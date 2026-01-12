Όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα του Survivor

Η πρεμιέρα του ριάλιτι επιβίωσης στον ΣΚΑΪ είχε εκπλήξεις, αλλαγές αλλά σίγουρα είχε πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες

Οι πύλες της Δομινικανής Δημοκρατίας άνοιξαν για να υποδεχτούν τους παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης που εδώ και χρόνια συνιστά τον τηλεοπτικό πόθο των wannabe rich and famous της εγχώριας σόουμπιζ: του Survivor Και μπορεί να πολυδιαφημίστηκαν οι αλλαγές στους κανόνες και οι εκπλήξεις που επεφύλασσε η παραγωγή στους παίκτες, όμως αυτό που κέντρισε το βράδυ της Κυριακής στην πρεμιέρα τους τηλεθεατές, με το πρόγραμμα να σημειώνει 22,7% στο σύνολο και 18,9% στο δυναμικό κοινό, είναι κάποιοι χαρακτήρες που, αν μη τι άλλο, αποτελούν βούτυρο στο ψωμί του ριάλιτι. Δοκιμασίες με το «καλώς ήλθατε»

Κι επειδή τα τελευταία χρόνια η συνθήκη «ξεφούσκωσε», οι εκπλήξεις άρχισαν από νωρίς, κάτι που φρόντισε να κάνει σαφές από πολύ νωρίς σαφές ο παρουσιαστής, Γιώργος Λιανός. «Είμαι ο Γιώργος Λιανός και σας καλωσορίζω στο νέο Survivor. Φέτος για πρώτη φορά θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Καθώς οι αντίπαλες ομάδες θα είναι οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες. Μία σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους και εσείς θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό. Δεν αλλάζουν μόνο οι ομάδες, αλλάζουν όλα. Δεν υπάρχουν φαβορί, δεν υπάρχουν outsiders. Δεν αρκεί να είσαι απλά καλός στους αγώνες, αλλά να έχεις στρατηγική και κοινωνικές δεξιότητες. Οι τηλεθεατές θα μπορούν να ψηφίζουν τους παίκτες για μικρό χρονικό διάστημα, όχι στο τέλος. Και το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί στην ελληνική τηλεόραση. Σε αυτό το Survivor οι ανατροπές θα είναι συνεχόμενες. Οι παίκτες κατευθύνονται στα νησιά τους. Πιστεύουν ότι θα βρεθούν μαζί μου, για να δώσουν τον πρώτο τους ακόμα αλλά κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Δεν ξέρουν ότι για τις επόμενες 48 ώρες θα πρέπει να επιβιώσουν στις παραλίες τους με απολύτως τίποτα».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dflzjg2xw8i9" ></iframe> </div>

Το δίλημμα για τις δύο ομάδες ήταν δύναμη ή γρίφος. Οι Αθηναίοι επέλεξαν το πρώτο και οι Επαρχιώτες το δεύτερο. Δύο βαρέλια που θα έπρεπε να γεμίσουν με νερό μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, γέμισαν και έδωσαν την πρώτη νίκη στους Αθηναίους, την ώρα που οι Επαρχιώτες έχαναν τον γρίφο κυριολεκτικά στον πόντο βρίσκοντας 50 από τα συνολικά 51 τρίγωνα. Οι χαρακτήρες, τα ευτράπελα και οι μεγάλες δηλώσεις

Gio Karadonis: Με βάση το μότο για το οποίο φρόντισε να μας ενημερώσει από νωρίς: «Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια, αλλά εγώ έχω μυαλό» ο παίκτης αυτός έκλεψε τις πρώτες εντυπώσεις, όχι μόνο με όσα είπε, αλλά κυρίως με την αυτοπεποίθηση που πηγάζει από μία καριέρα που περιέγραψε ως σημαντική και δείχνει ότι στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας έχει αντίκρισμα. Στη διάρκεια του παιχνιδιού έδειξε ότι είναι χαλαρός, τα πήγε πολύ καλά στο αγώνισμα της ασυλίας στο κομμάτι του στόχου και σίγουρα αναστάτωσε το X όσο κανένας άλλος συμπαίκτης του. Άλλωστε, από τις δηλώσεις του και μόνο, ξέρεις καλά πως θα είναι πρωταγωνιστής. «Με την ομάδα μου εγώ προσωπικά τους γουστάρω, δεν είμαι άνθρωπος που θα πει ότι αυτός λίγο έτσι, αυτή έτσι. Όλοι είμαστε our own characters. Και εγώ είμαι κάπως. Δεν έχω καμία ιδέα πώς να χτίσω καλύβα, καμία ιδέα πώς να κόψω καρύδα. Εγώ έτρωγα καπνιστό ελάφι πριν δύο ημέρες σε ρετιρέ στην Αθήνα, τώρα κοίτα εδώ, δεν έχω ιδέα τι κάνω. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ δυνατοί, εδώ χτίζουν βίλα! Όπως είπε ο Σωκράτης “το ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω τίποτα”».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfm08gnpj78p" ></iframe> </div>

Μιχάλης Σηφάκης: Από νωρίς με έντονες αρχηγικές τάσεις, διάθεση για ηγεμονική συμπεριφορά και ανάθεση εργασιών. Νιώθει έμπειρος στην τοποθεσία Άγιος Δομίνικος και από την πρώτη στιγμή έδειξε πως θέλει να ηγηθεί της ομάδας, άσχετα με το αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Στην πορεία του επεισοδίου όντως πήρε αυτοβούλως το χρίσμα, με συμβουλές, εμψύχωση και παρά τον τραυματισμό του στο χέρι, πήρε τον πολυπόθητο πόντο στο αγώνισμα της ασυλίας.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfm0oj79xjjl" ></iframe> </div>

Μάνος Μαλλιαρός: Ο παίκτης και αδερφός του δημοσιογράφου Γιάννη Μαλλιαρού από το Ρέθυμνο, με εντυπωσιακά πλάνα από τη δράση του στον χώρο της προπονητικής, έδειξε ένα άλλο πρόσωπο, καθώς από νωρίς εξέφρασε τη δυσκολία για τις συνθήκες. Με δάκρυα στα μάτια μίλησε για το σοκ του παιχνιδιού. «Είναι δύσκολο. Να ξέρεις ότι είναι άτομα πίσω σου, τα οποία σε περιμένουνε, θέλουν να είσαι υγιής, να είσαι στα ζεστά, να είσαι φαγωμένος… και εσύ είσαι εδώ. Μου λείπουνε πολύ όλοι. Η κοπέλα μου, η Μάγδα, μου λείπει πάρα πολύ. Περισσότερο από όλους δηλαδή. Τη σκέφτομαι συνέχεια. Είναι ένα ζόρι να έρχεσαι εδώ πέρα, να περνάς όλο αυτό το κομμάτι του Survivor, έτσι όπως έχει γίνει φέτος. Γιατί τις άλλες χρονιές, καλώς ή κακώς, είχαν ένα αδιάβροχο, φωτιά, περνούσε. Τώρα να κάθεσαι όλο το βράδυ, δώδεκα ώρες, και απλά να περιμένεις να ξημερώσει για να στεγνώσεις, είναι δύσκολο. Δεν θα τα παρατήσω. Θα πάω μέχρι τέλους. Όσο πιο μακριά μπορώ. Είναι ένα σοκ, το υποστήκαμε, πάμε παρακάτω, δεν τα παρατάμε».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfm1fygm9hmp" ></iframe> </div>

Γιώργος Πολύχρος: Ο βοσκός της καρδιάς των τηλεθεατών, ο οποίος με την αφοπλιστική του απλότητα, κέρδισε τις εντυπώσεις και συγκέντρωσε πλήθος σχολίων στο X, από την πρώτη στιγμή που δεν δίστασε να φάει ακόμη και ωμό φαγητό. «Η συμπαίκτριά μου η Δήμητρα, με βρήκε ένα κοχυλάκι. Στην αρχή το ονομάσαμε σκουλήκι, αλλά μετά που το σκεφτήκαμε, επειδή είχε το σχήμα έτσι αστακού, καβουριού, το ονομάσαμε αστακοκαβουρογαριδοκόχυλο. Ντάξει… σαν σκουλίκι». Στην πορεία δοκίμασε κι άλλα ωμά και απροσδιόριστα, δίχως να ενοχλείται ή να δυσκολεύεται.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfm1n4sivh1d" ></iframe> </div>

Επαρχιώτες με… φόρα

Στο αγώνισμα για την ασυλία έδειξαν αναμφισβήτητη υπεροχή, τόσο σε επίπεδο δυναμικής όσο και σε αντανακλαστικά. Κέρδισαν άνετα το πρώτο αγώνισμα με σκορ 10-4 και έστειλαν στην ψηφοφορία τους Αθηναίους στο πρώτο συμβούλιο της χρονιάς. Η παίκτρια που είναι υποψήφια για αποχώρηση είναι η Σταυρούλα Ποτήρη, η οποία συγκέντρωσε πέντε ψήφους, στη νέα σύνθετη μορφή της ασυλίας. Η ίδια σχολίασε το αποτέλεσμα λέγοντας: «Εντάξει, δεν μου αρέσει. Το καταλαβαίνω, κάποιον έπρεπε να ψηφίσουνε. Υποθέτω ότι τους φάνηκα πιο αδύναμη σήμερα στο αγώνισμα. Δεν έχουμε κάποιο άλλο κριτήριο, δεν έχουμε κάποιο θέμα στη συμβίωση. Υποθέτω είναι γι’ αυτό. Είναι σεβαστό, προχωράμε».