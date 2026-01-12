Λεύτερης Πετρούνιας: Πήγε στο τσίρκο, ανέβηκε στη σκηνή, έκανε σόου και αποθεώθηκε

Όπως φαίνεταi στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ανταποκρίθηκε με απόλυτη επάρκεια στον ρόλο του
Απροσδόκητη εξέλιξη είχε για τον Λευτέρη Πετρούνια η κυριακάτικη επίσκεψή του σε τσίρκο με τα παιδιά και τη σύζυγό του.
Αφού είδε τα εντυπωσιακά νούμερα από τους ακροβάτες, τους κλόουν κ.α., ο Ολυμπιονίκης στους κρίκους βρέθηκε ξαφνικά στη σκηνή και έγινε μέρος του προγράμματος.
Όπως φαίνεται, μάλιστα, στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ανταποκρίθηκε με απόλυτη επάρκεια στον ρόλο του.
Για φινάλε, δε, έκανε μια εντυπωσιακή τούμπα και αποθεώθηκε από τους θεατές.
Σύμφωνα με την Βασιλική Μιλλούση, ο Λευτέρης Πετρούνιας βρέθηκε κατά τύχη στη σκηνή μετά από τυχαία επιλογή ανάμεσα στους θεατές της παράστασης του τσίρκου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr