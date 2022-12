Πάτρα: Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων του "Avatar: The Way of Water"

Ξεκίνησε από την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 στο Odeon Veso Mare η προπώληση των εισιτηρίων της μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής «Avatar, The Way of Water» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Κάμερον.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ελάτε από σήμερα στα ταμεία μας και εξασφαλίστε την θέση σας για μία μοναδική κινηματογραφική εμπειρία!

Ποιός μπορεί να ξεχάσει την ταινία «Avatar» του 2009 και τα συναισθήματα που μας προκάλεσε μυώντας μας σε ένα διαφορετικό μέχρι τότε για εμάς κινηματογράφο....Και ποιος δεν αναμένει την εντυπωσιακή συνέχεια....

Απολαύστε την συνέχεια του Avatar στην μεγάλη οθόνη και ζήστε ξανά μία ανεπανάληπτη κινηματογραφική εμπειρία 3D!

Από την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 στον κινηματογράφο στη Veso Mare!

Η σύνοψη του Avatar: The Way of Water έχει ως εξής:

Το Avatar: The Way of Water διαδραματίζεται πάνω από 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και ξεκινά να διηγείται την ιστορία της οικογένειας των Sully (Jake, Neytiri και των παιδιών τους), τα βάσανα που τους ακολουθούν, τα άκρα που θα φτάσουν για να παραμείνουν ασφαλείς, τις μάχες που θα δώσουν για να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που θα υπομένουν.

Στο sequel πρωταγωνιστούν οι: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, και Kate Winslet.

Η ταινία βγαίνει και στις Αίθουσες των ΗΠΑ στις 16 Δεκεμβρίου και αναμένεται να κάνει ρεκόρ εισπράξεων.

Η διάρκεια της ταινίας είναι 190 λεπτά.