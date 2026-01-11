Δολοφονία Δώρας Ζέμπερη: Αποζημιώνεται ο πατέρας της γιατί δεν υπήρχε φύλαξη στο νεκροταφείο

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη ένα φθινοπωρινό απόγευμα του 2017 στο Β’ Νεκροταφείο της Αθήνας, υπάρχει μία σημαντική δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η άτυχη Δώρα είχε πάει στο νεκροταφείο να ανάψει ένα κερί, το καντηλάκι σε τάφο φιλικού της προσώπου και βρήκε τραγικό θάνατο. Είχε δεχθεί 14 μαχαιριές από έναν άνδρα που πήγε να της πάρει την τσάντα και να τη ληστέψει για 5 ευρώ.

Ο 66χρονος σήμερα δράστης, καταδικάστηκε σε δις ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ληστεία, και δεν του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Όμως, η οικογένειά της δεν σταμάτησε την έρευνα και τον αγώνα της.

Σύμφωνα με το STAR, ο πατέρας της αδικοχαμένης Δώρας με τον συνήγορο του είχαν κάνει αγωγή στον Δήμο Αθηναίων για ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο νεκροταφείο καθώς ήταν χώρος που ανήκει στην ιδιοκτησία του δήμου.

Ύστερα από περίπου εννέα χρόνια, σύμφωνα με τον δικηγόρο του πατέρα της Δώρας Ζέμπερη, Απόστολο Λύτρα, βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου και θα δοθούν πάνω από 80.000 ευρώ συν τους τόκους στον πατέρα της άτυχης Δώρας. Για τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο χρόνος έχει σταματήσει με τον θάνατο του παιδιού του, όμως, έστω και αυτή η εξέλιξη είναι μια μικρή δικαίωση.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι υπήρχε ευθύνη και των αρμοδίων του χώρου του νεκροταφείου διότι δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας. Εξεδόθη η απόφαση του δικαστηρίου που αποζημιώνει τον πατέρα της Δώρας με το ποσό των 80.000 ευρώ συν τους τόκους όλων αυτών των ετών. Το συνολικό ποσό ανέρχεται περίπου σε 150.000 ευρώ», δήλωσε ο Απόστολος Λύτρας.