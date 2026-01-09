Πάτρα: Αστυνομικός συναγερμός στα γραφεία της Χριστίνας Αλεξοπούλου μετά από πληροφορία για επίθεση

Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, μετά από πληροφορία που έφτασε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ερμού για πιθανό «χτύπημα» στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου.

Άμεσα στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων άνδρες των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου είναι πρώην Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.