Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των Χρυσών Βατόμουρων: 8 διεκδικεί η ταινία "Blonde"

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Χειρότερη ταινία

Blonde

Disney’s Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius.

Χειρότερος ηθοποιός

Colson Baker (Machine Gun Kelly) Good Mourning

Pete Davidson (Voice Only) Marmaduke

Tom Hanks (Gepetto) Disney’s Pinocchio

Jared Leto / Morbius

Sylvester Stallone / Samaritan.

Χειρότερη ηθοποιός/ Α΄γυναικείοςρόλος

Ryan Kiera Armstrong / Firestarter

Bryce Dallas Howard / Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton / Mack & Rita

Kaya Scodelario / The King’s Daughter

Alicia Silverstone / The Requin.

Χειρότερο Remake/RIP-OFF/Sequel

Blonde

BOTH 365 Days Sequels – 365 Days: This Day

& The Next 365 Days [a Razzie BOGO]

Disney’s Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Dominion.

Χειρότερη ηθοποιός/ Β΄γυναικείος ρόλος

Adria Arjona / Morbius

Lorraine Bracco (Voice Only) Disney’s Pinocchio

Penelope Cruz / The 355

Bingbing Fan / The 355 & The King’s Daughter

Mira Sorvino / Lamborghini: The Man Behind the Legend.

Χειρότερος ηθοποιός/ Α΄ ανδρικός ρόλος

Pete Davidson (Cameo Role) Good Mourning

Tom Hanks / Elvis

Xavier Samuel / Blonde

Mod Sun / Good Mourning

Evan Williams / Blonde

Χειρότερο ζευγάρι

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun / Good Mourning

Both Real Life Characters in the Fallacious White House Bedroom Scene / Blonde

Tom Hanks & His Latex-Laden Face (and Ludicrous Accent) ELVIS

Andrew Dominik & His Issues with Women / Blonde

The Two 365 Days Sequels (και τα δύο διανεμήθηκαν το 2022).

Χειρότερος σκηνοθέτης

Judd Apatow / The Bubble

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun / Good Mourning

Andrew Dominik / Blonde

Daniel Espinosa / Morbius

Robert Zemeckis / Disney’s Pinocchio.

Χειρότερο σενάριο

Blonde /Andrew Dominik, προσαρμογή από Joyce Carol Oates

Disney’s Pinocchio/ Robert Zemeckis & Chris Weitz

Good Mourning / Machine Gun Kelly & Mod Sun

Jurassic World: Dominion / Emily Carmichael & Colin Treverrow

Morbius/ Matt Sazama & Burk Sharpless.