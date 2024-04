Σόνια Θεοδωρίδου, Λεωνίδας Κακούρης και Cantelena την Μ. Παρασκευή στη Ναύπακτο

Θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη θα βιώσουν και φέτος όσοι θα βρεθούν στο γραφικό Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου την Μεγάλη Παρασκευή 3-5-2024.

Η πομπή των Επιταφίων των δύο κεντρικών Ενοριών, του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Δημητρίου και του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, συνοδεία της Παπαχαραλαμπείου Δημοτικής Φιλαρμονικής, θα καταλήξει στο Λιμάνι της πόλης, εκεί όπου δεκάδες αναμμένες δάδες έχουν τοποθετηθεί στις πολεμίστρες, ο φλεγόμενος σταυρός στέκει επιβλητικός στην είσοδο του Λιμανιού και η ατμόσφαιρα κυριαρχείται από τους Ύμνους της Ημέρας.

Φέτος, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η διεθνούς φήμης Σοπράνο, Σόνια Θεοδωρίδου θα ερμηνεύσει το αριστουργηματικό έργο του σπουδαίου συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή «Ύμνοι Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων».

Συμμετέχουν η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου και η Xορωδία της Πάτρας “Cantelena” υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Ελένης Παπαδοπούλου-Αραβαντινού. Μουσική συνοδεία: Ηλίας Καλούδης και Γιώργος Κονής.

Στην αφήγηση και την απαγγελία θα είναι ο αγαπητός ηθοποιός Λεωνίδας Κακούρης.

Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής:

«Ύμνοι Αγγέλων σε Ρυθμούς Ανθρώπων»

Μουσικό έργο του συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή με μελοποιημένα Τροπάρια, Ψαλμούς και κείμενα από τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση

Περιφορά Επιταφίων

(συνοδεία της Παπαχαραλαμπείου Δημοτικής Φιλαρμονικής Ναυπάκτου, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Δημήτρη Αμπατζή)

- Η Ζωή εν Τάφω - Εγκώμια Μεγ. Παρασκευής (Στάση Πρώτη)

- Άξιον Εστί - Εγκώμια Μεγ. Παρασκευής (Στάση Δεύτερη)

- Αι Γενεαί Πάσαι - Εγκώμια Μεγ. Παρασκευής (Στάση Τρίτη)

- Πάσχα των Ελλήνων - Στ. Κουγιουμτζή.

*Η σπουδαία σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου έχει γεννηθεί στην Βέροια. Σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο «Μανώλης Καλομοίρης» στην τάξη της Καίτης Παπαλεξοπούλου, απ’ όπου αποφοίτησε με διάκριση καθώς επίσης και με βραβείο «Άριστης και Διακεκριμένης Εκτέλεσης». Της χορηγήθηκε η υποτροφία «Μαρία Κάλλας», η οποία της έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει περαιτέρω σπουδές στη Μουσική Ακαδημία της Κολωνίας και αργότερα στο Λονδίνο με την Vera Rosza. Μεταξύ άλλων, έχει ειδικευθεί στο ρεπερτόριο των Γερμανικών Τραγουδιών (Lieder) με την Elisabeth Schwarzkopf και Christa ludwig. Η Σόνια Θεοδωρίδου έχει εμφανισθεί στα πιο σημαντικά λυρικά θέατρα της Ευρώπης όπως η Όπερα της Φρανκφούρτης, Κρατική Όπερα του Βερολίνου, Γερμανική Όπερα του Βερολίνου, Κρατική Όπερα του Αμβούργου, Εθνικό Θέατρο του Μονάχου και της Στουτγάρδης, Théâtre Royal de la Monnaie (Βρυξέλλες), Théâtre Chatelet του Παρισιού, Teatro Communale της Φιρέντζα, Teatro La Fenice της Βενετίας, Theatre της Βασιλείας, Όπερα της Λυόν και του Montpellier, Φεστιβάλ Schwetzingen, Maifestspiele του Βισμπάντεν, Opera House της Budapest, Βασιλείας, Suisse romande orchestra Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Θέατρο Ηρώδου του Αττικού, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Αρχαίο Θέατρο Δελφών, Άμστερνταμ, Ρόττερνταμ, Βερολίνο, Κολωνία, Νέα Υόρκη, Salt Lake City, Ζάλτσμπουργκ, Βιέννη κ.α. Ως σολίστ έχει δώσει πολυάριθμες συναυλίες και ρεσιτάλ τραγουδιού στην Κολωνία (Φιλαρμονική Κολωνίας), Βουδαπέστη (Ακαδημία Franz Liszt), Ιταλία (Reggio Emilia), Ισραήλ (Φιλαρμονική Tel Aviv), Λισσαβώνα (Colosseum), Τόκυο, Φρανκφούρτη (Alte Oper), Μόναχο (Gasteig) Concertgebow και έχει συνεργαστεί με διάσημους μαέστρους και ορχήστρες όπως οι Wolfgang Sawallisch, Zubin Mehta, Sir Neville Mariner, Antonio Pappano, Rene Jacobs, Christoph von Dohnanyi, Gerd Albrecht, Garry Bertini, Ivan Fischer , Marcello Viotti, Helmut Rilling, Andras Schiff, Frans Bruggen με την Orchestra of the Age of the Enlightenment, Concerto Köln, την Φιλαρμονική της Βιέννης Suisse romande orchestra και άλλες.

Το κλασικό της ρεπερτόριο συμπεριλαμβάνει μερικούς από τους πιο σημαντικούς ρόλους όπερας, όπως οι Fiordiligi (Έτσι Κάνουν Όλες), Elvira (Don Giovanni), Pamina (Ο Μαγικός Αυλός), Alcina (Alcina), Violetta (Η Τραβιάτα), Gilda (Ριγκολέττο), Angelica (Suor Angelica), Mimi (Οι Μποέμ), Euridice (Ορφέας και Ευρυδίκη του Gluck), Salud (Η Σύντομη Ζωή), Fiorilla (Il Turco in Italia), Corinna (Il viaggio a Reims), Giulietta (I Capuletti e i Montecchi), Maria Stuarda (Maria Stuarda), Cleopatra (Ιούλιος Καίσαρας), Jenny (Mahagonny), Santuzza (Cavalleria Rusticana) κ.ά.

Έχει κυκλοφορήσει δύο CD με όπερες, την “La Calisto” του Cavalli (Harmonia Mundi) και την “Conrois and his copies” του Περικλή Κούκου. Επίσης τα CD «Η Σόνια Θεοδωρίδου συναντά τον Μάνο Χατζιδάκι» (Σείριος, “Ρεσιτάλ”) (Σείριος – Οδός Πανός), Γιάννης Μαρκόπουλος «Αναγέννηση» (Κίνησις), Θάνος Μικρούτσικος “Warna” (Arcardia), Χάρης Περσίδης “Storiae d’ Amor” (Eros), ‘’Arie Antiche‘’ (Legend Classics), “Sonia Thedoridou sings Jacques Brel” (Et’cetera), Θανάσης Μωραΐτης “Pictures for the sadness of the blonde girls and of Eleni’’ (EMI Classics), Γιάννης Κωνσταντινίδης “30 Songs’’ (The Human Voice), ‘’Songs from the Big Screen” (The Human Voice), Αθανάσιος Σίμογλου “Cavafy – Shades of Love...” (The Human Voice), Μίμης Πλέσσας “Anthology’’ (The Human Voice), Αθανάσιος Σίμογλου “Cavafy II – Return” (The Human Voice). The scent of Jasmin (The Human Voice).

*Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου

Η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου ιδρύθηκε το 1987 και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 50 ενεργά μέλη. Έχει διαρκή και έντονη πολιτιστική παρουσία τόσο στη Ναύπακτο, όσο και πανελληνίως, αλλά και στο εξωτερικό, καθόσον έχει συμμετάσχει σε Χορωδιακές συναντήσεις και Φεστιβάλ. Από το 2001 και κάθε δεύτερο χρόνο, συνδιοργανώνει με το Δήμο της πόλης μας, το Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Ναυπάκτου «Μίκης Θεοδωράκης», χορωδιακό θεσμό διαγωνιστικού χαρακτήρα, που έχει καθιερωθεί πανελληνίως και μέχρι σήμερα έχουν λάβει μέρος περισσότερες από 100 Χορωδίες, από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Τον Δεκέμβριο του 2010, έλαβε μέρος στη «Συναυλία της Αγάπης» για τα άτομα με αναπηρία «ΑμεΑ», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Toν Μάρτιο του 2013 η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου, κατόπιν πρόσκλησης και ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ.Κάρολου Παπούλια, τραγούδησε στο Προεδρικό Μέγαρο. Έχει ερμηνεύσει πολύ σημαντικά μουσικά έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, καθώς και ολοκληρωμένα έργα των σπουδαιότερων Ελλήνων συνθετών. Έχει συνεργαστεί με τους πλέον αξιόλογους Ελληνες συνθέτες, ερμηνευτές, στιχουργούς και έχει συμπράξει με συμφωνικές ορχήστρες της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

*Μικτή Χορωδία “Cantelena”

Η Χορωδία “Cantelena” Πάτρας ιδρύθηκε το 2016 από τη σημερινή της διευθύντρια, Ελένη Παπαδοπούλου-Αραβαντινού. Το ρεπερτόριο της χορωδίας περιλαμβάνει πρωτότυπα έργα και διασκευές από τη σύγχρονη χορωδιακή μουσική. Η χορωδία από τη δημιουργία της, έχει χαράξει μία σπουδαία πορεία με πολλές συναυλίες ετησίως, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιγραμματικά, η χορωδία έχει συμμετάσχει στο “18ο Πασχαλινό Φεστιβάλ Μόσχας”, στη Ρωσία (2019), μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρωσίας, στο “2o Leonardo Da Vinci International Choral Festival”, στη Φλωρεντία της Ιταλίας (2018), στο οποίο τιμήθηκε με ασημένιο μετάλλιο. Έχει, επίσης, λάβει μέρος στο “2ο International Festival & Competition KalamataΆs” της INTERKULTUR (2017), όπου τιμήθηκε με τρία χρυσά μετάλλια, ενώ το γυναικείο τμήμα αναδείχθηκε Category Winner συμμετέχοντας στο Grand Prix του διαγωνισμού. Συμμετείχε στο Διεθνές Πασχαλινό Φεστιβάλ Σόφιας, στη Βουλγαρία (2017). Η χορωδία είχε επιλεχθεί να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους “11ους Παγκόσμιους Αγώνες Χορωδιών” τον Ιούλιο του 2020 στο Βέλγιο.

Η Ελένη Παπαδοπούλου-Αραβαντινού έχει σπουδάσει πιάνο, ανώτερα θεωρητικά, μονωδία στο Ελληνικό Ωδείο και διεύθυνση χορωδίας στο Kodaly Institute στην Ουγγαρία. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός μουσικής στην Α/βάθμια εκπαίδευση.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων διεύθυνσης χορωδίας δίπλα σε σπουδαίους μαέστρους όπως οι: Basilio Astulez, Zimfira Poloz, Dr Andre Thomas, Andre van deMerwe, Maria Guinand, Αντώνη Καραγεωργίου κ.α. Έχει συνεργαστεί με συνθέτες όπως οι: Νότης Μαυρουδής, Νίκος Κηπουργός, Διονύσης Σαββόπουλος, Νίκος Ξανθούλης. Τους λυρικούς καλλιτέχνες: Ζάχο Τερζάκη, Άννα Μορφίδου, Σόνια Θεοδωρίδου, Βασιλική Καραγιάννη, Φωτεινή Σαμαρά κ.α. Έχει συνεργαστεί με τις ορχήστρες: MELOS BRASS, την ορχήστρα Πατρών, τη συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» και με πολλές άλλες ορχήστρες και αρχιμουσικούς απ’ όλη την Ελλάδα. Από το 1982 είναι μέλος χορωδιών. Από το 1998 έως το 2016 διηύθυνε την Παιδική και τη Νεανική «Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας». Το Σεπτέμβριο του 2016 ίδρυσε τη χορωδία “Cantelena”. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο του 2020 έχει αναλάβει τη διεύθυνση της «Μικτής Χορωδίας Ναυπάκτου».