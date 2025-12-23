Χριστίνα Αλεξοπούλου: Επίσκεψη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»- Σε λειτουργία κρίσιμες ιατρικές υποδομές

Η Βουλευτής Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» για να ενημερωθεί σχετικά με τις τρέχουσες παρεμβάσεις και έργα αναβάθμισης των υποδομών και της λειτουργίας του.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» επισκέφθηκε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου. Στο πλαίσιο της παρουσίας της, είχε συνάντηση με τον Διοικητή, Ιωάννη Μπάκαβο, μέλη της Διοίκησης, καθώς και με γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενους.

Συζητήθηκαν παρεμβάσεις που ενισχύουν έμπρακτα τη δυνατότητα του Νοσοκομείου να ανταποκρίνεται σε σύνθετες ανάγκες περίθαλψης, ιδίως για ασθενείς με αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μαγνητικός Τομογράφος βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία. Πρόκειται για κρίσιμο διαγνωστικό εξοπλισμό για την Αχαΐα και την ευρύτερη περιοχή, ο οποίος είχε τεθεί εκτός χρήσης μετά τις ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά στον βοηθητικό του χώρο. Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τη συνδρομή του Υπουργείου Υγείας και προσωπική μέριμνα του Υπουργού, Άδωνι Γεωργιάδη, ξεπερνώντας γραφειοκρατικά και τεχνικά εμπόδια και διασφαλίζοντας την ομαλή συνέχιση των απαραίτητων διαγνωστικών εξετάσεων, χωρίς πρόσθετες καθυστερήσεις για τους ασθενείς.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και η προετοιμασία για να τεθεί σε λειτουργία ο Γραμμικός Επιταχυντής, ένα σύγχρονο μηχάνημα που επαναφέρει και αναβαθμίζει ουσιαστικά το επίπεδο της ογκολογικής φροντίδας στην Αχαΐα, με τη συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι τελικές τεχνικές μετρήσεις και η εκπαίδευση του εξειδικευμένου προσωπικού βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε από τις αρχές Φεβρουαρίου το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» να ξεκινήσει την παροχή ακτινοθεραπείας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ογκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν θεραπεία στην Πάτρα, χωρίς επιβαρυντικές μετακινήσεις.

Κατά την παραμονή της στο Νοσοκομείο, η κα. Αλεξοπούλου αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσηλευτικού ιδρύματος, συνολικού προϋπολογισμού 4.466.000 ευρώ, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Υγείας. Όπως τόνισε, «πρόκειται για έργο συλλογικής και διαχρονικής προσπάθειας, με τη συμβολή τόσο της προηγούμενης όσο και της σημερινής Διοίκησης του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, το οποίο μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα και το λειτουργικό κόστος, βελτιώνοντας ουσιαστικά τις συνθήκες νοσηλείας και εργασίας».

Η κα. Αλεξοπούλου υπογράμμισε τον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού του Νοσοκομείου -των ιατρών, των νοσηλευτών και των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων- που ανταποκρίνονται καθημερινά σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, με επαγγελματισμό, αίσθημα καθήκοντος και συνέπεια. «Η συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι καθοριστική και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να αποδώσουν ουσιαστικά τόσο οι νέες υποδομές όσο και η μετρήσιμη προσπάθεια αναβάθμισης της δημόσιας περίθαλψης», δήλωσε.

Σημείωσε ακόμη ότι «η συνεχιζόμενη -από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας- υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων στις δημόσιες δομές υγείας, σε συνδυασμό με την έμπρακτη αναγνώριση του έργου του ανθρώπινου δυναμικού, συνιστά θεσμική ευθύνη της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες και ιδιαίτερα απέναντι σε όσους έχουν άμεση ανάγκη αξιόπιστης και ποιοτικής φροντίδας».