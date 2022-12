Avatar: The Way of Wate: O Kάμερον επιστρέφει με μια από τις τρεις πιο ακριβές ταινίες όλων των εποχών

Απομένουν μόλις δύο εβδομάδες έως ότου ο Τζέιμς Κάμερον αποκαλύψει το σίκουελ «Avatar: The Way of Water», που είναι η πρώτη του ταινία μετά την κυκλοφορία του «Avatar» πριν από 13 χρόνια.

Η ταινία λέγεται ότι είναι μία από τις τρεις πιο ακριβές ταινίες όλων των εποχών και η Disney που ανέλαβε την διανομή ελπίζει να της βγει σε καλό.



Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro) μίλησε για την ταινία για την οποία είπε ότι είναι ένα θαύμα που πρέπει όλοι να τη δουν στη μεγαλύτερη δυνατή οθόνη.

Στην πραγματικότητα, ο Ισπανός σκηνοθέτης ντελ Τόρο αποκάλεσε το «Avatar: The Way of Water» «ένα συγκλονιστικό επίτευγμα» αφού είδε την ταινία τον περασμένο μήνα.

«Είναι γεμάτο από μαγευτικές εικόνες και επικά συναισθήματα σε επική κλίμακα», έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας ότι ο Κάμερον βρίσκεται στο «απόγειο των δυνατοτήτων του».

Η διάρκεια της ταινίας είναι τρεις ώρες και 10 λεπτά, δηλαδή μεγαλύτερη κατά 30 λεπτά από την πρώτη ταινία «Avatar».

Το «Avatar: The Way of Water» είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα.

Ο σκηνοθέτης ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του ότι μπορεί να μη σκηνοθετήσει τις δύο τελευταίες ταινίες του franchise.