No Time to Die: Τα «ηθικά» κοσμήματα που ζαλίζουν πάνω στην Αννα ντε Αρμας

Η νέα περιπέτεια του πράκτορα 007 «No Time To Die» σπάει ταμεία στα σινεμά της οικουμένης και εμείς στρέφουμε το βλέμμα πάνω στην 33χρονη κουβανή συμπρωταγωνίστρια του Ντάνιελ Γκρεγκ, Αννα ντε Αρμας. Η νεαρή, πολύ sexy ηθοποιός και πρώην girlfriend του Μπεν Αφλεκ, που ήταν αναμφίβολα η πιο αισθησιακή παρουσία στην παγκόσμια πρεμιέρα του Bond στο Royal Albert Hall του Λονδίνου με σατινέ, μαύρο slip dress, ενσαρκώνει μια πράκτορα της CIA, ονόματι Paloma που στέκεται στο πλευρό του ακαταμάχητου κατασκόπου. Όμως η… μπιζουτιέρα της έχει γίνει ξεχωριστή είδηση με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας. Λανσάρει τρία μοντέλα υψηλής κοσμηματοποιίας από την Green Carpet Collection του χορηγού οίκου Chopard, τα οποία εκτός από το εκπληκτικό design και την υψηλή τεχνογνωσία τους, κατασκευάζονται με απόλυτο σεβασμό προς τη φύση και τον άνθρωπο.

Tαυτόχρονα η Chopard αποφάσισε να συνεργαστεί με την Eon Productions και να δημιουργήσει μία μοναδική νέα συλλογή, εμπνευσμένη από την εμβληματική σειρά της κοσμημάτων Happy Hearts. Λέγεται Happy Hearts – Golden Hearts, με βασικό στοιχείο τις καρδιές από ηθικής εξόρυξης ροζ χρυσό . Η creative director της Chopard θέλησε να φτιάξει κοσμήματα ιδανικά για τη γυναίκα James Bond, μία γυναίκα αποφασιστική και τολμηρή. Και βεβαίως η επιλογή του χρυσού συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία των ταινιών James Bond: Goldfinger (1964), The Man With The Golden Gun (1974) και GoldenEye (1995). Mήπως σας βάλαμε ιδέες;