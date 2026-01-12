Μαρία Αλιφέρη για τον Χρ. Πολίτη: "Έντιμος και γενναιόδωρος"

Η αγαπητή Ελληνίδα πρωταγωνίστρια Μαρία Αλιφέρη είχε συνεργαστεί με τον γοητευτικό και πολύ καλό ηθοποιό Χρήστο Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια στις 5 Ιανουαρίου 2026.

Σε μία συγκινητική ανάρτηση της στον επίσημο λογαριασμό της στο facebook, η Μαρία Αλιφέρη έγραψε τα εξής για τον Χρήστο Πολίτη:

"Χρήστο μου, πολύτιμε φίλε μου, διάβηκες τον δρόμο της ζωής σου με βαθιά ενσυναίσθηση, με απέραντη ηθική, ουσιαστική αξιοπρέπεια και φυσικά με αξιοθαύμαστο και μοναδικό ταλέντο. Εντιμος και γενναιόδωρος συνεργάτης και συνάδελφος.

Πραγματικός άρχοντας!!!

Είχες, έχεις και θα έχεις πάντα την δική σου ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Εύχομαι και προσεύχομαι - και είμαι σίγουρη - ότι η συνέχεια του δρόμου σου στο Επέκεινα, θα είναι λουσμένη από τις δικές σου μοναδικές Αρετές. Καλό δρόμο φίλε μου".

Ο Χρήστος Πολίτης είχε συνεργαστεί με την Μαρία Αλιφέρη όπως μας θύμισε ο Διονύσης Νικ. Ανδριόπουλος, τη δεκαετία του '80 & συγκεκριμένα το '82 στην θεατρική παράσταση "Ένας Ιππότης για τη Βασούλα" των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Παπανικολάου. Μάλιστα η παράσταση αυτή που είχε κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα & την Κύπρο, είχε μεταφερθεί και παιχθεί με επιτυχία και στην Πάτρα στη σκηνή του θέατρου Πάνθεον.

*Το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη είπαν φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες του, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στις 16.00 το απόγευμα της Δευτέρας 12/1/2026. Ο Χρήστος Πολίτης, ο αλλοτινός αυτός ζεν πρεμιέ, με τις σπουδαίες συνεργασίες στο θέατρο την τηλεόραση & τον κινηματογράφο, αφήνει πίσω του ένα ενα πολυσχιδές έργο στο χώρο της υποκριτικής και το κοινό θα τον θυμάται πάντα.

