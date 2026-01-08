Πάτρα: «Το Παραμυθοδάσος του Αισώπου» -Τελευταία παράσταση ανοιχτή για το κοινό

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 θα παιχθεί στο Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν & Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα, η παιδική θεατρική παράσταση «Το Παραμυθοδάσος του Αισώπου» του Υάκινθου Μάινα σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Κολλυροπούλου.

Πρόκειται για μία παράσταση που έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις σε μικρούς και μεγάλους.

Όπως διευκρινίζει το σχετικό δελτίο Τύπου, θα είναι η τελευταία παράσταση ανοιχτή για το κοινό πριν ξεκινήσει την περιοδεία της σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας. Οι οργανωμένες παραστάσεις για τα σχολεία θα συνεχίσουν για όλη τη σαιζόν.



Πρόκειται για ένα αξέχαστο ταξίδι στην καρδιά της φαντασίας βασισμένο στους μύθους του Αισώπου.

Υπόθεση έργου:

Ο φτερωτός θεός Ερμής, πιστός αγγελιοφόρος και γιος του Δία, κατεβαίνει στη γη και μεταφέρει ένα μήνυμα ζητώντας βοήθεια από όλους για να βρεθεί η χαμένη έμπνευση του πρώτου παραμυθά όλων των εποχών, του Αισώπου. Βάσει των χρησμών της Πυθίας η λύση θα δοθεί όταν η μικρή άτακτη πριγκίπισσα Περσεφόνη, αναζητώντας τον Αίσωπο, θα περιπλανηθεί στο μαγικό του δάσος αφήνοντας τη φύση να της δώσει μαθήματα ζωής και φτάνοντας στην καλύβα του να του χαρίσει και την έμπνευση!

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών και σε όσους αισθάνονται παιδιά, προσφέροντας ένα μοναδικό συνδυασμό διασκέδασης, συγκίνησης και μηνυμάτων για τη φιλία, την επιμονή και τη δύναμη της φαντασίας.



Παίζουν οι: Βιργινία Κοσμάτου, Γιώργος Λογαράς, Νεφεντίνα Μοσχόβου.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Υάκινθος Μαϊνας

Σκηνοθεσία - Προσαρμογή Κειμένου: Κατερίνα Κολλυροπούλου

Σκηνικά - Κοστούμια: Μαρία Βασιλάκη

Επιμέλεια Κίνησης: Κατερίνα Αναλυτή

Πρωτότυπη Μουσική: Διονύσης Μπάστας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Κατασκευή Σκηνικών: Φώτης Στεργίου – Ανδρέας Κολοβούρης

Χειρισμός Κονσόλας: Νίκος Γιατράκος

Φωτογράφιση: Ηλίας Διαμαντάκος - d.tales

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος.

Δημιουργικός σχεδιασμός: Φίλιππος Μποτώνης.

Διεύθυνση Παραγωγής: Ίλια Ράγκου.



Παράσταση: Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, ώρα 12:00 το μεσημέρι.



Εισιτήρια: γενική είσοδος 10 ευρώ, παιδικό 8 ευρώ.



Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/to-paramythodasos-tou-aisopou



Περισσότερες πληροφορίες στο 2610 46 10 50.



Η παράσταση «Το Παραμυθοδάσος του Αισώπου» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.