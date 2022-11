Avatar: The Way of Water - Το υπέρογκο ποσό που χρειάστηκε για να γυριστεί η ταινία

Πρόκειται για την ακριβότερη ταινία όλων των εποχών

Πολλές είναι οι συζητήσεις που γυρνούν γύρω από την πολυαναμενόμενη ταινία «Avatar: The Way of Water» και δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν και κάνουν υποθέσεις για το budget της υπερπαραγωγής της Disney. Όπως είχε γίνει γνωστό, το budget του Avatar 2 κυμαίνονταν στα $250 εκατομμύρια, αλλά αυτό το ποσό φαίνεται πως εκτοξεύθηκε σχεδόν στο διπλάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του The Hollywood Reporter, το πραγματικό ποσό που χρειάστηκε για να γυριστεί to sequel του Τζέιμς Κάμερον κυμαίνεται μεταξύ $350 και $400 εκατομμυρίων δολαρίων.

"Pirates des Caraïbes - La fontaine de Jouvence" (2011) était jusqu'ici le film le plus cher de l'histoire du cinéma avec un budget de 378,5 millions de dollars. Ce sera plus pour Avatar 2. #Avatar2 #AvatarTheWayOfWater https://t.co/vNZk1z8oB3 — GQ France (@GQ_France) November 24, 2022

Όπως αναφέρεται σε ξένα δημοσιεύματα, η ακριβότερη ταινία βάσει budget παραγωγής, που φτάνει επίσης μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια, είναι το «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» που κόστισε $379 εκατομμύρια. Αν λοιπόν χονδρικά το budget του Avatar 2 αγγίζει τα $400 εκατομμύρια, τότε είναι επίσημα η ακριβότερη ταινία όλων των εποχών.





Τέτοιες παραγωγές χρειάζεται να βγάλουν δυο φορές το budget τους, ώστε να μην έχουν ζημία, καθώς πρέπει να συνυπολογιστούν και τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την διαφήμισή της, που στην περίπτωση του Avatar του 2009, έφτασε τα $150 εκατομμύρια. Ο Τζέιμς Κάμερον υπήρξε απόλυτα ειλικρινής για το κόστος των sequels του Avatar και το σχολίασε δημοσίως, θέτοντας έναν πολύ υψηλό στόχο για το «The Way of Water» και τα εισιτήρια που οφείλει να κόψει. Για την Disney φαίνεται πως οτιδήποτε κάτω του 1 δισεκατομμυρίου, θα θεωρηθεί αποτυχία για το Avatar 2. Ωστόσο, μετά και την εξασφάλιση της προβολής της ταινίας στην Κίνα, τα αποτελέσματα αναπτερώνουν τις ελπίδες, για να διαλύσει η ταινία τα εισπρακτικά ρεκόρ, μιας και πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά του κόσμου.