Λεύτερης Πετρούνιας: Πήγε στο τσίρκο, ανέβηκε στη σκηνή, έκανε σόου και αποθεώθηκε

Απροσδόκητη εξέλιξη είχε για τον Λευτέρη Πετρούνια η κυριακάτικη επίσκεψή του σε τσίρκο με τα παιδιά και τη σύζυγό του.

Αφού είδε τα εντυπωσιακά νούμερα από τους ακροβάτες, τους κλόουν κ.α., ο Ολυμπιονίκης στους κρίκους βρέθηκε ξαφνικά στη σκηνή και έγινε μέρος του προγράμματος.

Όπως φαίνεται, μάλιστα, στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ανταποκρίθηκε με απόλυτη επάρκεια στον ρόλο του.

Για φινάλε, δε, έκανε μια εντυπωσιακή τούμπα και αποθεώθηκε από τους θεατές.