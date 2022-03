Χρυσά Βατόμουρα 2022: Αυτή είναι η χειρότερη ταινία της χρονιάς

Τα Χρυσά Βατόμουρα 2022 ανακοινώθηκαν λίγο πριν την 94η τελετή απονομή των Όσκαρ και μεγάλοι «νικητές» της διοργάνωσης ανακηρύχθηκαν η ταινία «Diana the Musical» , καθώς κρίθηκε η χειρότερη της χρονιάς και ο Λεμπρόν Τζέιμς, που κέρδισε το βραβείο του χειρότερου ρόλου για τη συμμετοχή του στην ταινία «Space Jam: A new legacy».

Χειρότερη Ηθοποιος: Τζεάνα Ντε Γουάαλ για το «Diana the Musical»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Τζούντι Κέι (ως Βασιλίσσα Ελισάβετ και Μπαρμπαρα Κάρτλαντ) για το «Diana the Musical»

Β' Ανδρικός Ρόλος: Τζάρεντ Λέτο για το «Ο Οίκος Gucci»

Χειρότερη Ερμηνεία του Μπρους Γουίλις σε ταινία του 2021: Ο Μπρους Γουίλις στο «Cosmic Sin»

Χειρότερο Ζευγάρι: Ο ΛεΜπρον Τζέιμς και κάθε χαρακτήρας animation της Warner στο «Space Jam: A New Legacy»

Χειρότερο Ριμέικ, Rip-Off ή Σίκουελ: Space Jam: A New Legacy

Χειρότερη Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Ασλεϊ για το Diana the Musical

Χειρότερο Σενάριο: Diana the Musical

Βραβείο Μετάνοιας: Γουιλ Σμιθ για το «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»