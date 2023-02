SAG Awards 2023: Το "Everything Everywhere All At Once" σάρωσε και είναι το απόλυτο φαβορί για τα Όσκαρ

Με την κορυφαία κινηματογραφική διάκριση στην 29η τελετή των βραβείων Screen Actors Guild (SAG) που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (26/02) βραβεύτηκε η ταινία "Τα πάντα όλα" (Everything Everywhere All at Once) και κάπως έτσι εδραίωσε τον τίτλο για το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τα φετινά Όσκαρ .

Grab your tissues and prepare to be moved by the ICONIC Michelle Yeoh! #SAGAwards pic.twitter.com/ZPHoOkHb7u

What an inspiration. Thank you, Brendan! #SAGAwards pic.twitter.com/6bgVi7LZ33

Όλοι οι νικητές αναλυτικά:

Κινηματογράφος

Καλύτερο καστ σε κινηματογραφική ταινία: Everything Everywhere All at Once

Α' Ανδρικός Ρόλος: Brendan Fraser (The Whale)

Α' Γυναικείος Ρόλος: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Β' Ανδρικός Ρόλος: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Β' Γυναικείος Ρόλος: Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Καλύτερη ερμηνεία σε δράση/κασκαντέρ συνόλου σε ταινία: "Top Gun: Maverick”

Τηλεόραση

Ομαδικό καστ σε κωμική σειρά: "Abbott Elementary"

Ομαδικό καστ σε δραματική σειρά: "The White Lotus”

Ανδρική ερμηνεία σε δραματική σειρά: Jason Bateman (Ozark)

Γυναικεία ερμηνεία σε δραματική σειρά: Jennifer Coolidge, "The White Lotus”

Ανδρική ερμηνεία ηθοποιού σε κωμική σειρά: Jeremy Allen White (The Bear)

Γυναικεία ερμηνεία ηθοποιού σε κωμική σειρά: Jean Smart (Hacks)

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία ηθοποιού τηλεταινίας ή σειράς περιορισμένων επεισοδίων: Sam Elliott (1883)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία ηθοποιού τηλεταινίας ή σειράς περιορισμένων επεισοδίων: Jessica Chastain (George and Tammy)

Σκηνή δράσης σε κωμική ή δραματική σειρά: "Stranger Things"