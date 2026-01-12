Σάλος με διαφήμιση μαγαζιού στη Μεσσήνη που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να πίνει τον καφέ του από τον Παράδεισο

Σάλο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες διαφήμιση καταστήματος εστίασης στη Μεσσήνη στην Πελοπόννησο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, την εικόνα του Γιώργου Παπαδάκη για εμπορικούς σκοπούς, μετά την απώλειά του.

Συγκεκριμένα, σε εικόνα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος απεικονίζεται να βρίσκεται στον «Παράδεισο», κρατώντας καφέ από το συγκεκριμένο κατάστημα. Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για προσβολή της μνήμης του δημοσιογράφου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω κατάστημα είχε κάνει παρόμοια διαφήμιση και με τον πάπα Φραγκίσκο.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Διονύσης Σωτηρόπουλος, δήλωσε στον ΑΝΤ1:

«Πρόκειται για χιούμορ, ούτε διαστροφικό το μυαλό μου είναι, ούτε σχιζοφρένεια έχω», τόνισε ο κ. Σωτηρόπουλος.

«Στον παράδεισο τον έβαλα τον Γιώργο Παπαδάκη όχι στην κόλαση», πρόσθεσε.

«Αν κάποιους τους στενοχώρησε η εικόνα ζητάω συγγνώμη, σταυρώστε με για το λάθος, εκτελέστε με. Όλο αυτό ήταν θέμα marketing, το απέσυρα».