Το «Avatar:The Way Of Water» από την Πέμπτη 15/12 στη 2η αίθουσα του Πάνθεον

Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη, στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα, από την Πέμπτη 15/12 έως και την Τετάρτη 21/12/2022 θα προβάλλεται στις 20:15 η πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή «Avatar:The Way Of Water», σίκουελ του 1ου Avatar που είναι και παραμένει το πιο επιτυχημένο εμπορικά φιλμ παγκοσμίως.

Σκηνοθεσία του τιμημένου με Όσκαρ για τον «Τιτανικό», το 1998, Τζέιμς Κάμερον.

Ηθοποιοί: Ζόε Σαλντάνα, Σαμ Γουόρθινγκτον, Σιγκούρνι Γουίβερ, Στίβεν Λανγκ, Κλιφ Κέρτις, Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Σ.Σ.Χ.Πάουντερ, Έντι Φάλκο, Τζεμέιν Κλεμέντ, Κέιτ Γουίνσλετ.

Διάρκεια: 192 λεπτά

Είδος ταινίας: Περιπέτεια φαντασίας

Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ από 12 ετών.

Περίληψη

Η πρώτη follow-up ταινία της πλέον επιτυχημένης ταινίας όλων των εποχών με την υπογραφή του James Cameron βγαίνει στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Δεκεμβρίου του 2022 ενώ στις 16/12 κάνει πρεμιέρα στις Αμερικανικές αίθουσες από το στούντιο της 20th Century Fox και αναμένεται να κάνει ρεκόρ εισπράξεων.

Μια δεκαετία σχεδόν μετά από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, η νέα ταινία “Avatar: The Way of Water” ξεκινά να μας αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully (του Jake, της Neytiri και των παιδιών τους), τα προβλήματά τους, τους αγώνες που κάνουν να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που βιώνουν.

Ο Jake Sully (Sam Worthington) και η Neytiri (Zoe Saldana) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας.

Όπως διαβάσαμε η Sigourney Weaver επιστρέφει υποδυόμενη έναν διαφορετικό ρόλο ενώ στα νέα μέλη του εντυπωσιακού cast είναι οι Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Jemaine Clement και Brendan Cowell. Να προσθέσουμε ακόμα πως η ταινία προτάθηκε στις 80ες Golden Globes -Χρυσές Σφαίρες, για τα βραβεία της καλύτερης ταινίας στην κατηγορία Δράμα και για καλύτερη σκηνοθεσία. Όσο για το μπάτζετ του φιλμ, σύμφωνα με την Wikipedia, αγγίζει τα 350 εκατ. δολάρια!

Διανομή από την Feelgood.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ