντγκρεν, Ντάνι Τρέχο. Διάρκεια: 88 λεπτά Διανομή: Tulip Entertainment.

Αίθουσα 3 στις 15.20 μόνο το σαββατοκύριακο «Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet - Tad, H Σμαραγδένια Πλάκα» Ταινία κινουμένων σχεδίων Ισπανικής παραγωγής 2022. Ο ατζαμής αρχαιολόγος Ταντ επιθυμεί την αποδοχή των συναδέλφων του, αλλά η αδεξιότητά του στέκεται εμπόδιο στο όνειρό του. Όταν διαλύει κατά λάθος μια σπάνια σαρκοφάγο, απελευθερώνεται ένα ξόρκι που θέτει τη ζωή των φίλων του σε κίνδυνο. Ο Ταντ και η Σάρα θα ξεκινήσουν ένα περιπετειώδες ταξίδι που θα τους οδηγήσει μέχρι την άκρη του κόσμου για να τους σώσουν και να σταματήσουν την κατάρα της Σμαραγδένιας Πλάκας. «Πλέον, ο Ταντ έχει κλείσει τα 23 χρόνια», αναφέρει ο σκηνοθέτης της ταινίας Ενρίκε Γκάτο. «Γεννήθηκε πολύ πριν τον γνωρίσει τον κοινό και έχω περάσει μαζί του τη μισή μου ζωή. Είναι λες και πρόκειται για παιδί μου. Ένα παιδί που το βοηθάς μέχρι να μάθει να περπατάει, αλλά δεν παύεις ποτέ να του διδάσκεις πως κάθε βήμα είναι σημαντικό». «Κάθε ταινία κινουμένων σχεδίων απαιτεί μια τεράστια προετοιμασία τουλάχιστον τριών ή τεσσάρων χρόνων, και πρέπει να είσαι απολύτως σίγουρος πως το ταξίδι αξίζει. Σε περίπτωση που η ταινία συνοδεύεται και από τον αριθμό “3”, τότε αναμφίβολα οφείλεις να προσέχεις κάθε βήμα. Πόσω μάλλον αν συνοδεύει το όνομα του Ταντ. Σε κάθε ταινία μου αρέσει να βεβαιώνομαι πως υπάρχει κάτι καινούριο, αναπάντεχο συστατικό που θα εκπλήξει το κοινό και θα το κρατήσει κολλημένο στις θέσεις του. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το τρίτο μέρος μιας τριλογίας, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Μου πήρε σχεδόν δύο χρόνια για να φτιάξω μια ιστορία που θα εξασφάλιζε ότι ο Ταντ θα έπαιρνε το σίκουελ που του άξιζε». Σκηνοθεσία: Ενρίκε Γκάτο. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Παναγιώτης Καποδίστριας, Στέφανος Γεωργόπουλος, Στεφανία Φιλιάδη, Λητώ Αμπατζή, Κατερίνα Μάντζιου, Δημήτρης Πάσιος, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Γιώργος Σκουφής, Σοφία Τσάκα, Ζωή Κατσάτου, Πάνος Τοψίδης, Σταματίνα Μυτιληναίου, Γιώργος Στάμος, Άννα Σταματίου, Γιάννης Υφαντής. Διάρκεια: 90 λεπτά.